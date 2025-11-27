Cuando Ábalos criticaba la corrupción El exministro, para el que se han pedido 24 años de cárcel, fue muy crítico durante la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018

José Luis Ábalos durante su intervención durante la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

José Luis Ábalos ha comparecido hoy ante el Supremo en la vista convocada por el juez instructor para revisar las medidas cautelares que le fueron impuesta por el 'caso Koldo'. Sobre él pesan una retahíla de cargos por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Lo que a pie de calle se resume con el término corrupción y contra la que, paradójicamente, el exministro socialista se mostraba especialmente combativo hace unos años. No hay que buscar demasiado en la hemeroteca para dar con las contundentes frases que el entonces diputado Ábalos proclamó durante la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

- «Los españoles no podemos tolerar la corrupción como algo normal».

- «Nosotros no tenemos ningún cargo público al que haya que decirle que se vaya por lo que ha hecho. Tenemos un código ético».

- «La diferencia es que unos se enriquecen y otros no».

- «El problema es que es el partido el que está corrupto».

- «No amparamos casos de corrupción».

- «Yo no tengo nada que ver con eso» (en referencia a la presunta financiación en negro del PSOE valenciano).

- «No ha tenido ni la decencia política de al menos dimitir».

- «¿El resto va a encubrir todo esto?».

- «El problema es que esta situación afecta a la imagen de España».