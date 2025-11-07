El otoño en los parques naturales vascos

Iratxe López Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:03 Comenta Compartir

El otoño es una época perfecta para andar. Monte y bosque se visten de preciosos colores, de tonos melancólicos que transmiten una sensación de paz, de vida tranquila y libertad absoluta. En Euskadi, preciosos parques naturales son capaces de regalar a aquellos que los visitan todas esas sensaciones. Es una suerte. Decimos 'regalan' porque las contienen y porque, además, las ofrecen gratis.

Lo hacen sin pedir nada a cambio a lo largo de sus caminos, a través de sendas perfectas para recorrer justo en esta época plagada de colores pardos y verdosos, de amarillos y rojizos. Todas suponen un buen motivo para salir a andar por pasajes naturales. Y el otoño asegura siempre el éxito contemplativo, preciosas vistas y el crujir de hojas bajo las zapatillas de senderismo.

Bizkaia y Álava Entre hayedos y cascadas por el Gorbea

us confines, que abrazan una superficie de 20.016 hectáreas que comparten Bizkaia y Álava, hermanan ambas provincias. El rey que los gobierna, la cima del Gorbea, se alza 1.482 metros, coronada por su cruz. Lo pueblan hayedos, robledales y pinares, lo adornan escarpadas rocas y surcan sus profundidades multitud de cuevas. Los humanos también dejaron huella en esta gran extensión natural: edificios como ferrerías y caseríos que hablan de sus pobladores, de los oficios en los que se ocupaban y el estilo de vida que desarrollaron (y que en ocasiones aún desarrollan).

La ruta elegida es todo un clásico, especialmente en esta época del año. Acerca hasta un hayedo y a una cascada que comparten nombre: Belaustegui. El bosque de hayas trasmochas, envuelto en el misterio y el cuento, es pura fantasía. Espera cerca de Orozko, para que la disfrute toda la familia. Juntos se toparán con un arroyo y zonas de rediles y la del barranco de Sintxita, y un salto de agua desde más de 30 metros de altura.

lnformación: 3 km. Lineal (6 km. total). 1:30 h. Altitud máxima 830 m. Mínima 730 m. rutasgorbea.com/hayedo-de-belaustegui

Gipuzkoa Una ermita dentro de un túnel en el parque Aizkorri-Aratz

Cambiamos el parque vigilado por el monte Gorbea por el que preside el Aizkorri, que escala hasta los 1.551 metros. La zona guarda entre sus tesoros el Paso de San Adrián, cueva usada como túnel de paso con Álava, Patrimonio Mundial de la Humanidad dentro del Camino de Santiago del Interior. Un lugar de gran encanto, numerosas leyendas y preciosas vistas. Dentro del túnel halla refugio una ermita, que constituye un hito fundamental de la Ruta Jacobea.

Nos vamos a la comarca del Alto Deba para emprender la ruta SL-Gi 3001, 'Prados de montaña', por Arantzazu. Arte y cultura brillan en la zona tanto como su geografía y vegetación. Un espacio natural rico y vistoso, que aporta opciones como esta, donde se funden naturaleza y oficios antiguos, y que suma vistas preciosas y amplias.

lnformación: 6,9 km. 2:25 h. Dificultad media. Ascenso acumulado 348 m. Descenso 350 m. Circular. www.gipuzkoanatura.eus

Bizkaia Por Urkiola desde las canteras de Atxarte

El Santuario de Urkiola con la cresta del Alluitz como telón de fondo.

Quienes viven en la provincia, lo adoran, y quienes aún no lo conocían y se topan con él, jamás lo olvidan. Tan escarpado y rocoso como verde, aquí son los 1.330 metros del monte Anboto los que dominan totalmente la escena desde las alturas. La casa de la diosa Mari, por tanto, es señora de todas las criaturas mitológicas que la obedecen y adoran.

El santuario de Urkiola representa un tradicional entorno de peregrinación. La piedra que allí se levanta ofrece un nuevo acto mágico, la creencia de que, al completar las tres vueltas preceptivas, se encontrará pareja rápido. Todo son leyendas en esta zona, historias irreales y presencias naturales muy reales, bosques de abedules, vegetación teñida siempre de verde.

