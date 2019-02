La cima de Santa Casilda Rutas de montaña: San Torcaz (1.047 m.) La visitada cima del San Torcaz se eleva sobre el monasterio de la santa milagrera, en las burgalesas tierras de La Bureba IÑIGO MUÑOYERRO Viernes, 15 febrero 2019, 21:28

La popular cima del San Torcaz destaca en medio de la llanura burebana. Se eleva sobre los carrascales que cubren estas montañas, que en otro tiempo fueron pacedero de ovejas y cabras y ahora se han vuelto salvajes, guarida de jabalíes e incluso lobos. Es accesible desde varias localidades del entorno, entre ellas la villa de Rojas.

Aparcamos en la plaza de Rojas, amplia y rodeada de buenas casas. Alguna medieval, entre ellas un torreón reformado. Caminamos cuatrocientos metros por la carretera que lleva a Briviesca bajo plataneros y tras cruzar el puente sobre el río Santa Casilda tomamos una pista que sale hacia la derecha. Ancha, de tierra y grava, se dirige hacia los montes de San Torcaz, que aparecen al fondo. Caminamos en ligera subida entre piezas de cereal y girasol. Obviamos un primer cruce para llegar al segundo (0h.20'). Por la derecha continúa hacia Buezo. Por allí volveremos.

Tiramos hacia arriba por el lindero de un campo que se ha comido el camino. Corto tramo por terreno abierto antes de penetrar en el encinar (0h.25'). Ya en el arbolado, el camino es claro y bien pisado. Sube con suave pendiente entre el bosque espeso e impenetrable. No hay marcas, pero no hacen falta. No tiene pérdida. Al rato, el camino llanea y llega a un collado (0.50'). Un pequeño letrero indica San Torcaz.

HITOS San Torcaz: 1.047 m. UTM: 30T X.462237 Y.4709845 Cómo llegar: Briviesca. CL-632 a Poza de la Sal. Cruce de Aguilera (izd) BU-V-5104 a Rojas. Cartografía: Burgos (19-10) (200) IGN 1:50.000.

INFORMACIÓN MIDE Horario: 3h.00' (1h.00' San Torcaz). Distancia: 12,4km. Desnivel positivo: 330 m. Severidad del medio: 2 Dificultad orientación: 2 Dificultad del terreno: 2 Esfuerzo necesario: 2

La cima conocida como El Espesar queda a la izquierda. En esa dirección hay –o había– una fuente. Un corto tramo de subida (dch.) por terreno pedregoso no lleva hasta lo más alto del San Torcaz (1h.00'). Un vértice geodésico y un buzón baqueteado del Club Obarenes, restaurado en 2002, ocupan la cima pedregosa y libre de vegetación. Allí se juntan los municipios de Buezo, Piérnigas y Rojas. Algunos historiadores aseguran que en su día acogió una torre visible desde el castillo de Rojas.

El alto ofrece excelentes vistas de La Bureba. A diferencia de otras montañas de la zona, el San Torcaz es frecuentado, especialmente los fines de semana, probablemente por su cómodo acceso.

Bajamos por la vertiente opuesta. Vuelta al collado donde estaba el letrero de San Torcaz para, desde allí, descender por un camino bien pisado que pierde altura por el carrascal. Es pendiente y pedregoso. Sin mayor dificultad alcanzamos la carretera BU-V-5907 (1h.25').

Caminamos uso metros por ella y volvemos a tomar otro camino (dch.) que baja a Buezo (1h.40'). El pueblo es pequeño, con buenas casas y una iglesia dedicada a San Millán. Entre semana casi vacío.

Vamos ahora hacia la chopera del monasterio de San Casilda, la princesa mora del reino taifa de Toledo llamada 'La santa de las rosas'. Allá por el año 1000 enfermó y los médicos no le encontraron cura. Un prisionero cristiano le dijo que en Castilla un ermitaño llamado Vicente custodiaba un pozo milagroso. Casilda viajó a La Bureba, se bañó en el pozo y sanó. Murió allí en el año 1075.

Por el camino pasamos junto al pozo milagroso llamado Negro o de San Vicente. Podemos echar un trago. El monasterio queda arriba.

La pista de vuelta es ancha y buena para caminar. Nos lleva en ligera subida entre campos de cereal. A la izquierda, abajo, corre el río Santa Casilda, que en invierno tiene caudal para mover dos molinos harineros.

Corona un altillo desde donde se divisan las ruinas del castillo de Rojas, construido en el siglo X, reconstruido hacia 1300 por Sancho de Rojas y restaurado por los franceses durante la Guerra de Independencia. Desde allí no tardamos en llegar al cruce de subida (2h.35'). Sólo nos resta bajar entre fincas de labor a la que fue poderosa villa de Rojas (3h.00'). En invierno no hay bar.