Viaje a la Astorga maragata y episcopal de Gaudí

Cómo apareció el arquitecto Antoni Gaudí por Astorga es una historia curiosa. Forma parte de esas casualidades que hacen un favor a los afortunados, en ... este caso hombre y destino. Al primero le serviría para aumentar su currículum, al segundo para contar con un edificio que sigue atrayendo a turistas, el Palacio Episcopal. Parece que una sobrina del obispo Juan Bautista Grau engordaba la lista de monjas en el convento del Colegio de las Teresianas barcelonés. El tío fue a visitarla y descubrió una capilla diseñada por el catalán. Se enamoró de ella, de sus formas y del arte que impregnaba cada rincón, por eso invitó al autor a construir su futuro hogar y sede en la ciudad leonesa.

Ampliar Capilla situada en la primera planta del Palacio. I. López

Hasta allí llegaría un joven Gaudí más historicista que modernista para reinterpretar el arte medieval. La construcción arrancaba en 1889, desgraciadamente para el proyecto antes de concluir el impulsor falleció y el arquitecto no logró entenderse con quienes tomaron el relevo, abandonando el plan. Dijo adiós a un sueño astorgano que terminaría Ricardo García Guereta en 1913, por eso las dos primeras plantas, las creadas por Gaudí, muestran mayor detalle e inspiración que la última, hecha con menos tiempo y artificio. Curiosamente, al final, a pesar de tanto esfuerzo nadie habitaría la sede episcopal ni trabajaría dentro de ella. En 1963, el inmueble se convirtió en el Museo de los Caminos, al mostrar piezas de interés procedentes de toda la diócesis de Astorga.

En el año 2026 se conmemorarán cien años desde la muerte de Gaudí, por eso el edificio contará con diversos actos que podrán consultarse en la web www.palaciodegaudi.es. Hasta entonces, conviene disfrutar de la visita, admirar la primera planta dedicada a la ruta peregrina hacia Santiago; la segunda noble, dotada de una magnífica capilla que posa con fingida timidez ante las cámaras, de un elegante despacho y un comedor, y de un salón del trono frente a cuyo asiento aguardan esculpidos dos búhos símbolo de sabiduría, modelados para iluminar a un obispo que jamás llegaría a usarlos como inspiración.

Ampliar En la visita 'El Palacio Escondido' se aprecia la catedral con otra perspectiva. I. López

La visita al inmueble se complementa gracias al paseo por los jardines, rediseñados de cara a este centenario como el original creador los concibió. Apunte 1 para turistas: existe una entrada normal a la que puede añadirse la del 'Palacio Escondido', que permite acceder a la azotea, desde donde apreciar la catedral con otra perspectiva, así como vistas de las tierras que rodean Astorga. Apunte 2: de cara a las familias, hay visita en la que se usa la tablet, y gafas virtuales para que los peques saquen el mayor rendimiento lúdico a la feliz idea de conocer este emplazamiento.

Se equivocará el recién llegado si piensa que esa joya arquitectónica es la única huella del diseñador de la Sagrada Familia en la ciudad. La Catedral de Santa María contiene un detalle especial relacionado con él. El templo comenzó a levantarse en 1471, pero se lo tomaron con calma, la falta de financiación siempre imprime lentitud. Concluiría trescientos años después, nada menos, por eso luce distintos estilos, aunque muestre aspecto predominantemente gótico. La capilla de la Inmaculada protege el descanso eterno del obispo promotor del elegante Palacio Episcopal, y ahí es donde habrá que mirar: su tumba luce escudo creado por el famoso arquitecto.

Figura del maragato Pedro Mato en el pináculo de la Catedral de Astorga. Javier Aguiar y Beatriz Sastre

Fama suma también Pedro Mato, la figura del maragato instalada desde el siglo XVIII sobre el tejado de la catedral. Aunque no lo parezca, es de madera, recubierta de zinc, eso sí. Cuentan que durante la invasión napoleónica, traspasada la muralla, los soldados del emperador divisaron en lo alto a un vecino que parecía hacer señales con los brazos al enemigo. Por eso dispararon sin pensárselo mucho, y sin saber que iban a herir a una escultura. Un pedazo de la misma cayó desprendido, matando fulminantemente a uno de los franceses, de ahí el nombre del personaje. Cuentan, decimos, pero podría ser solo una historieta con cierta gracia y un buen toque de leyenda popular.