La ruta a emprender parte de Atxarte. Por ella se contemplan roquedos calizos y hayedos, la escuela de escalada y la ermita del Santo Cristo de Atxarte, incluso un puente de piedra y restos del antiguo molino del lugar. Nace exactamente en el aparcamiento superior, más arriba de las canteras, a mano izquierda, en dirección a un bosque de hayas centenarias sobre la ladera sur del Astxiki.

Accede a las praderas de Genzelai y sube por el sudeste bajo la falda del Alluitz entre praderas y hayedos. Pasa por la fuente de Amilla y llega al collado de Asuntze, donde espera la fuente de Pol-Pol. Si apetece seguir unos kilómetros más, se puede alcanzar el collado de Larrano e incluso el Anboto, pero eso sumaría más kilómetros a los establecidos para la primera opción.

lnformación:·8 km. 2:30 h. 570 m. desnivel. Dificultad baja-media. www.urkiola.net

Bizkaia Con niños pequeños por el parque de Armañón

Vistas del Parque Natural de Armañón, en el Valle de Carranza.

¿Qué macizo reina en el caso de este parque natural? El Armañón, con sus 854 metros. Nos trasladamos hasta Las Encartaciones, a un parque repleto de agujeros, de cavidades dispuestas bajo el suelo, más de doscientas cuevas y simas. La más famosa, Pozalagua, contiene en su magnífico espacio la concentración de estalactitas excéntricas más grande del mundo. No es un mal título.

La senda elegida en este caso tiene nombre: 'La Zoja'. Muy breve, resulta un paseo perfecto para emprenderlo con niños pequeños. Sale del aparcamiento de Pozalagua y llega hasta el mirador sobre el desfiladero de Ventalaperra, donde será inevitable hacer una fotografía, ya que el paisaje es espléndido. Acerca a la cueva de idéntico nombre, donde aparecieron las primeras huellas de presencia humana en Las Encartaciones. Hablamos de neandertales que la usaron unos 25.000 años antes de Cristo.

Al contrario que la de Pozalgua, esta no se puede visitar, pues aún están en marcha las investigaciones. Allí han encontrado grabadas recreaciones prehistóricas de cuatro bisontes y un oso. Pero el paseo es fácil e invita a conocer la primera y destacadísima cavidad, un dos por uno muy interesante para los peques de la casa.

lnformación:·2,33 km. Desnivel positivo y negativo 93 m. Altitud máxima 487 m. Mínima 424 m. Circular. https://es.wikiloc.com

Álava Quince senderos para elegir en Izki

Espolon rocoso de Muela en el Parque Natural de Izki. Fernando J. Pérez

Amplia zona que abarca 9.473 hectáreas, la mayoría forestales, recorridas por el río Izki; la cima más alta en este caso es el Monte Kapildui, de 1.176 metros. Solo 31 kilómetros separan el parque natural de la capital alavesa.

Ofrece al caminante una red de quince senderos con diversa dificultad. Escogemos la Senda Renabar, que parte desde San Román de Campezo y llega al Callejón, cerca de Bardilus. Por concretar, sale desde las últimas casas del pueblo, pasa por varios depósitos de agua, cruza la carretera y accede a la barrera de El Juncal, puerta al marojal de Izki.

Dos arroyos forman parte del paisaje, también cursos de agua con alisedas. Engordan la oferta el bosque cerrado, las vistas del monte Mantxibio, de la peña Roya, Arronzaila, El Avellanedo, el Soila y la peña El Santo. También las panorámicas sobre el monte Mendizorrotz. Y un puente de piedra antes de que se fundan el camino con la senda de Los Arrieros, por la que pasaban estos y sus mulas transportando mercancías.

lnformación: Distancia: 4 km. Dificultad baja. https://izkiparkea.eus/

Gipuzkoa El único conjunto granítico de Euskadi está en Aiako Harria

Familias en el Parketxe de Arditurri en Aiako Harria.

