El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El recorrido junto al mar depara bellas estampas. M.G.V.
GPS | Al monte

Vistas de postal a la Bahía de Santander

Pedreña (Cantabria) ·

Entre Pedreña y Pontejos discurre un agradable paseo de poco más de cinco kilómetros con una vista privilegiada de la capital cántabra

Marcos G. Vidart

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

La bahía de Santander tiene fama de ser una de las más bonitas del mundo. Pero al sur de la bahía, hay una senda para ... contemplar la postal desde el otro lado. Un agradable y sencillísimo paseo, sin apenas desnivel, para disfrutar en silencio, flanqueado de prados y con la oportunidad de ver un buen número de aves muy de cerca. Es la senda entre Pedreña y Pontejos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  4. 4

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  9. 9 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  10. 10

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vistas de postal a la Bahía de Santander

Vistas de postal a la Bahía de Santander