Planes que no te puedes perder este fin de semana

4

Undécima edición del Mercado Artesanal Solidario, en Santurtzi

Si todavía no tienes planes, podrás disfrutar del día solo o en compañía de los más de 1.300 artículos eminentemente artesanos que el Mercado Artesanal Solidario pone a la venta hasta el próximo 29 de marzo en el Hospital Asilo San Juan de Dios de Santurtzi. Cuadros de punto de cruz y óleos; anillos; pulseras; velas y jabones; bufandas y gorros; cajas y artículos en madera... etc. La recaudación irá destinada al proyecto sanitario de cooperación internacional al desarrollo del centro de salud de New Kru Town (Monrovia). De lunes a viernes de 10:00 a 19:00. La entrada es gratuita.