Así es el mágico recorrido del tren maya entre playas, selva y joyas como Chichén Itzá

Iratxe López Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:01 | Actualizado 17:45h.

A pesar de dominar la astronomía y las matemáticas, los mayas creyeron que los humanos provenían del maíz. No es una crítica, por estos lares otros apostaban por el barro o una costilla. Más específicamente, los antiguos pobladores de México pensaban que los dioses Gucumatz y Hurakán, responsables de la creación, decidieron modelarlos a partir del barro pero se deshacían y eran incapaces de moverse, así que los repensaron más fuertes y optaron por la madera, aunque les salieron sin alma ni entendimiento. Tras la acumulación de fracasos, pidieron ayuda a los animales sagrados y así conocieron el maíz. Lo molieron y mezclaron con agua transformándolo en una masa con la que esculpirían la carne de aquellos nuevos seres, por eso los mayas se consideraban hijos de este cereal.

Qué pensarían quienes asumieron esas historias si hoy asistieran al discurrir sobre rieles del moderno Tren Maya, línea ferroviaria que conecta el sureste del país desde no hace demasiado, atravesando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (www.trenmaya.gob.mx). Quizá asociarían su largo cuerpo metalizado con el mismísimo Gucumatz, la serpiente emplumada, que también responde al nombre de Kukulkán o Quetzalcóatl dependiendo de la zona donde se mencione, señor del cielo y la tierra, balanza entre espíritu y materia, símbolo del ciclo vital. Alguna explicación mística otorgarían al circular de este ferrocarril sobre un trazado que recuerda a la Osa Mayor, ellos que tanto miraban al cielo.

Ampliar Paisaje típico de la Riviera Maya. I.López

Los millones de turistas que aterrizan cada año en el aeropuerto de Cancún con la intención de tostarse en playas paradisíacas o conocer maravillas arqueológicas como Chichén Itzá y Tulum, la una en el estado de Yucatán, la otra en el de Quintana Roo, podrán subirse a lomos de este reptil si no mitológico, sí casi mágico, pues traslada a lugares extraordinarios que la memoria no olvidará jamás. Gracias a la explosión de felicidad, convertirán sus cuerpos de maíz en palomita sentados ante esos edificios, como se sientan frente a la pantalla del cine para admirar la película de Óscar. La conversión no tendrá nada que ver con el calor tropical reinante, los vagones mantienen fresca la atmósfera, será solo producto de la dicha.

Ampliar La imagen más buscada en la zona arqueológica de Tulum. I. López

Tras superar estaciones monumentales por las que aún no transitan demasiados usuarios, la seguridad está más que garantizada por la vigilancia constante, igual que la limpieza, pocos veces se ha visto a tanto empleado recorriendo un tren de un extremo a otro para recoger lo que los usuarios descartan. A la salida de la estación aguardarán taxis o transportes intermodales para acercar hasta las puertas del éxtasis vacacional e histórico, porque «el proyecto más ambicioso de México en los últimos cien años», definido así por sus impulsores gubernamentales, conecta zonas arqueológicas y de playa, cenotes y parques naturales, Reservas de la Biosfera, mundo colonial y moderno a través de 1.554 kilómetros y 34 estaciones, por si eres de los que adoran las cifras, gracias a 14 rutas y una Maya Pass opcional de 7 días para quien pretenda moverse mucho. A precio internacional, eso sí, nada de tarifa local si no eres de la zona, la comodidad se paga.

Ampliar El Tren Maya sorprende a los viajeros en un país donde no existe una red ferroviaria extensa, por eso muchos sacan fotos cuando llega. I.López

