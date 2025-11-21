El pueblo medieval que ilumina la Navidad

El turismo navideño se ha convertido en un reclamo para muchas localidades españolas. Vigo es la que antes vio este mercado y con sus millones ... de luces led, como presume su alcalde, reúne cada año a miles de visitantes que pasan varios días recorriendo la ciudad entre villancicos y ese espíritu de buena voluntad que rodea las celebraciones de fin de año. Al carro se han sumado muchos otros municipios -Vitoria y San Sebastián, por ejemplo, instalan una noria-, pero hay uno en Cantabria que se ha ganado un hueco en este ranking. Se trata de Cartes, un pueblo medieval que desde hace años se ilumina por estas fechas de una manera siempre sorprendente.

En 2023, este municipio, que no llega a los 6.000 habitantes, erigió el árbol de Navidad más grande de Europa, que alcanzaba los 66 metros de altura, con una estructura que pesaba 4 toneladas y desplegaba 480.000 bombillas. Su luz se podía ver a varios kilómetros de distancia. El año pasado continuaron con su apuesta de mirar a los cielos e hicieron volar el trineo de Papá Noel.

Esta vez, y después de algunos encontronazos con el Gobierno regional, Cartes apuesta todo a la iluminación de sus calles empedradas, la decoración del Camino Real, el Parque Mágico y el Mercado de Navidad. Todo ello comenzará a lucir el viernes 28 de noviembre, cuando se produzca la inauguración oficial y se mantendrá hasta Reyes.

El Ayuntamiento ha apostado esta vez por la magia, con el mago y escapista Raúl Alegría como máximo protagonista del encendido navideño, que desplegará un espectáculo creado en exclusiva para la ocasión. La iluminación se iniciará en el Torreón para ir extendiéndose por el Camino Real hasta el Parque Mágico.

Ampliar La decoración está cuidada al detalle.

Actuaciones de magos

Será la primera llamada de atención a una nueva programación que tendrá al ilusionismo como hilo conductor, con presencia en diferentes días de magos de dentro y fuera de nuestras fronteras.

La popular Cabalgata de Papá Noel, el 23 de diciembre, con encuentro de Santa Claus con los niños que lo deseen, se incluye también en el programa de actos. Otro de los platos fuertes será el afianzamiento del Parque Mágico de la Navidad, que este año contará con elementos de vídeo, además de luz y sonido como el año pasado. Para atender a las miles de personas que ya se dieron cita el año pasado, con largas colas, la entrada se regulará con acceso controlado a través de una taquilla física y online a precio único de cinco euros que los visitantes ya pueden comprar en la página www.parquemagicodelanavidad.es, a la que se podrá acceder con un enlace directo a través de los Facebook e Instagram de 'En Cartes Vivimos la Navidad'.