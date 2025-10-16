Una tirolina no apta para quien tenga vértigo

Con una longitud de 421 metros y un desnivel de 32 entre el punto de salida y el de llegada, la tirolina de Soba se ... perfila como una de las más espectaculares de Cantabria y un nuevo referente del turismo activo en el valle del mismo nombre, muy cercano a la muga con Bizkaia (hay apenas una treintena de kilómetros desde Carranza). La estructura, que permite el descenso en paralelo gracias a su diseño de doble cable, conecta el entorno del mirador de las cascadas del río Gándara con la otra cara de la ladera, en un enclave natural de gran belleza paisajística.

La estructura ha sido sometida en los últimos días a varias pruebas de seguridad. Los ensayos han incluido el lanzamiento de sacos de peso para comprobar la resistencia del cableado -colocado con la ayuda de un helicóptero-, el correcto funcionamiento de los sistemas de frenado, así como una prueba real en la que una mujer se lanzó para verificar la seguridad del recorrido, como se aprecia en una de las fotos de esta información.

El proyecto, adjudicado a la empresa Global Tektia S.L. por un importe de 233.297 euros (IVA incluido), forma parte del plan de dinamización turística impulsado por el Gobierno de Cantabria. El Ayuntamiento de Soba llevaba más de siete años reclamando esta infraestructura, que se considera estratégica para diversificar la economía local y atraer tanto nuevos proyectos como visitantes durante todo el año.

La tirolina está situada en uno de los lugares más visitados del valle: las cascadas del río Gándara. Desde el parque donde se emplaza el ya popular mirador, los visitantes podrán ahora disfrutar de una experiencia distinta, sobrevolando en pareja el cauce a una altura de 100 metros.

Ampliar Una de las pruebas de seguridad que se han hecho en la tirolina.

Próxima apertura

Tras las pruebas iniciales, se prevé continuar con los últimos ajustes técnicos y la inspección final para obtener la certificación de seguridad. Una vez superados estos trámites y adjudicada la explotación de la instalación, podrá abrirse al público, en una fecha aún por concretar, pero que se pretende que sea antes de que acabe el año. El alcalde de Soba, Julián José Fuentecilla, calcula que se realicen «20.000 saltos anuales». El primer edil también avanzó recientemente que el objetivo es que el precio del salto sea «asequible» y se fije entre los 10 y 12 euros.

La tirolina será también una excusa para recorrer la cercana localidad de Ramales de la Victoria, que combina casonas de indiano, con vestigios milenarios como la cueva de Covalanas o Cullalvera, con pinturas rupestres del Paleolítico y declaradas Patrimonio de la Humanidad. Sin olvidar las rutas naturales por toda el recorrido que marca el río Asón y el imponente palacio de Revillagigedo, del siglo XVIII.