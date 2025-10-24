445 ertzainas sufrieron agresiones en los ocho primeros meses del año

Un total de 445 agentes de la Ertzaintza requirieron atención sanitaria tras haber sufrido algún tipo de agresión en los primeros ocho meses del año. ... De todos ellos, tuvieron que coger la baja 97 efectivos, de los cuales cuatro llegaron a ser hospitalizados, según un informe del Departamento de Seguridad. Sólo en un caso, sucedido en Bizkaia en agosto, se registró un ataque causado por arma blanca, mientras que en el resto no se ofrece información sobre el suceso.

La documentación, remitida al Parlamento vasco en respuesta a una solicitud de información de Ainhoa Domaica (PP), refleja mes a mes y por territorios históricos el número de ertzainas agredidos en acto de servicio y sus consecuencias. El mes en el que más agresiones se registraron, con un total de 65, fue abril. En aquel periodo se produjeron sucesos como el desalojo del gaztetxe de Rekalde en Bilbao, que dejó 15 ertzainas heridos, y los disturbios tras el partido entre el Athletic y el Rangers, con un saldo de 12.

En el resto de meses se dieron menos casos: 43 en enero, 47 en febrero, 58 en marzo, 59 en mayo, 63 en junio, 55 en julio y otras 55 en agosto. En el informe no se recogen datos sobre las fechas más recientes, cuando se han seguido produciendo sucesos que han desembocado en más agresiones. Una veintena de ertzainas resultaron heridos en los incidentes del pasado 12 de octubre en Vitoria y otros cuatro en las protestas propalestinas que boicotearon la etapa de La Vuelta en Bilbao el 3 de septiembre.

Por territorios, Bizkaia es donde más agresiones se registraron, con un total de 197, aunque en proporción a su población es donde menos casos ha habido. En Gipuzkoa se contabilizaron otras 169 y en Álava, por último, 79. Hay que tener en cuenta que en la Ertzaintza trabajan unos 7.500 agentes (500 menos de los autorizados), por lo que los ataques habrían afectado a casi un 6% de la plantilla.