El museo que revive 14 años después
Baiona (País Vasco francés) ·Goya, Rubens, El Greco, Da Vinci... más de 7.000 obras provocan un viaje «emocional» en el Museo Bonnat-Helleu de Baiona, reabierto esta semana
Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:51
La mejor colección pictórica entre París y Madrid. Y que nos perdonen los del Bellas Artes de Bilbao». Con esta frase definen los responsables del ... Museo Bonnat-Helleu de Baiona la recientemente abierta pinacoteca. El centro cultural ha permanecido cerrado desde 2011 y ha vuelto a ver la luz ayer, 27 de noviembre, después de una profunda reforma a cargo del arquitecto de Burdeos Olivier Brochet para dotar al edificio de una mayor luminosidad. Todo ello para que las obras de Leonardo da Vinci, Rubens, Van Dyck, Goya, El Greco, Ingres, Delacroix, Degas, Géricault, Rembrandt… y demás autores famosos llenen de «emociones» la visita, según explica el director del museo, Barthélemy Etchegoyen-Glama. La renovación del inmueble ha requerido un presupuesto de 29 millones de euros.
El cierre del museo en 2011 obedeció a la necesidad de modernizar sus instalaciones y redefinir su papel en la ciudad, destino habitual por estas fechas prenavideñas para muchos vascos. Entre las intervenciones más relevantes destaca la restauración completa de la gran claraboya del patio y el descubrimiento de un mosaico de Giandomenico Facchina en una de sus salas. El museo, fundado en 1891, reúne cerca de 7.000 piezas, entre pinturas, esculturas, dibujos y objetos de arte, que abarcan desde la Antigüedad hasta el siglo XX. El Louvre ha depositado en Baiona cerca de 2.500 obras para reforzar esta reapertura.
Además, los responsables de este centro cultural han desarrollado en los últimos años una importante tarea de restauración de obras, con un presupuesto de 4 millones al margen del dinero destinado a reformar el edificio. Desde 2022 se han recuperado 1.300 piezas, entre las que destaca 'La Baigneuse' (1807) de Jean-Auguste Dominique Ingres. Durante esas labores, los especialistas descubrieron la firma de El Greco en algunas piezas.
La pinacoteca ha ganado, además, metros cuadrados con la anexión de una escuela adyacente, trasladada en 2018, para dar forma a un espacio multifuncional. Esta extensión ofrece ahora un café, una tienda, áreas de almacenamiento, un taller de restauración, oficinas, salas de exposición, un centro de investigación y una sala de estudio dedicada al dibujo.
La superficie para exposiciones tenía antes 1.500 metros cuadrados y ahora ha conseguido el doble, repartido en tres plantas. En la segunda hay un espacio dedicado a artistas locales, como Léon Bonnat, Antonin Personnaz y Paul-César Helleu.
La pinacoteca dedica un espacio importante a los dibujos, con 3.500 obras de artistas como Da Vinci, Miguel Ángel, Durero, Veronés... La idea de los promotores de esta museo es exhibir cada trimestre unas cincuenta obras sobre papel, que renovarán periódicamente.
El museo dedica una especial atención al uso de diferentes idiomas. Así, la señalización incluye el francés, euskera, gascón, español e inglés, aunque los carteles de cada obra están en francés y euskera.
