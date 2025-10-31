El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La explotación minera cerró sus puertas en 1973. Turismo de Burgos
GPS | En coche

Minero por un día en Atapuerca

Olmos de Atapuerca (Burgos) ·

La Mina Esperanza permite recorrer 200 metros de galerías y conocer cómo se vivía en el pasado

Antonio Santos

Antonio Santos

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:40

Burgos está empeñada en convertir el turismo en una de sus grandes fuentes de ingresos y continúa reinventando sus atractivos turísticos y descubriendo nuevos entornos ... a los visitantes. Uno de ellos es la Mina Esperanza, ubicada en Olmos de Atapuerca, cerca de la capital de la provincia y en la misma comarca famosa por la Sima de los Huesos y sus descubrimientos acerca de la vida del hombre prehistórico. El recinto es una antigua explotación minera rehabilitada para el turismo, el ocio, la cultura y la investigación. Cuenta con más de 200 metros visitables de galerías subterráneas en dos niveles que permiten a todo aquel que lo visita transportarse al pasado.

