250 años desde el nacimiento de Jane Austen La autora inglesa marca un recorrido por los lugares en los que vivió y que inspiraron algunas de sus obras

Iratxe López Jueves, 16 de octubre 2025, 20:01

Es una de las figuras literarias más destacadas de las letras inglesas. Este año se cumplen 250 desde su nacimiento un 6 de diciembre de 1775. Todo el mundo ha leído un libro de Jane Austen (1775-1817) o ha visto una película inspirada en sus obras, si no es así debería. Más allá del romanticismo que se le presupone, descubrirá historias repletas de ironía y crítica social, un tono que sorprende a quienes aún no se habían acercado a sus creaciones. Leer es compatible con viajar, muchas veces una actividad complementa a la otra, así que elige uno de sus libros y sal en busca de los rincones que acompañaron a la gran autora en vida.

Conviene acercarse al Great West Way de Inglaterra, empezando por la maravillosa Bath, fácilmente accesible desde el aeropuerto de Bristol. En esta elegante ciudad Patrimonio de la Humanidad vivió, entre 1801 y 1806. Pasea por Royal Crescent, mientras admiras el arco de casas con columnas estilo palladiano; visita el Circus, obra maestra arquitectónica de John Wood. En el número 1 de la calle Royal Crescent hay un museo que muestra cómo era una típica casa georgiana, época de la autora.

Cita obligada son las Termas Romanas que recuerdan a otro momento pasado y recuerdan el peso de la localidad desde hace siglos; también la gótica Abadía de Bath. Descubrirá, asimismo, el viajero uno de los pocos puentes del mundo flanqueado por tiendas, el Pulteney Bridge. Podrá pasear por los Sydney Gardens -iguales desde el siglo XVIII-, como lo hacía Jane, quien los visitaba habitualmente para empaparse de su tranquilidad en un entorno que no ha cambiado desde el siglo XVIII.

En el Jane Austen Centre, dentro de otra típica casa georgiana, muestran la exposición sobre la vida de la escritora, con actores en traje de época, objetos antiguos y sala interactiva. También se puede participar en el Strictly Jane Austen Walking Tour, visita guiada con guías vestidos de época que acercan a lugares mencionados en sus libros 'La Abadía de Northanger' y 'Persuasión'.

Directores de películas y series que plasmaban el mundo de la Regencia rodaron en esta zona escenas de filmes como 'Sentido y sensibilidad' (1995), 'Persuasión' (1995 y 2007) y' La abadía de Northanger' (2007). Los fans de la exitosa 'Los Bridgerton' también reconocerán algunas de las calles que aparecen en la serie. Por ejemplo, el Holburne Museum, localizado en el acceso a los Sydney Gardens, es la fachada de la residencia de Lady Danbury. Este museo, por cierto, exhibe la muestra 'Illustrating Austen' hasta enero de 2026, con ilustraciones inspiradas en las novelas de Austen.

Ampliar Iglesia de San Nicolás en Chawton, Hampshire. Raluca Lungociu

La siguiente parada es Hampshire, condado natal de la autora en la campiña. Nació en Steventon en 1775, donde su padre era clérigo. Aquí pasó 25 años. Al sur, en Chawton, está la Casa Museo de Jane Austen, donde residió desde 1809 hasta 1817. Dentro protege su escritorio original. Cerca aguarda la mansión isabelina Chawton House, residencia de su hermano, actualmente sede de la Biblioteca de Escritoras Antiguas.

Desde su casa en Chawton, un paseo circular completa la ruta que Jane tomaba para llegar al pueblo de Farringdon. El Jane Austen Trail, más extenso, va de Alton a Chawton, donde ella y su hermana Cassandra compraban juntas, y donde vivía su hermano Edward.

El viaje acaba en Winchester. Austen enfermó en 1817 y se trasladó allí para tratar de recuperarse. Se alojó en el número 8 de College Street hasta su muerte a los 41 años. Descansa eternamente en la gótica Catedral de Winchester. Cuando estés allí, pasea por las calles medievales, ve a Great Hall, los restos del castillo de Winchester que albergó la legendaria Mesa Redonda del Rey Arturo. Otra ruta, la Jane Austen Trail of Winchester, recorre la ciudad como la autora la conoció. El Winchester College Treasury alberga hasta diciembre una muestra sobre ella.

En Avión Aeropuerto: Bilbao-Bristol. Aerolínea: Easyjet. Cuándo: Todo el año. Trayecto: 2 h.