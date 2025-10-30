El primer pájaro que se extingue en Europa este siglo

Luto por la desaparición de un pájaro puede resultar un término demasiado severo para describir el impacto de su pérdida en el ecosistema. Pero quizá ... no lo sea tanto cuando se trata de la primera extinción global de un ave en Europa en lo que va de siglo. Desde el pasado 10 de octubre, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera oficialmente extinto al zarapito de pico fino (numenius tenuirostris), una especie que criaba en zonas pantanosas de la estepa rusa y migraba a orillas del Mediterráneo, desde Arabia hasta la costa de Marruecos. Ese es el triste certificado de defunción.

Hábitat Zonas pantanosas.

Tamaño 40 centímetros de largo por 90 de envergadura.

De tamaño pequeño o medio -unos 40 centímetros de largo por hasta 90 de envergadura-, este tipo de zarapito que ya es historia de la avifauna ha retrocedido hasta cruzar el límite de la supervivencia por una combinación de factores vinculados a la presión humana: la pérdida progresiva de humedales, en los que encontraba sustento gracias a su largo y curvo pico con el que buscaba invertebrados ocultos bajo el limo, y la caza descontrolada. Hay más zarapitos en el mundo porque forman parte de un género muy amplio, pero ninguno ya de pico fino. Se cierra así una página de la historia de la naturaleza que puede estar a la altura por su importancia de otras grandes extinciones. En este siglo XXI, sólo otra especie se ha declarado desaparecida por completo en Europa. En este caso, se trata de un mamífero que trepaba por los riscos de los Pirineos: el bucardo, una subespecie de cabra montés de la que ahora se investiga cómo recuperarla a través de la clonación.

Perder una especie merma la biodiversidad, peligrosa señal del brutal impacto del desarrollo en el medio ambiente. Las aves son especialmente sensibles a la presencia humana, como lo atestiguan las extinciones de otros pájaros que sucumbieron en el pasado a la presión como el dodo. Fue descubierto a finales del siglo XVI en la isla Mauricio por conquistadores españoles y apenas aguantó cien años. No volaba y eso le hacía vulnerable a la caza. Además, perros y cerdos introducidos por marinos expoliaban sus nidos.