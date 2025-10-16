El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mirador del río Gándara es uno de los atractivos de este valle cántabro. E. C.
GPS | Soba (Cantabria)

Una tirolina no apta para quien tenga vértigo

En el municipio cántabro de Soba ultiman los preparativos para inaugurar el cable que permitirá sobrevolar en pareja el río Gándara

Ana Bringas

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:41

Con una longitud de 421 metros y un desnivel de 32 entre el punto de salida y el de llegada, la tirolina de Soba se ... perfila como una de las más espectaculares de Cantabria y un nuevo referente del turismo activo en el valle del mismo nombre, muy cercano a la muga con Bizkaia (hay apenas una treintena de kilómetros desde Carranza). La estructura, que permite el descenso en paralelo gracias a su diseño de doble cable, conecta el entorno del mirador de las cascadas del río Gándara con la otra cara de la ladera, en un enclave natural de gran belleza paisajística.

