La culta ciudad vecina de Zúrich

Solo 25 minutos en coche separa Winterthur de Zúrich. Esta población suiza ya aparece mencionada en un documento del año 1180. Antes, los romanos habían llamado al asentamiento Vitudurum. ¿Qué pensarían aquellos antiguos vecinos de las filas compactas de casas actuales, del conjunto de edificios pegados unos a otros, los numerosos callejones, los patios y las plazas románticas que ahora invitan a pasearla y conocerla? ¿Qué pensarás tú cuando lo hagas?

En avión Aeropuerto Bilbao-Zúrich

Aerolínea Edelweiss Air AG

Cuándo Todo el año

Trayecto 2 horas

Situada al noreste del país, los peatones recorren su casco antiguo, su espacio repleto de museos, de villas y jardines. Lo recomendable es empezar la visita por esas viejas callejuelas, la zona peatonal continua más grande de Suiza, lucen escoltadas por tiendas, cafés y restaurantes. La visten inmuebles coloridos y buen número de fuentes. Hablando de ellas, curiosidad en épocas estivales es que está permitido bañarse en las tres pilas de las de Steinberggasse. En esta otoñal, podrás disfrutar las espléndidas vistas desde la torre de la Stadtkirche y, si el sol se anima a sonreír, rendirte a un picnic en el acogedor Stadtgarten.

Decíamos que uno de los mayores atractivos de Winterthur son los museos, variados y de primer nivel. El Kunst Museum, en Villa Flora, abre sus puertas en esta villa construida en 1846 y renovada en estilo Art Nouveau por los arquitectos Rittmeyer y Furrer en 1908. Allí vivieron Hedy Hahnloser-Bühler y Arthur Hahnloser, pareja de coleccionistas que reunieron obras de postimpresionistas, de los grupos Nabis y Fauves, así como de artistas suizos contemporáneos como Ferdinand Hodler y Giovanni Giacometti, obras maestras de Manet, Cézanne, van Gogh, Matisse o Toulouse-Lautrec y muchos otros.

Otra muestra, la Colección Oskar Reinhart (Sammlung Oskar Reinhart-Am Römerholz), espera con parque histórico idílico en una zona elevada. Joya entre los museos de Suiza, sus colecciones privadas más importantes datan del siglo XX. Durante su vida, Reinhart, gran coleccionista de arte, convirtió a su residencia en Römerholz en un museo, ordenando la construcción de una magnífica galería de cuadros.

Después de su muerte en el año 1965, su heredera, la Confederación Helvética, abrió las puertas a aquellos tesoros. Resaltan las obras impresionistas de la pintura francesa del siglo XIX de Renoir, Cézanne y Monet. Además, incluye obras de otros grandes maestros de la pintura como Rubens, Goya y Bruegel. Junto a la colección, la villa y el histórico parque, repleto de esculturas, componen una obra de arte global.

Los pasos expositivos aún no han acabado, caminan directos ahora hacia el Fotomuseum, donde se presentan exposiciones de categoría mundial. Sería imposible, asimismo, no mencionar el Swiss Science Center Technorama, uno de los mayores centros científicos de Europa con su variedad de experimentos, ofrece experiencias interactivas para experimentar la ciencia a la vez que se aprende de una manera lúdica.

Tras haber conocido todas estas salas y escuchar los aplausos que provocará verlas, tocará visitar tranquilamente el resto de la ciudad. Y aprovechar sus alrededores, porque cerca, además de Zúrich, un ineludible por supuesto, deslumbrará el fabuloso Castillo de Kyburg, cuyo museo presenta 800 años de la historia suiza. Elevado sobre un promontorio a 150 metros por encima del río Töss, se trata de la fortaleza feudal mejor conservada de todo el noreste de este precioso país que es Suiza.

Dato importante y práctico a tener en cuenta por el viajero: Winterthur cuenta con un billete de 24 horas para aprovechar todos los transportes públicos gratis durante una jornada. Propone la Museum Pass, que permite acceder a los museos.

