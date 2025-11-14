El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un cicloturista afronta las rampas que llevan al faro B. V.
GPS | En bici

A pedales entre rampas, mar e historia

Ruta corta pero intensa al faro de Gorliz, donde en sus acantilados se conservan galerías subterráneas y hasta un antiguocañón

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:54

En ocasiones no hace falta recorrer grandes distancias para vivir una aventura. La ruta del faro de Gorliz es un ejemplo. Son son dos kilómetros, ... pero concentran todo lo que un ciclista amante de la naturaleza puede pedir: paisajes costeros espectaculares y un toque de historia escondido entre acantilados. El punto de partida comienza en el arenal de Gorliz, donde está el acceso al faro. Una pista asfaltada con muy poca pendiente nos da la bienvenida. Según avanzamos, a mitad de subida, hay prados salpicados de caballos. Con algo de suerte, incluso se puede ver algún corzo entre los árboles. Todo un señuelo para olvidarse de la dureza de la pendiente, que supera ya el 10%. Poco a poco el terreno se abre y a la izquierda se divisa la playa de Gorliz con Plentzia al fondo. Siguiendo la pista que serpentea entre pastos, aparece a los lejos el objetivo del recorrido: el faro, aún distante, pero ya visible. Inaugurado en 1990, se alza sobre el Cabo Billano.

