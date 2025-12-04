El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple a la altura de Barakaldo en sentido Muskiz

El PSOE cede y pacta con Junts, PP y PNV endurecer la ley contra la multirreincidencia

El gesto de Sánchez para contentar a los de Puigdemont es apoyado por los jeltzales, para los que «la seguridad es una de las cuestiones que más preocupa a los vascos»

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:38

Comenta

Acuerdo a varias bandas entre PSOE, PP, Junts y PNV para que el Congreso tramite la propuesta de los de Puigdemont de reformar el Código ... Penal para endurecer las penas a los multirreincidentes. El primer paso para desbloquear esta iniciativa, avanzada el martes por Pedro Sánchez y que sirvió como guiño hacia Junts para acercar posiciones e intentar «reiniciar» el diálogo que salve la legislatura, tuvo lugar ayer en la comisión de justicia del Congreso. Populares, socialistas, junteros y jeltzales, con sus votos, validaron el informe de la ponencia de la norma. Desbloquearon un texto, que cuenta con el rechazo de Bildu y Podemos, mientras que Sumar y ERC se lo piensan. La formación liderada por Aitor Esteban, que en los últimos meses también ha puesto el foco sobre esta cuestión, se congratuló de este paso y recalcó que «la seguridad es una de las cuestiones que más preocupación genera en la sociedad vasca».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PSOE cede y pacta con Junts, PP y PNV endurecer la ley contra la multirreincidencia

El PSOE cede y pacta con Junts, PP y PNV endurecer la ley contra la multirreincidencia