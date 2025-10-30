De ruta por paisajes de ensueño especialmente conservados

Iratxe López Jueves, 30 de octubre 2025, 21:05 | Actualizado 21:32h. Comenta Compartir

El lunes, 3 de noviembre, celebramos el Día Internacional de las Reservas de Biosfera. A todos nos suena el nombre, pero ¿sabemos qué son? La UNESCO destaca con esta declaración lugares donde prima la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Concretando más, hablamos de territorios que buscan armonizar conservación de la diversidad biológica y cultural y desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza. Aguardan en zonas ecológicamente representativas o de valor único, donde la población humana y sus actividades convive y se integra en la conservación.

Pero no vale solo con eso, los requisitos son mayores, de ahí su importancia y que el título no se conceda tan fácilmente. Las Reservas han de mantenerse como lugares de experimentación y estudio del desarrollo sostenible. Resumiendo, deben cumplir tres funciones: conservación de la biodiversidad y los ecosistemas que contienen; desarrollar poblaciones locales; y promover una función logística de apoyo a la investigación, a la formación y a la comunicación.

España cuenta con 53 distribuidas por todas la comunidades autónomas, salvo la Región de Murcia, e integradas en la Red de Reservas de la Biosfera Españolas (RRBE). Aprovechamos la fecha para recordar la importancia de preservar estos entornos que favorecen un ecoturismo y un senderismo responsable. Y nos ponemos en marcha para caminarlos con respeto y admiración.

Bizkaia Urdaibai

Es la única en el País Vasco, y además nació gracias al empeño de la población local. A finales de los años 60 del pasado siglo, los vecinos de la comarca se unieron para hacer frente a la destrucción de los ecosistemas de Urdaibai. Forzaron, así, que en 1984 el Gobierno vasco presentara ante UNESCO un proyecto con la intención de integrar este espacio en su Programa MaB. Sus 22.000 hectáreas recibieron la declaración en el año 1984, aunando acantilados y montañas, playas, ríos y aguas subterráneas.

El eje de este espacio lo marca el río Oka. Discurre hacia el Cantábrico creando un estuario acompañado de pequeñas cumbres que regala paisaje y vida (naturaleza y personas). Al sur pone límite el monte Oiz, al este punta Arbolitz y al oeste el cabo de Matxitxako. En el norte es la isla de Izaro quien ofrece la foto de postal.

Aunque esta vez nos volquemos en su patrimonio natural, un total de 22 municipios la engordan. Ofrecen a quienes se acercan senderismo, y observación de aves, visitas culturales y enoturismo.

Información: www.urdaibai.eus/es

Rutas: PR-BI 165: Ruta hacia el mar. 6,5 km. Dificultad baja. Circular. Conecta Ibarrangelu con la atalaya de Ogoño, pasando por el puerto de Elantxobe. Muestra maravillosas vistas panorámicas del estuario.

PR-BI 167: Senda del Golako. 4 km. Dificultad baja. Lineal. Se desarrolla entre Elexalde-Arratzu y Zarra (Mendata), por el entorno natural cercano a la ría Golako, con interés paisajístico y cultural.

La Rioja Valles del Leza, Jubera,Cidacos y Alhama

Los ríos con idéntico nombres surcan las tierras que fluyen perpendiculares al Ebro, donde acaban desembocando. Únicamente los territorios más meridionales de esas cuencas, los que coinciden con las sierras de la Ibérica, conforman la Reserva. Al sur queda Soria, al este Navarra. Engalanan sus sobrios paisajes con aridez, y nadie discute la importancia geológica de sus roquedos y cortados, planos anticlinales y sinclinales.

