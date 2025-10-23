El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Zeppelin Hangar, que cuenta con restaurante con terraza , permite ver el vuelo de los dirigibles.
GPS | En avión

Aún se puede volar en zepelín

Friedrichshafen (Alemania) ·

Montamos a bordo de un dirigible en la ciudad que los vio nacer sobre un mar de villas y viñedos con los Alpes de fondo, excusa para descubrir este triángulo que une tres países

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

No es un despegue como los demás. El zumbido silencioso de los motores eleva muy suavemente, casi de forma imperceptible, la cilíndrica estructura del dirigible ... hasta alcanzar rápidamente la altitud de 300 metros, mucho más baja que los 10.000 de los aviones comerciales, e idónea para contemplar panorámicas aéreas del terreno. La vista es espectacular. Y de lo más singular. Surcamos el cielo a un máximo de 60 kilómetros por hora en un agradable paseo por las nubes a bordo de la aeronave que debe su nombre al inventor alemán Ferdinand von Zeppelin. Y lo hacemos justamente en el particular 'hogar' de este vehículo, a orillas del lago Constanza, el bello enclave natural sobre el que se realizó el histórico primer vuelo en dirigible en 1900. Aquí, en la ciudad de Friedrichshafen, se radica Deutsche Zeppelin Reederei, la compañía que opera vuelos en el Zeppelin NT, dirigible de «nueva tecnología» fabricado por Zeppelin Luftschifftechnik. Tanto en esta zona, conocida como la 'Costa Azul' germana, como en otros puntos turísticos de la geografía teutona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  4. 4

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  8. 8

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  9. 9 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  10. 10

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aún se puede volar en zepelín

Aún se puede volar en zepelín