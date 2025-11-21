El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Parque Mágico traslada a otra dimensión a los visitantes. Fotos: Cavia
GPS | Cartes (Cantabria)

El pueblo medieval que ilumina la Navidad

La pequeña localidad cántabra de Cartes enciende el viernes 28 de noviembre sus calles empedradas con un Parque Mágico y actuaciones de ilusionistas y escapistas

Antonio Santos

Antonio Santos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:20

Comenta

El turismo navideño se ha convertido en un reclamo para muchas localidades españolas. Vigo es la que antes vio este mercado y con sus millones ... de luces led, como presume su alcalde, reúne cada año a miles de visitantes que pasan varios días recorriendo la ciudad entre villancicos y ese espíritu de buena voluntad que rodea las celebraciones de fin de año. Al carro se han sumado muchos otros municipios -Vitoria y San Sebastián, por ejemplo, instalan una noria-, pero hay uno en Cantabria que se ha ganado un hueco en este ranking. Se trata de Cartes, un pueblo medieval que desde hace años se ilumina por estas fechas de una manera siempre sorprendente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  10. 10 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El pueblo medieval que ilumina la Navidad

El pueblo medieval que ilumina la Navidad