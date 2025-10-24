El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una docena de ertzainas resultaron heridos en abril en los disturbios tras el Athletic-Rangers. Manu Cecilio

445 ertzainas sufrieron agresiones en los ocho primeros meses del año

Un informe de Seguridad revela que 97 han tenido que coger la baja y cuatro de ellos fueron hospitalizados

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:24

Un total de 445 agentes de la Ertzaintza requirieron atención sanitaria tras haber sufrido algún tipo de agresión en los primeros ocho meses del año. ... De todos ellos, tuvieron que coger la baja 97 efectivos, de los cuales cuatro llegaron a ser hospitalizados, según un informe del Departamento de Seguridad. Sólo en un caso, sucedido en Bizkaia en agosto, se registró un ataque causado por arma blanca, mientras que en el resto no se ofrece información sobre el suceso.

