Tranquilidad nívea junto al océano

A veces asociamos el Algarve solo al verano, pero el resto del año, el sur de Portugal también existe y recibe con los brazos abiertos a quien acuda a conocerlo. El océano es un buen compañero cuando se persigue la calma; dentro de este territorio luce en destellos plateados, acompañado por largas playas, acantilados de ensueño y espacios naturales que aprovechan las temperaturas benévolas reinantes.

Para animar la visita, el entorno oferta una amplia agenda de festivales de todo tipo y pueblos maravillosos. Esta vez acudimos al blanco de Cacela Velha, considerado uno de los mejores balcones panorámicos presentes en el Algarve oriental, a solo 50 kilómetros de Faro. Poblado por casitas blancas, esa ausencia de color muestra un intenso brillo cuando el sol se refleja sobre su arquitectura, sobre las paredes de cada alojamiento. Allí hay que desechar las prisas, el reloj marca las horas, pero relajadamente, sin agobios.

Todo es pequeño, como la aldea, salvo la paz que invade con fuerza el entorno. Dicen de ella que es un mirador de lujo con calles empedradas, que desde su hogares de una planta, adornados con flores en puertas y ventanas, la vida se contempla con nuevos ojos. Ojos limpios que no adornan ojeras, asaltados por la belleza del entorno, miradas mansas como el mar cuando las aguas susurran nanas.

¿La razón de esas vistas?: Cacela Velha aguarda sobre un acantilado costero, junto al Parque Natural Ria Formosa, uno de los espacios naturales más importantes de esta región. La naturaleza engalana aún más su atractivo, rodeada como está del suave amarillo de las dunas, del verde regalado por la vegetación, del azul infinito del océano y el perfecto cian del cielo.

Unas 18.000 hectáreas alimentan ese parque nacional. Mejoran el panorama otros números, concretamente cinco islas y dos penínsulas, una de ellas sobre la que se asienta el pueblo. A la playa que lleva su nombre se puede acceder caminando si hay marea baja, en barca cuando el agua se envalentona y aparece la marea alta.

Por allí pasaron tunecinos, fenicios, romanos y árabes, ahora lo hacen sus habitantes y los turistas. Desde allí controlaban, y controlan, los humanos el horizonte, unos para congraciarse con el mundo en vacaciones, otros por su especial importancia estratégica, pues dominaba la aparición de las embarcaciones que accedían por la ría camino a Tavira y Faro. Cacela Velha forma parte del municipio Vila Real de Santo António, fronterizo con España, por eso se encuentra muy cerca de Huelva. Desde allí pasa mucha gente a Portugal, y al revés.

Singular conjunto histórico, lo dibuja un perímetro más o menos circular. Al sur está delimitado por una fortaleza, al este y al oeste por el cementerio parroquial, cuyas perfectas vistas dan a la ría. Excavaciones arqueológicas han identificado una ocupación de finales del periodo almohade. Tras la conquista de los moros fue donado a la Orden de Santiago, y su fortaleza fue construida durante los reinados de los reyes Juan III y Sebastián de Portugal.

Además, encima de las ruinas de la iglesia medieval, en el año 1538 levantaron la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que sobresale en la parte edificada gracias a la arquitectura vernácula. Su pórtico renacentista, en la fachada, merece especial atención. Dentro aguarda un precioso retablo neoclásico.

La idea acabaría integrada en Vila Real de Santo António debido a la sedimentación progresiva del arroyo y la devastación que trajo el terremoto de 1755; ambos acontecimientos derivaron en su desertización. Pero nadie niega su belleza e importancia, por eso el núcleo urbano muestra el título de Bien de Interés Público integrando en la ruta oriental del Camino de Santiago Portugués.

