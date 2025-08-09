La playa vizcaína que es la mejor de España «para el mes de agosto» según la revista 'Viajar' El arenal de Azkorri, en Getxo, es uno de los más «desconocidos» del país, señala la publicación especializada en viajes

Silvia Osorio Sábado, 9 de agosto 2025, 13:11

Con un sol espléndido y con el calor apretando cada vez, para muchos ir a la playa se convierte en el mejor plan. Muchos tratan de buscar un arenal poco concurrido para tumbarse a la bartola o darse un refrescante chapuzón, pero lo cierto es que en pleno verano, sobre todo en el mes de agosto, es complicado. Incluso, aparcar o encontrar un hueco para plantar la sombrilla se convierte en una tarea ardua.

Bizkaia puede presumir de contar con playas de gran belleza. Una de ellas es Azkorri, ubicada en Getxo, y que según la revista 'Viajar', una de las publicaciones especializadas en viajes más importantes de España, es «perfecta» para ir este mes de agosto.

En un reportaje publicado recientemente, la conocida revista la describe como la «playa más desconocida de España» y se refiere a ella como un lugar «poco masificado» «No tiene turismo, poca gente la conoce y todo aquel que la pisa, se enamora».

La playa de Azkorri o Gorrondatxe- su nombre oficial- es uno de los parajes naturales más espectaculares del territorio. Jalonada por un abrupto acantilado y hermosas dunas, cuenta con arena fina y oscura que contrasta con frondosa vegetación de color verde y y está rodeada de una joya natural única en el mundo». Tiene una extensión de 844 metros y su oleaje es moderado, siendo idóneo para la práctica del surf.

El artículo publicado por la revista 'Viajar' señala que «está rodeada de una joya natural única en el mundo». «El ir y venir de sus olas y la niebla que en ocasiones se posa sobre el mar, hace que el entorno recuerde más a una playa islandesa o noruega que a una española».

