Un grupo de ornitólogos otean el horizonte a la espera de bandadas de pájaros de camino al sur. Observatoire de la Migration en Aquitaine LPO
GPS | Paisajes con alma

El simbólico mirador de aves migratorias

Organbidexka (Zuberoa) ·

Santiago Yaniz

Santiago Yaniz

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Al amanecer, a mediodía y en el ocaso. En otoño siempre hay alguien vigilando en Organbidexka. Otean sin parar el horizonte, inmenso a la vista ... desde este lugar que quizá no sea mágico pero sí simbólico y determinante en lo referido a la migración de aves hacia el sur. Los ondulados relieves de Zuberoa al norte, los perfiles del Pirineo apuntado por el Auñamendi al este, el Orhi al sur, los hayedos de Eskaleak a los pies. Así, pleno de belleza geológica y forestal, es el envoltorio de Organbidexka, la colina panorámica vecina del collado de Bagargiak, en el Irati de Iparralde.

