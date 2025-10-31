El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Torres de protección, viviendas encajadas en la muralla y estrechas calles empedradas dan forma a Labraza. DFA
GPS | Paisajes con alma

La villa medieval más pequeña de Euskadi

Labraza (Álava) ·

Santiago Yaniz

Santiago Yaniz

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:41

Entre viñedos, bajo las montañas de la Sierra de Toloño y al pie de la villa medieval de Labraza sobrevive una reliquia de bosque de ... pino carrasco (Pinus halepensis). Todavía en silencio mientras el parque eólico que le pondrá horizonte planea levantar sus palas al cielo. El pinar es el de Dueñas y sus árboles son los únicos pinos carrascos de Euskadi, joya natural que Labraza cuida y custodia con museo para su interpretación incluido.

