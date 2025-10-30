El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

GPS | Pájaros y flores

El primer pájaro que se extingue en Europa este siglo

Zarapito de pico fino (Numenius tenuirostris) ·

La presión humana sobre los humedales empuja a la desaparición a esta especie que migraba en el Mediterráneo

José Mari Reviriego

José Mari Reviriego

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:28

Comenta

Luto por la desaparición de un pájaro puede resultar un término demasiado severo para describir el impacto de su pérdida en el ecosistema. Pero quizá ... no lo sea tanto cuando se trata de la primera extinción global de un ave en Europa en lo que va de siglo. Desde el pasado 10 de octubre, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera oficialmente extinto al zarapito de pico fino (numenius tenuirostris), una especie que criaba en zonas pantanosas de la estepa rusa y migraba a orillas del Mediterráneo, desde Arabia hasta la costa de Marruecos. Ese es el triste certificado de defunción.