Por lo que respecta a los números, la zona fue declarada Reserva en 2003 y ampliada en 2013. Mide 121.827,83 hectáreas del sur provincial e incluye 26 municipios totalmente y 13 parcialmente. Por allí abunda el ganado, la caza y la pesca, el termalismo, la paleontología y la riqueza natural, las huellas dejadas por los pueblos celtíberos las aves carroñeras y rapaces custodian sobrevolando la roca caliza, el matorral mediterráneo y los hayedos, encinares, pinares y robledales mediterráneos. Esencial en este territorio, entre otros elementos, es la imponente belleza de las dos dolinas de hundimiento modeladas sobre las calizas del Jurásico cerca de Zenzano, una cilíndrica, otra cónica; y los árboles catalogados singulares.

Información: www.larioja.org/medio-ambiente/es/reserva-biosfera

Rutas: Mirador del Cañón del Río Leza. 5,8 km. Desnivel positivo 233 m. Circular. Agradable ruta, discurre por el Cañón del río Leza, dentro de un precioso paisaje.

Ermita de San Andrés-Peñalba - Vía Verde Cidacos. 4,3 km. Desnivel positivo 199 m. Circular. Recorre los alrededores de Arnedillo, regalando vistas de la zona.

Navarra Bardenas Reales

En este caso, la declaración como Reserva de la Biosfera llegó algo más tarde, en el año 2000. La superficie abarcada son 39.285,30 hectáreas localizadas al sureste de la provincia, en el límite con Zaragoza. Un total de 19 pueblos, 2 valles pirenaicos y 1 monasterio comparten en exclusiva, y a perpetuidad, el derecho de uso de estas tierras.

Aunque esté al norte, su clima es semiárido. Dibuja paisajes muy erosionados con preciosas formaciones que parecen obra de escultores y nos del viento. La mitad del territorio son cultivos, la otra mitad áreas de vegetación de porte bajo. La Reserva ocupa el 94 % de todo ese territorio.

En otoño el cierzo se hace especialmente presente entre las calizas, las areniscas o los conglomerados, que lo reciben dispuesto a una erosión intensa, rendidos a sus empeños. Temen a ese viento los carrascales, los pinares mediterráneos, coscojares y sabinares, más los saladares, la vegetación de balsas e incluso charcas.

Información: bardenasreales.es

Rutas: El Fraile ida y vuelta. 5,58 km. Desnivel positivo 219 m, negativo 219 m. Altitud máxima 556 m, mínima 354 m. Dificultad moderada. Circular. El paseo asciende hasta el cabezo del Fraile, en la desértica Bardena Negra, entre vestigios de una fortificación medieval y panorámicas de fantasía.

Barranco Cortinas Castildetierra. 9,4 km. Desnivel positivo 145 m, negativo 145 m. Altitud máxima 364 m, mínima 255 m. Dificultad fácil. Circular. Camina por la zona más turística, ascendiendo dos cabezos y finalizando en el barranco de Cortinas.

Huesca Ordesa-Viñamala

Fue una de las dos primeras declaradas en España, muestra ecosistemas de montaña del Pirineo ligados a formaciones de erosión y glaciarismo, así como extensas formaciones vegetales de singular valor, especies de flora y fauna singular no solo en la región sin internacionalmente, muchas con grado de amenaza a las que proteger.

Nació como Reserva en 1977 y fue ampliada en 2013. Ocupa 117.264,99 hectáreas pertenecientes a 11 municipios: Torla, Broto, Fanlo, Tella-Sin, Bielsa, Puértolas, Sallent de Gallego, Hoz de Jaca, Panticosa, Biescas y Yésero. Destacan, por supuesto, paisajes de alta montaña, glaciares y formaciones creadas por la erosión glaciar; bosques mixtos caducifolios, pinares de pino negro, abetales, pastos de alta montaña... Entre los animales, quebrantahuesos, sarrios, desmanes de los Pirineos; entre los árboles pino negro, abeto blanco, tejos, abedules...

