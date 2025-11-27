El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis Ábalos durante su intervención durante la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

Cuando Ábalos criticaba la corrupción

El exministro, para el que se han pedido 24 años de cárcel, fue muy crítico durante la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018

H. R.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

José Luis Ábalos ha comparecido hoy ante el Supremo en la vista convocada por el juez instructor para revisar las medidas cautelares que le fueron impuesta por el 'caso Koldo'. Sobre él pesan una retahíla de cargos por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Lo que a pie de calle se resume con el término corrupción y contra la que, paradójicamente, el exministro socialista se mostraba especialmente combativo hace unos años. No hay que buscar demasiado en la hemeroteca para dar con las contundentes frases que el entonces diputado Ábalos proclamó durante la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

- «Los españoles no podemos tolerar la corrupción como algo normal».

- «Nosotros no tenemos ningún cargo público al que haya que decirle que se vaya por lo que ha hecho. Tenemos un código ético».

- «La diferencia es que unos se enriquecen y otros no».

- «El problema es que es el partido el que está corrupto».

- «No amparamos casos de corrupción».

- «Yo no tengo nada que ver con eso» (en referencia a la presunta financiación en negro del PSOE valenciano).

- «No ha tenido ni la decencia política de al menos dimitir».

- «¿El resto va a encubrir todo esto?».

- «El problema es que esta situación afecta a la imagen de España».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  6. 6

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  8. 8

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  9. 9

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  10. 10 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuando Ábalos criticaba la corrupción