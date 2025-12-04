El PSOE cede y pacta con Junts, PP y PNV endurecer la ley contra la multirreincidencia

Acuerdo a varias bandas entre PSOE, PP, Junts y PNV para que el Congreso tramite la propuesta de los de Puigdemont de reformar el Código ... Penal para endurecer las penas a los multirreincidentes. El primer paso para desbloquear esta iniciativa, avanzada el martes por Pedro Sánchez y que sirvió como guiño hacia Junts para acercar posiciones e intentar «reiniciar» el diálogo que salve la legislatura, tuvo lugar ayer en la comisión de justicia del Congreso. Populares, socialistas, junteros y jeltzales, con sus votos, validaron el informe de la ponencia de la norma. Desbloquearon un texto, que cuenta con el rechazo de Bildu y Podemos, mientras que Sumar y ERC se lo piensan. La formación liderada por Aitor Esteban, que en los últimos meses también ha puesto el foco sobre esta cuestión, se congratuló de este paso y recalcó que «la seguridad es una de las cuestiones que más preocupación genera en la sociedad vasca».

Aún queda hasta que la reforma del Código Penal que plantea Junts llegue a buen puerto. Falta que se vote el informe en comisión (en dos semanas) y más tarde en el pleno. La aprobación, con una amplia mayoría formada por el PP (que tiene su propia ley contra la multirreincidencia en tramitación), PSOE, Junts y PNV, podría producirse en el mes de febrero, en cuanto se reanude el curso político tras el parón navideño. Lo que ayer hicieron en la comisión de justicia es pulir el texto de Junts con media docena de cambio pactados con el PP y PSOE. Según el diputado del PNV, Mikel Legarda, el objetivo es reducir los casos que «tanto inquietan a la ciudadanía» y «facilitar la persecucón de personas que incurren de forma reincidente en delitos similares».

A pesar de que también cuenta con el concurso del PP, se trata de uno de los guiños que Sánchez lanzó a Junts el martes para intentar enderezar la legislatura, tratar de aprobar los Presupuestos y agotar su mandato en 2027. El presidente del Gobierno cede de nuevo ante los de Puigdemont, que hace un mes decidieron romper con los socialistas, sin pedir elecciones ni abrirse a una moción con el PP, y siguen teniendo la llave de la gobernabilidad.

Después de que el PP tratara de acercar a Junts a una moción, Sánchez entonó el 'mea culpa' con los junteros en sendas entrevistas en medios catalanes, reconoció que no ha cumplido los compromisos y se conjuró para cumplir los acuerdos con los secesionistas.

Empezó por lo más sencillo: flexibilización del gasto de los Ayuntamientos, medidas en materia de autónomos y para los propietarios de viviendas en alquiler. Junts replicó al día siguiente que la única manera de que la legislatura tenga recorrido es cumpliendo las cuestiones de calado: el regreso de Puigdemont, la oficialidad del catalán en la UE y la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. Y lo que el propio Puigdemont reclamó en 'El País' semanas atrás: autorizar un referéndum, lo que pone la reconciliación casi imposible.

Pero en un síntoma del momento tan delicado en el que se encuentra la legislatura, el PSOE, para aprobar las propuestas de Junts, se distancia de sus socios de la izquierda. La otra propuesta que reclaman los junteros es una ley antiokupas.

Penas más duras

Los de Puigdemont presentaron en marzo de 2024 una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal con el objetivo de poder combatir la multirreincidencia. La iniciativa llevaba en un cajón un año y medio, hasta que los socialistas han visto necesario reactivarla.

Es una demanda histórica de los alcaldes posconvergentes, que están girando a la derecha a marchas forzadas, mientras Aliança Catalana crece como la espuma. Entre otras cuestiones, los junteros proponen la reforma del artículo 235 del Código Penal para castigar con penas de entre uno y tres años de cárcel el robo de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos. La reforma contempla penas de cárcel de 6 a 18 meses para quien acumule tres condenas por hurto, aunque sean de tipo leve y de menos de 400 euros.