El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Puerta Baja es una de las entradas más monumentales a la villa zaragozana de Daroca. EFE
GPS | Cercano

La villa aragonesa con una muralla mayor que la de Ávila

Daroca (Zaragoza) ·

Considerada una de las ciudades con mejor patrimonio mudéjar, atesora imponentes torreones y hermosas casas señoriales

M. Bermúdez

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

Aragón siempre invita a una escapada interesante. En cualquier época del año. Una parada imprescindible es la majestuosa ciudad de Daroca, considerada una de las ... villas más bonitas de Aragón -se la conoce como «la ciudad de los siete sietes» por la variedad de monumentos con que cuenta-, que luce una estampa de lo más llamativa gracias a sus casas y, sobre todo, a su muralla. Y es que está rodeada por una pared de 4 kilómetros cerrada por dos puertas monumentales: la Puerta Alta y la Puerta Baja, situadas a ambos extremos de la Calle Mayor, una de las calles medievales más grandes de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  4. 4

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  8. 8

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  9. 9 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  10. 10

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La villa aragonesa con una muralla mayor que la de Ávila

La villa aragonesa con una muralla mayor que la de Ávila