Aiako Harria es el único conjunto granítico de toda Euskadi, un punto a favor. Fue, además, el primer elemento natural que surgió a través de las aguas hace 300 millones de años, otro extra a tener en cuenta. Tres alturas lo coronan –Irumugarrieta, Txurrumurru y Erroilbide–, que imponen su presencia desde Donostia hasta Francia.

A los pies de este macizo, monarca natural, se ubica todavía una de sus mayores joyas, la mina de Arditurri. Activa desde la Edad de Hierro, fueron los romanos quienes más empeño pusieron en ella. Y el Coto Minero de Irugurutzeta, la mayor batería de hornos de la provincia y una de las más destacadas del País Vasco.

Acudimos en busca de una nueva ruta, de nivel medio en este caso, la PR-Gi 1009 'Minas de Arditurri'. Servirá para aprender, pues sale desde el centro de interpretación de las minas de Arditurri, por lo que puedes visitarlo. Después, obedece el río Arditurri hasta Unaileku y atraviesa la ladera oeste de las cimas de Peñas de Aia para descender hacia las antiguas vetas de mineral que explotaron los que habían llegado desde la lejana Roma. Vamos, que vuelve al punto de partida porque es circular.

lnformación: 7.6 km. 2:35 h. Circular. Dificultad media. Ascenso acumulado 320 m. Descenso acumulado 312 m. www.gipuzkoanatura.eus

Álava El buitre leonado tiene su hogar en Valderejo

Los alrededores de la Ermita de San Esteban se empiezan a teñir de otoño. Jon Benedictus

Se trata del más pequeño de los parques situados en Álava, que se extiende sobre 3.496 hectáreas. A pesar de ello, la diversidad de su flora y su fauna, y el rico patrimonio ecológico y cultural provocan el aplauso nada más verlo.

Habitado desde tiempos pretéritos, escarpes rocosos como Recuenco, Vallegrull o Santa Ana rodean el valle del río Purón. Cultivos y prados recuerdan el uso ancestral de la ganadería y la agricultura en la zona, densos bosques de riqueza natural. Abunda el pino silvestre, acompañado de encinares y de hayedos que imprimen tonos glaucos a las rocas esculpidas por el viento durante años y años, al desfiladero y la cascada del Purón.

Emprendemos la Senda Lerón, que conecta Lahoz con el portillo Lerón. Una pista dirige hacia el valle de Paules, llega hasta un arroyo que habrá que cruzar. También se encuentran pastizales, bosque de pino silvestre y subida hacia el Portillo Lerón. El hayedo predomina sobre el pinar a medida que se va avanzando poco a poco.

Tras el esfuerzo, ya en el portillo, el caminante contemplará el perfil del Recuenco, alzado sobre 1.240 metros, y roquedos en las partes altas del valle, hogar para el buitre leonado. Quien desee andar más todavía puede hacerlo siguiendo hacia la derecha por la senda de La Sierra para conectar con el camino Bóveda e ir a Lalastra.

lnformación: 2,2 km. 1 h. Lineal. Dificultad media-baja. Desnivel 263 m. https://valderejoparkea.eus/

Gipuzkoa Entre caballos, ovejas y vacas por Aralar

Control de calidad de las aguas del embalse de Lareo. Jose Mari López

El repaso de cimas acaba con el monte Txindoki, con sus 1.346 metros que dominan enormes prados nevados en invierno, verdes el resto del año. Entre las comarcas del Goierri y Tolosaldea aguarda esta meseta megalítica y pastoril habitada por caballos, ovejas y vacas. Desde Lizarrusti sale el Sendero Lareo, el SL-Gi 2005.

Abandona el barullo de la carretera para conducir los pies hacia el interior de Aralar. Hace no tantos años, eran las vagonetas arrastradas por animales las que recorrían este camino casi llano, bueno para el transporte, que no cuenta apenas con desnivel, de ahí que se haya convertido en un lugar por el que es sencillo disfrutar andando. Y mirando, una actividad complementa a la otra. Cuenta con gran hayedo, añade río y barranco, y suma base de carbonera para finalizar en el embalse de Lareo.

lnformación: 6.9 km. 2:10 h. Lineal. Dificultad fácil. Ascenso acumulado 199 m. Descenso acumulado 225 m. www.gipuzkoanatura.eus