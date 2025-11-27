El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Palacio de Gaudí es de de estilo neogótico y tiene rasgos de castillo, templo y palacete señorial. Adobe Stock
Viaje a la Astorga maragata y episcopal de Gaudí

Gaudí diseñó en la ciudad leonesa uno de los palacios episcopales más bellos de España. El puente de la Inmaculada es una buena fecha para conocer este edificio y ese destino

Iratxe López

Iratxe López

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:10

Cómo apareció el arquitecto Antoni Gaudí por Astorga es una historia curiosa. Forma parte de esas casualidades que hacen un favor a los afortunados, en ... este caso hombre y destino. Al primero le serviría para aumentar su currículum, al segundo para contar con un edificio que sigue atrayendo a turistas, el Palacio Episcopal. Parece que una sobrina del obispo Juan Bautista Grau engordaba la lista de monjas en el convento del Colegio de las Teresianas barcelonés. El tío fue a visitarla y descubrió una capilla diseñada por el catalán. Se enamoró de ella, de sus formas y del arte que impregnaba cada rincón, por eso invitó al autor a construir su futuro hogar y sede en la ciudad leonesa.