En pleno Pirineo Central aragonés, dentro de los sectores denominados 'Pirineo axial' (Viñamala, Panticosa y Aguas Limpias) y 'Sierras Interiores' (Tendereña y Macizo de Monte Perdido), contiene típicas estructuras hercínicas y alpinas de cordillera, crestas, circos, cubetas con lagos, un poco de todo y todo preciosos de ver. Encrucijada de caminos, suma enorme valor cultural y etnográfico.

Información: reservabiosferadesavinamal.com

Rutas: Panticosa. Abeto de los tres Quiñones. 1,8 km (ida y vuelta) Desnivel acumulado 90 m. A mitad de una empinada ladera entre la carretera de acceso a Panticosa y la pista forestal que lleva a Lanuza, aguarda el monumental Abeto de los Tres Quiñones, elevado sobre 36 metros y con más de 400 centímetros de perímetro en la base. Aunque es grande, no resulta fácil encontrarlo, por eso han señalizado un estrecho sendero.

Biescas, ruta del Valle de L'Asieso. 4,3 km. Desnivel acumulado 180 m. Circular. Al pie de la Sierra Tendeñera, sorprende su exuberante vegetación, con uno de los bosques de abetos mejor conservados de España. El recorrido comienza junto al Dolmen de Santa Elena. Permite conocer la Surgencia de Batanes, la Cascada de L'Asieso, una caseta de carboneros y un par de tejos monumentales declarados Árbol Singular de Aragón en 2021.

Asturias Picos de Europa

Comparten su extensión Asturias, Cantabria y León. Abarca 63.642,31 hectáreas distribuidas en los de municipios: Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís y Peñamellera Baja, en Asturias; Camaleño, Cillorigo de Liébana y Tresviso, en Cantabria; y Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, en León.

Obtuvo la titulación en 2003, como buen graduado. Modelado en gran medida por las cuencas de los ríos Sella, con su afluente, el Dobra; Cares, con su tributario, el Duje; y Deva: así como tres principales macizos montañosos: Occidental, Central y Oriental, con los valles asociados. Reinan en él cumbres como el Naranjo de Bulnes, amado por los alpinistas.

Los glaciarismos del cuaternario imprimieron su herencia en la zona de Lagos de Covadonga. Los ríos crearon con su fluir las magníficas gargantas del Cares y del Sella. En sus tierras vive el oso pardo, el lobo ibérico, el venado, el corzo o el urogallo. En sus cielos el águila real, la chova piquigualda, el quebrantahuesos y el gorrión alpino. Lo ornan extensos bosques de haya y roble, retazos de bosque mixto cantábrico, praderías y formaciones de matorral. Y nadan en sus ríos salmones, truchas y nutrias.

Información: parquenacionalpicoseuropa.es/reserva-biosfera

Rutas: PR-PNPE 2, Ruta Lagos de Covadonga. 5 km (recorrido largo); 3 km (recorrido corto). Desnivel 50 m de ascenso y descenso. Circular. Se puede añadir 1 hora más si se incluye el Centro de Visitantes Pedro Pidal y la maqueta de los Picos de Europa. Dificultad baja. Protagonistas de esta senda son los Lagos de Covadonga, una de las zonas más visitadas del Parque Nacional de los Picos de Europa. Se añaden al interés geológico los paisajes, especialmente desde los miradores del Príncipe y Entrelagos. El recorrido largo incluye el misterioso hayedo de Palomberu y las praderías abiertas de la Vega de Enol.

PR-PNPE 4, Vega de Ario. 7,6 km (solo ida) / 15,2 km (ida y vuelta). Desnivel 610 m ascenso y descenso para el recorrido completo. Dificultad media. Definen la ruta como «relativamente dura si se hace en una sola jornada la ida y la vuelta», avisado queda el caminante. Se acerca a la zona de alta montaña del Macizo Occidental. En la Vega de Ario espera una de las majadas más altas de los Picos de Europa, excelente mirador hacia cumbres del Macizo Central y el valle de Valdeón. En Ario está el refugio del 'Marqués de Villaviciosa', punto de referencia para realizar actividades de alta montaña.

