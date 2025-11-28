De La Reineta al Pirulí: un balcón con vistas al Abra

La ruta en bicicleta de hoy recorre la parte alta de los montes de Triano que se asoma hacia el Gran Bilbao y la desembocadura ... del Abra. Es una excursión relativamente corta, pero con unas vistas espectaculares y amplias posibilidades para alargar la aventura con diversas propuestas que iremos viendo.

Lo ideal es salir del funicular de La Reineta. Este transporte enlaza Trapagaran con la zona alta del municipio, a través de un trazado vertical de 1,1 kilómetros. El tren salva 350 metros de desnivel en apenas unos minutos. Se puede acceder con bicicleta. El 'funi', como se le conoce popularmente, cumplirá un siglo el año que viene y es toda una rareza digna de ser visitada.

En bici Distancia: 8 km.

Altitud máxima: 549 metros.

Desnivel: 200+.

Pendiente máxima: 19%.

El barrio, situado a menos de 2 kilómetros de La Arboleda, tiene su encanto, con viviendas que fueron utilizadas en su día por los trabajadores mineros. Los restos de esta actividad están por cualquier lado. Nada más salir del núcleo de población, a mano izquierda, tenemos que coger un desvío que salva una fuerte pendiente. Esta pequeña carretera nos lleva hasta Barrionuevo. La cuesta es dura y los ciclistas que no vayan con eléctrica o no estén muy en forma es posible que tengan que claudicar y echar el pie a tierra.

En esta zona nos encontramos con un viejo campo de fútbol y un área recreativa. Son zonas perfectas para echar un vistazo sobre toda la Margen Izquierda. También se ven los cruceros en los diques de Getxo y los acantilados de Punta Galea. Podemos juguetear con algunos senderos que trufan este entorno natural privilegiado. Siguiendo el asfalto llegaremos al Pirulí, la torre de comunicaciones ubicada en el monte Mendibil. Momento para echarse una foto.

A partir de aquí se abren diversas posibilidades. Se puede descender hasta Barakaldo por una rápida y vertiginosa pista. O también podemos volver sobre nuestros pasos para visitar los lagos y pozos artificiales del Ostión, Blondis, Parkotxa y Zuloko. Los más osados también pueden bajar a Trapagaran por el circuito de descenso (DH) que rivaliza en verticalidad con el querido funicular.