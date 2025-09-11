El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la movilización con motivo de la Diada del 11 de septiembre. EFE

Unas 28.000 personas se manifiestan en Barcelona a favor de la secesión, según la Guardia Urbana

El independentismo se sitúan en cifras de los años previos al 'procés'

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:23

Nunca se sabrá si la meteorología ha sido el detonante definitivo o si ya las cifras iban a ser muy menores. Aunque al final no ... ha llovido como anunciaban, la manifestación independentista de la Diada organizada por la ANC, el termómetro que toma la temperatura del nacionalismo catalán, sigue en caída libre. Si el año pasado, participaron en Barcelona en torno a 60.000 personas, la presente edición no ha superado las 30.000 en la capital catalana. Unas 28.000, según la Guardia Urbana. En Girona, el otro foco del día, la asistencia ha sido de 12.000, según el Ayuntamiento.

