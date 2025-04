400 alumnos con las víctimas de ETA en el BEC: «Es estremecedor lo que sufrieron sin haber hecho nada malo»

Jesús J. Hernández Jueves, 10 de abril 2025, 13:35 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

Un silencio tenso, seguido de un aplauso rotundo que ruge desde las manos de 400 alumnos de bachilerato. Es la estampa que se ha vivido este jueves en el BEC cuando Joxemari Mitxelena, concejal de EA, estaba contando las amenazas que sufrió en Oiartzun y el día aquel que encontró un gato negro muerto en su casa, «la última amenaza», y decidió marcharse del pueblo. Ahí se le ha quebrado la voz y no ha podido continuar. Y ahí ha llegado el aplauso, primero tímido, luego rotundo, que resume el primer encuentro multitudinario entre quienes sufrieron la amenaza terrorista y una generación que les escucha con los ojos ávidos de entender.

Era una cita inédita. No es el primer encuentro pero nunca antes algo tan multitudinario, que ha organizado Gogora con motivo del 30 aniversario de Oldartzen, la tristemente célebre «socialización del sufrimiento». Aquel nuevo eslabón en las amenazas de ETA, que puso en su punto de mira a concejales, jueces y periodistas, costó la vida a 16 ediles de PP, PSE y UPN y obligó a vivir con escolta a unas 3.300 personas. Tres alumnos de primero de bachiller escucharon y conversaron con Sara Buesa, hija del vicelehandakari socialista Fernando Buesa asesinado por la banda en el año 2000, Itziar Aspuru, una de las cofundadoras de Gesto por la Paz y el concejal Joxemari Mitxelena.

Sara Buesa conmovió al auditorio con su testimonio. Explicó a los jóvenes aquel tiempo no tan remoto de contenedores quemados a diario, de gritos en favor de la banda en los conciertos, un tiempo «en que los populares del instituto eran los que defendían la 'lucha armada' porque el problema no era sólo los que mataban sino quienes les jaleaban». Pudieron ver juntos un vídeo con imágenes de la kale borroka y de algunos atentados de esa época. «Las veo con una sensación de irrealidad, a vosotros os parecerá ciencia ficción. Pero no está tan lejos. Cuando mataron a mi aita yo tenía 19 años».

La cofundadora de Gesto por la Paz, Itziar Aspuru, ha explicado «cómo en aquel tiempo muchos vivían como si no pasara nada y se enteraban de que habían matado a alguien cuando nos veían concentrados». Y les hizo una petición: «Que os movilicéis, que reaccionéis a las cosas que os pasan porque dar ese paso para nosotros fue una experiencia dura pero nos ha hecho como somos: sois jóvenes pero podéis cambiar la sociedad y aprended a dialogar por difícil que sea». También Buesa les pidió «posicionarse cuando alguien está sufriendo. Todo lo que podáis hacer, sirve».

Ander Benítez, de San Pelayo Ikastetxea de Ermua, Adrián Losada, del Instituto Unamuno de Bilbao, y Ane Marín, de Lauaxeta Ikastola, de Amorebieta, han reconocido que conocer sus historias «ha sido muy impactante, estremecedor» y que «es increíble lo que tuvieron que sufrir sin haber hecho nada malo». Ane Marín confesó que «si hubiéramos vivido en esa época nos podría haber pasado a nosotros y es un golpe de realidad». Preguntó a Mitxelena por qué dio el paso de contar su testimonio. Y el edil admitió que no tuvo fuerzas de hacerlo hasta 2021, cuando se lo propuso Gogora.

María Jesús San José ha sido la encargada de dar la bienvenida en el auditorio del BEC a los más de 450 asistentes a la cita de este jueves, entre estudiantes, docentes y víctimas del terrorismo. La consejera de Justicia y Derechos Humanos les ha advertido de «las consecuencias de perder la pluralidad en un contexto global de desprecio creciente a los valores democráticos y a los derechos humanos» y ha considerado que «es clave que toméis conciencia de las consecuencias que tiene para cada persona individualmente y para la sociedad en su conjunto, el uso de la violencia con fines políticos, la no tolerancia y la imposición de visiones monolíticas de la realidad». La consejera socialista ha defendido «el potencial pedagógico que tiene la memoria para el desarrollo del pensamiento crítico». Y ha zanjado: «A la vista está que la sociedad vasca está preparada para mirar a su pasado sin miedo y confrontarlo con claridad, sois la mejor muestra de ello».