Por fuera, la abigarrada portada barroca agasaja y empacha en ocasiones a quien la observa debido al típico 'horror vacui' de ese estilo arquitectónico. Ese miedo al vacío contrasta con la renacentista, mucho más simple. Santa María abre sus puertas para que foráneos y lugareños la recorran por cuenta propia, aunque existe la opción de apuntarse a visitas guiadas, así como una audioguía infantil e incluso experiencia con gafas virtuales en la que contemplar la construcción desde antaño. Del edificio originario románico se conservan solo algunas piezas en el museo.

Ampliar Experiencia virtual. Catedral de Astorga

Dentro sorprenden el reloj del siglo XVIII con las fases lunares; el retablo del XVI de Ángel Gaspar Becerra, quien estudió con un discípulo de Miguel Ángel. La Virgen de la Majestad del siglo XIII, románica bizantina, una de las imágenes más antiguas del lugar; y un coro del XVI con secreto incluido: en la parte derecha según lo observas, bajo una misericordia, espacio destinado a apoyar el pompis, distinguirá quien mire bien una imagen labrada en la que aparecen perros jugando a las cartas y fumando, curiosa sin duda.

El mismo adjetivo, curioso, se puede otorgar al ventanuco situado sobre unas escaleras en la parte exterior de la vecina iglesia de Santa María. Tras él aparece un pequeñísimo espacio que funcionó como celda para las emparedadas, mujeres sufrientes de un encierro voluntario. Desde el siglo XIV pretendían este hueco algunas devotas como expresión extrema de misticismo religioso. Allí entraban de por vida, solas. Aprisionadas en un espacio que era tapiado, desde donde ellas oraban continuamente por el bien de sus convecinos y general. Solo dos ventanas, la del exterior que ahora se contemplada y otra hacia la iglesia, mantenían a la cautiva en contacto con un mundo que ofrecía comida a través de la abertura. Aseguran quienes saben de esto que incluso había lista de espera, porque en una época donde tener con qué nutrirse no era costumbre común, permanecer encarcelada, pero llena, tampoco suponía la peor opción. Allí, un texto reza: «Acuérdate de mi juicio, porque así será también el tuyo. A mí ayer, a ti hoy».

Cocido maragato y chocolate

Maragata es la región y maragato es su cocido más famoso. Entre Astorga y el monte Teleno se extienden las comarcas de La Maragatería, habitadas antaño por gentes con fama de buenos arrieros, los más fiables de los caminos. Transportaban a la Corte chocolate y pescado, además de coloniales del Atlántico. Una ruta a pie de 5 kilómetros conecta con el pintoresco pueblo de Castrillo de los Polvazares desde Astorga. Al llegar a destino, conviene degustar el plato estrella de la gastronomía, el cocido maragato, que se toma al revés: primero carne y adornos, después garbanzos con berza y, al final, sopa.

Ampliar Calle de Castrillo de los Polvazares. I. López

Delicia alternativa es la cecina, embutido seco dotado de mucha durabilidad que usaban aquellos arrieros por esa razón. Un buen sitio donde probar excelentes variedades como la de 'Cecinas Nieto', marca vendida en el gran almacén londinense Harrods, es el Restaurante Serrano (https://restauranteserrano.es/). Allí, el locuaz chef Jesús Prieto mima sus creaciones, marida materia prima, recetas tradicionales y vanguardia mientras la clientela se chupa los dedos.

Aquellos comerciantes maragatos, acompañados de sus mulas, movían también chocolate, por eso no es casual que Astorga se convirtiera en cuna de dulces, con museo dedicado incluido. La ciudad fabrica chocolate artesanal desde el siglo XVII. Su elaboración se impuso como una de las principales industrias astorganas desde el siglo XVIII al XX. Funcionó esa elaboración y funcionaron, a su cola, sectores relacionados con la actividad como el publicitario o el de la maquinaria. De todo puede verse en la muestra dentro del palacete modernista diseñado en 1910 como vivienda para Magín Rubio González, dueño de la marca 'La palma astorgana', antaño proveedora de la Casa Real. Hablando de comida, imposible olvidar los famosísimos mantecados. Dicen que su origen se debe a alguna monja que abandonó el convento en el siglo XIX y los popularizó. Ahora invaden los escaparates de toda la ciudad.

Ampliar Mantecados de Astorga. Ana María Díez

Tras llenar el estómago, convendrá un paseo por la muralla para aligerarlo. Cuenta con dos zonas accesibles. Una se extiende, aún poderosa, sobre el lienzo oeste a lo largo de un kilómetro. Hace las veces de mirador y de paseo ajardinado, puesto que desde ella se pueden apreciar las vistas hacia la cercana Sierra del Teleno y termina en el parque conocido como de la sinagoga, presente en la zona desde el siglo XIX. No se trata del único lugar desde el que observar este muro ancho y alto. Una segunda parte aguarda tras el acceso a los jardines del Palacio Episcopal, desde donde admirar las vistas del edificio, la puerta romana del parque del Melgar y la vega del río Tuerto.