Relajación y descanso

Salvado el transporte, queda dejarse llevar por la belleza de esta parte del mundo que sorprende a cada paso con imágenes curiosas. Allí es difícil encontrar motoristas con cascos sobrios al modo europeo, el adorno se impone en formas inimaginables, una cabeza de gato con pelo incluido, otro de princesa coronada con tiara y lazo. La variedad hace sonreír, también los motocarros para la venta de piscolabis que, aunque los locales aseguren 'no pican', acaban haciéndolo, porque en Méjico 'no picar' significa 'picar algo', y 'picar poco' se traduce en 'picar bastante', y 'picar' a secas en '¡uf, cómo pica!' y 'picar mucho' mejor no quieras averiguarlo. Ríndete pues a esa sensación, ayuda a mantener la temperatura corporal, no vayas a quemarte, palomita. O asegura las opciones 'sin' reservando el viaje con Travelplan (www.travelplan.es), turoperador del grupo Ávoris, en un complejo hotelero de la Riviera Maya como el Barceló Playa Maya Grand Resort, donde soñar con un infinito carente de problemas parece sencillo, y además adaptan la comida a estómagos extranjeros. Nadie se estresa bebiendo un margarita o una michelada dentro de la piscina, ni tomando un baño de burbujas en el jacuzzi de la terraza de su habitación.

Ampliar Una mujer cocina tortas de maíz. I.López

Para tomar también, pero aire, sobre un acantilado de 13 metros aguarda la brisa caribeña en la zona arqueológica de Tulum. La altura de este balcón al mar protegió a sus antiguos pobladores y edificios de huracanes. Esta ciudad maya fue una de las más significativas entre los siglos XIII y XIV debido a su actividad comercial. «La base del mortero usado para las construcciones era la cal, se quemaba al aire libre durante varios días. Necesitaban mucha madera, tanta que al desaparecer los árboles, el calor de las zonas de interior aumentó, por eso algunos emigraron a la costa, donde cambiaron agricultura por pesca y aprovecharon el mercadeo de plumas, conchas, pieles de jaguar… de cacao, bebida energética reservada a la nobleza, y miel de la abeja melitona, usada como alimento y medicina», comenta el guía dentro del recinto.

Ampliar La zona arqueológica de Tulum permite pasear entre los edificios. I.López

Hoy todo es piedra gris y blanca, salvo un mar Caribe que con su intenso azul regala color y contraste al conjunto, una foto de postal arrullada por la olas en la que es fácil ubicar el paraíso. No en vano, los supervivientes del apocalipsis zombi en la película 'Planet Terror', dirigida por Robert Rodríguez, terminaron refugiándose allí, o al menos en un lugar inspirado por estas ruinas. Hoy todo es piedra gris y blanca, decíamos, pero antaño templos y palacios se pintaba en azul y rojo en esta 'ciudad amurallada', así se traduce su nombre, habitada por las clases pudientes.

Ampliar El incienso denominado copal aleja las malas influencias. I.López

Allí reina el castillo, por su altura y lugar preferencial. El Templo del Dios Descendiente brilla vinculado a abejas y miel, alineado con el ciclo de Venus. «Los mayas observaban su ciclo sinódico, el tiempo que tarda en aparecer en la misma posición respecto al sol, era de 584 días; pero la NASA los corrigió, son 583,92 exactamente», comenta con sorna el cicerone. «Manejaban datos muy exactos, una religión matemática y astronómica. Las élites se casaban entre ellas para mantener estos conocimientos», añade. Probablemente esa precisión sea una de las causas por las que la cultura maya atraiga tanto a arqueólogos y visitantes, aunque entre sus certezas teje un universo de misterios en el que todavía caben puertas abiertas, preguntas sin responder. De ahí que en el mismo viaje el recién llegado escuche a unos guías afirmar que los mayas practicaban sacrificios sin complejos, mientras otros lo limitan a épocas de vacas flacas.

Ampliar Campo para el juego de pelota en Chichén Itzá. I.López

«Imaginen que su vida va bien, pero de pronto los recursos escasean, hay degradación ambiental, conflictos internos. No llueve, no tienen comida, piensan que los dioses les han castigado. Cómo contentarlos: con sacrificios. En tiempos difíciles, medidas drásticas», asegura Abel Adonay, guía en Chichén Itzá, hasta donde nos trasladamos abandonando la costa para conocer la jungla tropical. Aquí el turista por metro cuadrado aumenta y los puestos de recuerdos abrazan casi hasta la asfixia la zona arqueológica, imprimen derroche colorista a la nueva panorámica. Su mayor apogeo queda enmarcado entre los siglos X y XII, el declive arrancaría durante el XIII; para cuando los españoles pisaron su tierra en el XVI, nada quedaba de aquel esplendor. En el XX reconstruyeron los edificios, algunos piedra a piedra, rescatándolos de una naturaleza invasora que reivindicaba sus dominios. Rearmaron el rompecabezas con mortero a base de cal y arena, como antaño, para hermanarlo de nuevo. Gracias a ese arduo trabajo, los ojos pueden rendirse a esta Maravilla del Mundo.

