'God Save The Queen' o el mejor show sobre la banda de Freddie Mercury

Un repaso a la carrera del mítico grupo, desde 1973 a 1995, a través del que ha sido calificado como el mayor y más impresionante espectáculo sobre Queen, un espectáculo que ya se pudo ver en Euskadi hace tres años . La banda realiza 80 presentaciones en todo el mundo. Temas como Bohemian Rhapsody o We Will Rock You se podrán escuchar también en Bilbao. LUGAR. Bilbao Arena Miribilla. FECHA. 25 de octubre de 2019. HORA. 21.00. PRECIO. desde 33.50 €