Ruta por castillos dignos de princesas

Iratxe López Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Esto va de princesas de película, y toda princesa necesita un castillo. Va de historias basadas en relatos infantiles, rodadas en fortalezas. Proponemos una ruta por localizaciones casi mágicas pero muy reales, emplazamientos de postal. El Castillo de Moritzburg, cerca de Dresde, regala atrezo perfecto en medio de un lago, dentro de una pequeña isla. Enamoró al director de cine Václav Vorlícek, que allá por los años 70 del pasado siglo, rodó en la zona un film sobre uno de los cuentos más conocidos del mundo. ¿El nombre?: 'Tres deseos para Cenicienta'. Eligió el pabellón de caza barroco, dotado de cuatro torres y mandando alzar por el rey Augusto el Fuerte. Allí, por supuesto, se extendía una escalera perfecta donde perder un zapato de cristal. Edificio y entorno resultan inolvidables, como la trama de esta imperecedera historia.

Ampliar Castillo de Moritzburg. Adobe Stock

Blancanieves es la siguiente protagonista. Su historia da para una peli, no cabe duda: madrastra malísima, ordena la eliminación de la molesta joven que le hace sombra, a la que unos enanos han adoptado. Una arpía como esa merece vivir encerrada en algún rincón oscuro, pero no tendría gracia meter allí un elegante espejito mágico. El Castillo de Kriebstein es el medieval más bello de Sajonia. Imbuido en drama, apareció en pantalla dentro del film de 2009 'Schneewittchen', dirigido por Thomas Freundner.

Ampliar Castillo de Kriebstein. Ralf Kaiser

Impone su presencia sobre escarpados acantilados, lo cual mejora la escena. Por eso se filmaron allí también cuentos de hadas como 'Der Eisenhans' (2018), de de Karl Heinz Lotz, en el que un ser misterioso del bosque es descubierto por un príncipe, y 'Der süße Brei' (2018), dirigida por Frank Stoye, que narra la historia de niña que descubre una olla encantada. Lo mandó construir Dietrich von Beerwalde hace más de 600 años. La monumental torre residencial muestra torreones de finales del Medievo. La Sala Kriebstein y la capilla se adornan con pinturas murales de estilo gótico tardío. Y en la bóveda del tesoro, los visitantes admiran partes del tesoro escondido en la chimenea hasta 1986, otra narración que sería digna de contar.

Ampliar Castillo de Hartenfels. Sina Ettmer

Nueva 'top' entre las protagonistas de cuentos clásicos es la Bella Durmiente, 'Dornröschen'. Muchos han adaptado esta historia. Aquí necesitamos un príncipe para despertar a la aletargada heroína, los labios del pueblo llano no deben ser lo suficientemente para evitar hechizos. Walter Beck decidió rodar las escenas exteriores de la película en el castillo de Hartenfels, en Torgau, en 1971. Bonito es, desde luego. Obra maestra de la zona sajona, se encuentra a los pies del Elba. Mezcla, eso sí, estilo gótico, renacentista y barroco, y es uno de los mayores y mejor conservados de principios del Renacimiento en Alemania. Tiene de compañero al río Elba, ambos se embellecen mientras discurren juntos.

Ampliar Castillo de Trausnitz. Andreas Vogel

Quizá resulte más desconocido el cuento de la princesa que no sabía reír, de los hermanos Grimm. También tiene película, rodada en 1953. El Castillo de Trausnitz, situado en la ciudad bávara de Landshut, acogió a las cámaras sobre el casco antiguo. Medieval, blanco y radiante como una novia, fue sede de la dinastía alemana Wittelsbach. Galerías abiertas, arcadas y frescos añaden lujo, aunque el cuento de la gallina de los huevos de oro enseñe ostentación y felicidad no van de la mano. Unos años después, en 2013, eligieron el mismo cuento pero distinto plató: el castillo de Burgk en el Saale. De estilo renacentista, preside el entorno desde su alto con vistas al río Saale, las colinas y campos glaucos.

Ampliar Palacio Favorite Rastatt. Natalia Lavriv-Nedashkivska

Guardamos un hueco para 'El Príncipe Rana'. Rodada en el Palacio Favorite Rastatt, cerca de Baden-Baden, en Baden-Würrtemberg, este edificio barroco suma además un amplio jardín. Cuenta con opulentos interiores y amplias colecciones, perfectas para darlo todo en la ficción... y en el turismo.

Información Aeropuerto: Bilbao.

Aerolínea: Eurowings

Cuándo: Todo el año

Trayecto: 2:40 h.

Temas

Turismo

Alemania