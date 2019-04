Arburu por Santa Águeda Rutas de montaña: Arburu (1.048 m.) La ascensión a esta proa de la Montaña Alavesa desde Atauri es tan vertiginosa que ofrece algunos pasos de escalada FERNANDO J. PÉREZ Viernes, 5 abril 2019, 19:03

Pasado el puerto Azazeta y camino de Kanpezu por la carretera A-132, el viajero tiene la sensación de transitar por un gigantesto puerto más que entre montañas. Aizquierda y derecha, grandes proas de roca se elevan hacia el cielo creando un paisaje tan singular como bello, Estamos en el corazón de la Montaña Alavesa.

Una de sus cumbres más estéticas es el Arburu. Como las demás, hacia el norte el altiplano calcáreo desciende suavemente, en su caso hasta los pequeños núcleos deLeortza y Zekuiano mientras que el resto de vertientes caen a pico hacia Maeztu y Atauri (O) o Sabando (E). Tanto que los farallones que se elevan sobre Atauri acogen una popular zona de escalada, en el escarpe de Aitzulo. Precisamente, bajo sus paredes pasaremos camino del Arburu en la excursión de hoy, que desde Atauri busca la ruta más directa a través de su espolón sur.

Bajo la iglesia, nada más cruzar el río. Hay sitio para dejar el coche. Atravesamos la carretera y ascendemos (dch.) entre las casas. En cuanto podemos giramos a la izquierda y de nuevo a la derecha para tomar un camino –enseguida senda– que remonta por encima de los tejados y deja atrás el pueblo. El sendero gana altura sin desvíos hasta confluir con otra senda, que viene de Antoñana (0h.15').

HITOS Arburu: 1.048 m. UTM: 30T X.0548264 Y.4730758 Puntuable para los Cien Montes. Santa Águeda: 1.041 m. UTM: 30T X.548083 Y.4730519 Peñalascinco: 907 m. UTM: 30T X.546807 Y.4731288 Cómo llegar: A-68 y N-622 hasta Vitoria. A-132 por Azazeta y Maeztu hasta Atauri Cartografía: MTN 139-III (Maeztu), 1:25.000, del IGN.

INFORMACIÓN MIDE Horario: 2h.50' (1h.15' al Ar- buru y 2h.00' a Peñalascinco). Distancia: 10,3 km. Desnivel positivo: 470 m. Severidad del medio: 3 Dificultad orientación: 2 Dificultad del terreno: 4 Esfuerzo necesario: 3 Pasos de escalada: II

Subimos (izd.) bajo las vías de escalada. El camino realiza un gran giro para rodear el escarpe de Aitzulo antes de enfilar hacia un promontorio llamado Lamarizala (971 m.) (0h.45'). Nos hemos aupado al cordal sur de la montaña, que desciende por Peña Rebita (904 m.) hasta Antoñana.

Afrontamos el tramo más abrupto de la excursión, hasta desembocar en la meseta cimera. Son apenas 300 metros pero no aptos para espíritus pusilánimes. Primero toca atravesar el incómodo bojal que tenemos a nuestra izquierda. Sin camino definido, alguna trocha invita a seguir el rastro. Una vez dentro, lo mejor es intentar seguir los pasillos que deja el ramaje.

Más arriba, ligeramente a la izquierda, una senda dibuja la ruta a seguir. Salimos a terreno despejado y el cordal se convierte en cresta. Dos balcones rocosos parecen bloquear la ascensión. Los flanqueamos (dch.) y llegamos a un tercero, que superamos por la izquierda. Estamos ya bajo el farallón cimero. Recorremos su base (dch.) hasta un evidente espolón. Los agarres más diafanos está a la derecha. Son apenas 5 o 6 metros más aéreos que difíciles en los que no hay que perder la concentración (II).

Salimos directamente a la meseta cimera (1h.10'). Es el Santa Águeda, marcado con un simple palo un poco más allá. Siguiendo por el lapiaz (dch.) junto a los cortados, no tardamos en llegar al Arburu (1h.15'). Las vistas reconfortan el esfuerzo. Para volver a Atauri completaremos un bonito recorrido circular por la meseta calcárea hasta casi Maeztu. Desde el mismo buzón descendemos por el erosionado karst (NO). Pronto encontramos unos hitos que nos guían por el caos de piedras (conviene no perderlos de vista para no meterse en problemas) hasta un camino que se adentra en un hayedo y llega a un cruce de caminos con un poste de señales de PR (1h.35'). Aquí obviamos las balizas para tomar un atajo marcado con hitos (izd.) que más adelante vuelve a la pista del PR.

Tampoco los seguiremos mucho tiempo. Apenas 250 metros después, en un claro, dejamos otra vez el vial para dirigirnos (izd) a los cortados. Por el borde del precipicio, con Atauri a nuestros pies, llegamos a Peñalascinco y sus curiosas campanas (2h.00'). Por la derecha, recuperamos un camino hasta un cruce con otro poste del PR-A-59. Dirección Maeztu. Es un agradable paseo de casi un kilómetro hasta las inmediaciones del portillo de Guesal. Su desvío está marcado (izd.) con unos hitos que nos adentran en una vaguada hasta el paso entre las peñas. Tras hacerlo, la senda se divide bajo un gran roble. Por la izquierda descendemos hacia Maeztu hasta una amplia pista (2h.15') que más adelante (izd.) enlaza con la Vía Verde por la que retornamos a Atauri (2h.50).