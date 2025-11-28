El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las obras se reparten por un edificio de tres plantas que giran alrededor de un patio central con luz natural. Fotos: AFP

El museo que revive 14 años después

Baiona (País Vasco francés) ·

Goya, Rubens, El Greco, Da Vinci... más de 7.000 obras provocan un viaje «emocional» en el Museo Bonnat-Helleu de Baiona, reabierto esta semana

Antonio Santos

Antonio Santos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

La mejor colección pictórica entre París y Madrid. Y que nos perdonen los del Bellas Artes de Bilbao». Con esta frase definen los responsables del ... Museo Bonnat-Helleu de Baiona la recientemente abierta pinacoteca. El centro cultural ha permanecido cerrado desde 2011 y ha vuelto a ver la luz ayer, 27 de noviembre, después de una profunda reforma a cargo del arquitecto de Burdeos Olivier Brochet para dotar al edificio de una mayor luminosidad. Todo ello para que las obras de Leonardo da Vinci, Rubens, Van Dyck, Goya, El Greco, Ingres, Delacroix, Degas, Géricault, Rembrandt… y demás autores famosos llenen de «emociones» la visita, según explica el director del museo, Barthélemy Etchegoyen-Glama. La renovación del inmueble ha requerido un presupuesto de 29 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  5. 5 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  6. 6

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  9. 9

    La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia
  10. 10 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El museo que revive 14 años después

El museo que revive 14 años después