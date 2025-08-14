La cima de los Pirineos que se distingue a kilómetros de distancia

Jon Garay Jueves, 14 de agosto 2025, 20:19 Comenta Compartir

El monte que visitamos en esta ocasión requiere de un esfuerzo mayor del que habitualmente proponemos en estas sección. Se trata del Collarada, uno de los muchos 'casi' tresmiles que se levantan en los Pirineos. Fue mi novia, desde la cima de la Mesa de los Tres Reyes, la que se percató de su presencia pese a los 60 kilómetros que separan ambas montañas. Quedó apuntada entonces en la lista de tareas pendientes y hace unas semanas hicimos los deberes.

Las dos vías de acceso más sencillas para subir al Collarada parten desde Canfranc y desde Villanúa. Nosotros apostamos por esta última, una localidad situada a 14 kilómetros al norte de Jaca. Al punto de arranque se accede en coche dejando atrás el albergue juvenil y siguiendo durante tres kilómetros una pista de tierra que lleva hasta una barrera que marca el comienzo real de la ascensión. Para poder utilizarla hay que pagar seis euros, dinero bien invertido si se tiene en cuenta que este tramo resulta bastante anodino y supone ahorrar esfuerzos ante la larga caminata que espera.

Al monte Distancia: 16 Km (ida y vuelta).

Altura 2.881 metros

Tiempo Seis horas

Dificultad Media

La primera parte de la ruta transcurre por un camino forestal que se adentra en un espeso bosque. La sombra que proporciona se agradece en los días soleados. Una señal indicativa del refugio de La Trapa confirma que vamos en la buena dirección. En una hora llegamos a este primer punto de paso, situado en un claro que ofrece unas bonitas vistas. La ruta continúa por detrás del albergue de montaña, directa hacia una pared que parece inexpugnable hasta que uno se acerca. Es la canal de Hachar. No se asusten, es una pequeña trepada que cuenta con cadenas para ayudar en el avance.

Una vez arriba, se divisa ya la cima del Collarada. Vamos ganando altura en un zig-zag largo, pero sin mayor dificultad hasta que se llega a la base del remate de la montaña. La ascensión vuelve a ponerse interesante. Con cuidado con las piedras que se desprenden, otra sencilla trepada desemboca finalmente en esa cima que habíamos descubierto en la distancia. El premio, a los mismos pies de la montaña, el majestuoso ibón de Ip. Más lejos, el Balaitús, los Infiernos...

