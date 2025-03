Ábalos reclama al Supremo que solo le investigue a partir de los contratos de las mascarillas

José Luis Ábalos reclama al Tribunal Supremo que no investigue sus cuentas antes de los contratos de 2020 para la compra de mascarillas adjudicados por ... administraciones socialistas a la trama corrupta que lideraba Víctor de Aldama. El exministro de Transportes ha recurrido las ordenes el instructor Leopoldo Puente, quien el pasado 20 dio verde a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de poder acceder a todos los movimientos bancarios y fiscales del imputado de la última década, además de poder consultar las cuentas de la Fundación Fiadelso, propietaria de dos inmuebles en Perú y a la que están vinculados varios miembros de la familia del todavía diputado

El juez reclamó los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, como pedía la UCO, al considerar preciso extender estas pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en «conocimiento y relación» con Víctor de Aldama y con su exasesor, Koldo García, «en la medida en que solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas del señor Ábalos».

Sin embargo, en su escrito de once páginas, Ábalos sostiene que esas diligencias tendrían un carácter «prospectivo», por lo que exige al magistrado que ordene «todo lo preciso para limitar el periodo de la investigación» y que estas indagaciones tengan su punto de partida en la pandemia. «Se está utilizando una información que nada tiene que ver con la investigación que se está llevando a cabo, sobre todo por los periodos de tiempo a los que hacen referencia», denuncia la defensa del exdirigente socialista.

José Luis Ábalos, en ese punto, llega a ironizar parafraseando al propio juez Leopoldo Puente con que «la investigación no es prospectiva y se encuentra totalmente acotada por el magistrado instructor» para cuestionar que haya autorizado a la UCO ha bucear en más de una décadas de sus cuentas, cuando -subraya- por entonces ni siquiera conocía a Koldo García o al propio De Aldama.

En esa línea, recuerda el abogado del exministro que el primigenio instructor de este sumario en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, situó como punto de partida de este caso las adquisiciones de mascarillas por parte de los ministerios de Transportes e Interior, además de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

«Desvinculado de la fundación»

José Luis Ábalos también incide de forma particular en que el Supremo no extienda su investigación a la fundación con ramificaciones en Perú. Alega que está desvinculada de Fadelso desde 1999, por por las indagaciones sobre esta institución estarían «totalmente alejadas» a su época al frente de Transportes y su supuesta participación en la adjudicación de los contratos de las mascarillas, por la que De Aldama asegura que repartió hasta cuatro millones de euros entre Ábalos y su entonces mano derecha, Koldo García. «El señor Ábalos no tiene ninguna propiedad en Chimbote porque está desvinculado de la fundación que es quien ostenta la propiedad», afirma el alegato.

El exsecretario de Organización del PSOE aprovecha su escrito para acusar a la UCO de «extralimitarse» en su encomienda del Supremo y de incluir en su último informe «información personal y familiar» y de «incurrir en errores» (al atribuirle la compra en Colombia de un terreno por valor de más de dos millones de euros cuando en realidad solo costó unos 700 euros), lo que, en su opinión, vulnera la objetividad del cuerpo.

«Se debería haber realizado un expurgo previo al objeto de evitar daños personales y familiares y que se pueda estar realizando por terceras personas que nada tienen que ver con el presente asunto«. Ábalos llega a insinuar que la UCO ha llegado a introducir en sus informes «opiniones e insinuaciones cuando menos capciosas e indebidas», insistiendo en su tesis de que la Guardia Civil ha perdido cualquier objetividad en este caso.