Ampliar Un artesano lija la madera en uno de los puestos de Chichén Itzá. I.López

Del documental al directo

Cuando contemplas en persona el Templo de Kukulkán, admirado durante años en documentales, el cuerpo revienta de placer, se vuelve palomita de nuevo. La olla a presión emocional supera la resistencia del grano para almidonarse mientras escucha historias relacionadas con los equinoccios, conocidas gracias a aquellos reportajes que mostraban la mágica aparición de la serpiente sobre la piedra tras la serie de imágenes a cámara rápida. Durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando el sol se alinea con la escalinata norte, las sombras dibujan ondulaciones, dan cuerpo a la cabeza de reptil esculpida en la base, marcan los ciclos agrícolas y rituales. «La gran pasión del maya era medir el tiempo, ese momento simbolizada el descenso desde el cielo a la tierra y hacia el cenote sagrado. Para ellos la muerte no suponía el final de la existencia, sino parte de un ciclo continuo», asegura Adonay, quien también se entrega al ilusionismo al dar palmas, porque el eco devuelve el canto del quetzal, el pájaro sagrado, mensajero entre dioses y humanos.

Él mismo asegura que este lugar lo construyeron voluntarios a cambio de un beneficio prometido por los sacerdotes. Que los mayas sabían emplear los dones concedidos, por eso aplicaban resina para evitar caries dentales y colocaban jade en la dentadura estropeada, sonrisa cara la suya. Que modificaban sus cráneos alargándolos para parecer serpientes y las cicatrices imprimidas por los tatuajes dejaban claro el estatus. Lo dice el guía, no nosotros. También que un alto porcentaje de astrónomos eran mujeres por la importancia de los ciclos, aunque muchos dudan la veracidad de esta reinterpretación moderna de aquel mundo antiguo.

Ampliar Turistas bañándose en un cenote. I.López

Ya advertimos sobre la disparidad de teorías, 'donde dije digo, digo Diego', y en un mismo relieve algunos ven sacrificio, otros sanación; y en un mismo campo, el de juego de pelota más grande y mejor conservado de todo Mesoamérica, unos hablan de cancha y otros ponen en duda la prueba. «¿De verdad creen que una sociedad inteligente decapitaría al capitán ganador de un torneo, que matarían a los mejores y se quedarían con lo peores? Quizá este lugar tenga más que ver con el simbolismo de la creación del hombre a partir del maíz», defiende. Escojas una u otra historia, imposible negar el hechizo.

La inmersión práctica en la península de Yucatán se completa con la visita a uno de aquellos cenotes que para los mayas suponían una puerta al inframundo, nada que ver con nuestro infierno, por cierto. Varias de esas cuevas naturales en las que el techo se ha derrumbado, con agua dulce subterránea donde flotar feliz, ofrecen al turista ceremonia y baño. Para alejar energías negativas queman copal, incienso depurador, e invitan a abrazar árboles.

Ampliar Algunos hoteles se integran en la selva. I. López

Ahondando en ritos, el Tren Maya acerca a otro incluido dentro los Hoteles Grupo Mundo Maya entre la frondosidad selvática (www.hotelesgrupomundomaya.com). La paz casi se toca, de ahí que ofrezcan asistir al temazcal, regresión al vientre de la madre tierra para sanar y purificarse. «El vapor limpia el sistema respiratorio, cardiovascular... y favorece el éxtasis meditativo. La temperatura puede ascender más de 60 grados, actúa en los niveles de supervivencia, por eso facilita la visión sagrada, un renacer», explica Xiomara, temazcalera que conduce el proceso. 'Las abuelas', piedras volcánicas, favorecen las casi dos horas de reflexión en oscuridad. Renacido o no, tras un viaje como este mezcla de relax y cultura, el viajero regresará a casa más descansado y más sabio. Y el maíz nunca volverá a significar lo mismo.