Ruta romana

Astorga se alza sobre un cerro en la confluencia de los ríos Tuerto y Jerga; mira hacia los montes de León, donde el Teleno dibuja la cima más elevada. Antes que funcionar como ciudad lo hizo como campamento romano, el emperador Octavio Augusto la denominaría Asturica Augusta. Importante cruce de caminos, hasta ella acudió el imperio tras el resplandor del oro, por eso cada vez que rascan su suelo es fácil encontrar restos de la época, incluso en uno de los supermercados 'Alimerka' del centro puede el turista contemplar parte de la calzada romana. Otros restos de aquel pasado ceden hoy día una interesante ruta guiada. Comienza en el Museo Romano, edificio que conserva la ergástula, galería abovedada que sirvió de base para sustentar el altar dedicado al culto imperial en el foro. Alberga piezas arqueológicas, lápidas funerarias de soldados, augures y esclavos, pinturas pompeyanas, numismática, cerámica, joyas... El paseo acompañado puede reservarse en la sala expositiva (987616937 o rutaromana@astorga.es).

Ampliar La Ruta Romana de Astorga recorre un tramo del sistema de cloacas. Nandi Estévez

Acerca a los fosos defensivos de aquel primer campamento de la Legio Décima Gémina; a las redes de saneamiento, en muy buen estado de conservación, tanto que algunos ramales continúan en uso; también a una domus adornada por el mosaico en el que aparecen un oso y varios pájaros, hogar que debió pertenecer a una familia de cierto nivel económico, pues solo esas eran capaces de afrontar trabajos tan exclusivos.

Muy cerca, en la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, otra de las imágenes más afamadas del municipio, presenta tradicionales soportales y fachada barroca, aunque los verdaderos protagonistas del conjunto son los maragatos Juan Zancuda y Colasa, obra del relojero Bernardo Franco. Vestidos con el traje típico regional, cada hora en punto, sin faltar, dan las campanadas desde el año 1748.

Una palmera en el jardín

En Astorga la prisa no está de moda, de ahí que el visitante no se estrese caminando de un lado a otro. La localidad invita a ir despacio, a contemplar un edificio y parar a tomar un café, seguir hasta otro y entrar a picar algo en uno de los locales que salen al encuentro. Así acabarás topándote con la Casa Granell y su curiosa fachada modernista, construida en 1915 por el arquitecto Antonio Palacios gracias a la riqueza generada por el dulce, pues se levantó para acoger a la familia del empresario del chocolate Eriberto Granell.

Ampliar El Ayuntamiento, de estilo barroco, preside la Plaza Mayor. Valery Rokhin

De la misma forma, paseando con calma mientras uno se fija en las construcciones, acabará el turista frente al Museo Casa Panero, muy cerca de la catedral. Situado sobre la antigua Rúa de la Judería, albergó desde el año 1924 el hogar del matrimonio formado por Moisés Panero y Máxima Torbado, que residían allí junto a su prole de seis hijos. Antes que ellos, a mediados del siglo XIX, el tío de Moisés había comprado la propiedad tras hacer fortuna en las Américas, o eso cuentan. De ahí su especial aspecto, poco convencional para la zona, con paredes blancas y una palmera dentro del jardín, árbol que recuerda a los indianos su buena suerte al otro lado del océano. Dentro existen diversas salas dedicadas a personajes ilustres, entre ellos a escritores, etnógrafos, poetas, músicos y artistas.

Hablando de uno de ellos, Gaudí, comenzamos estas líneas, y las acabaremos de su mano. Astorga forma parte del Camino de Santiago, hasta allí y desde allí llegan y parten peregrinos. Por eso ofrece senderismo a quien quiera aprovecharlo... más cinco esculturas salpicadas en esta senda que firmó el leonés Amancio González. Una de ellas muestra un dragón, homenaje al del Parque Güell y al lagarto del Museo Casa Botines Gaudí de León. Símbolo del mal, según su autor «recuerda a los peregrinos que la maldad está siempre al acecho». Varillas del acero incluido dentro del hormigón moldean su cuerpo, el escultor reconoce que las eligió por tratarse de un material «muy barato, antivandalismos por ello, pues nadie las roba». Dicho material nació para ser enterrado, «me interesa mucho ese simbolismo porque yo lo hago resurgir», añade. Entre sus trabajos aparece también un Octavio Augusto reivindicado como orgulloso fundador de esta ciudad donde aún no contaba con escultura dedicada. Regio, da la bienvenida a quienes hasta ella se acercan.