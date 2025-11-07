La Pila que mira a La Rioja entera

En La Pila hay un gran bisonte estampado en la pared. No es ancestral, tiene apenas cinco años y es descendiente de otros que se ... marcharon con el tiempo y la erosión. Aclaro: es un bisonte pintado en la roca. En la cima de una montaña que es pequeña pero de magnífica panorámica y que divisa Logroño y todo su derredor y llaman La Pila. Pertenece a Logroño pero también a Lardero, y sus 567 metros están rematados con un casquete de arenisca bellísima.

Allí, en esas areniscas que ninguna necesidad tenían de moderno arte parietal, alguien que nadie conoce pintó al carboncillo una figura de animales al estilo de Altamira. Sucedió hace tantos años como para que se borraran de forma natural. Aquel alguien, otro alguien quizás, se puso de nuevo a la tarea de dibujante prehistórico y pintó en el año 2021 ese bisonte gigante en el muro de La Pila. Nada que ver su belleza con la de los animales de Altamira, todo hay que decirlo.

Y no está solo en su despropósito de pintada en la naturaleza, en la arenisca, gracias a su blandura; otro alguien ha grabado letras y dibujos que van a perdurar mucho tiempo marcados en la roca madre, probablemente rascando con un cuchillo, tal vez con un simple destornillador, nada por supuesto de herramientas de hábil artesano.

Pena de areniscas que, a pesar de quedar maltratadas por esos pseudoartistas, nos siguen enseñando su textura fracturada y proporcionando un balcón para mirar.

La Pila mira a Logroño, al León dormido y las sierras de Toloño y Kodes a lo lejos, al parque y laguna de La Grajera, a la cuenca del Iregua y hasta a la Rioja burgalesa. En La Grajera viven ánades, patos cuchara, fochas, garzas y muchas ardillas y también come en su derredor el aguilucho lagunero. Este seguro que se da buenas vueltas por lo aires altos de La Pila y también lo hará sobre las vecinas cimas que compiten con nuestra atalaya pintada: la Sala de los Moros, que llaman así por una ventana abierta en la roca, y el pico del Águila. En este último también alguien marcó profundamente las areniscas para grabar unos horribles rostros enmascarados, efigies tribales dijeron que son, más parecidas a malos dibujos de cómic que a rostros dignos de admirar.

Preguntar por los caminos riojanos acerca de quién se dedica a esa tarea de grabado y pintado en la naturaleza es inútil. Y más vale que no se sepa porque, sin autorización mediante para tales intervenciones, quien tenga la firma de aquellas obras podría fácilmente pasar por el juzgado con la acusación de atentado a la naturaleza.

En montañas livianas pero que son puro paisaje de ver, de tocar y de oler cuando el calor evapora los aromas de las plantas silvestres que colonizan sus laderas, duele ver la acción de la mano humana.

Tanto en La Pila como en el Pico del Águila los arqueólogos buscaron vestigios antiguos y encontraron restos de sendas ocupaciones de poblados berones o celtas. Aquellos instalaron allí hace casi tres mil años sus atalayas casi seguro con la intención de ver lo que pasaba en los valles donde seguramente no había ni bisontes, ni personajes enmascarados. ¿O quizá sí? Basta con imaginarlo.