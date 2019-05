Lugares secretos y exclusivos para cuidarse Momentos de meditación en plena naturaleza. / ANNA MARIA INDRA Establecimientos de gran lujo llenos de magia y encanto para ese capricho de nuevas experiencias que benefician la salud y elevan el espíritu GUSTAVO EGUSQUIZA Jueves, 23 mayo 2019, 15:52

En España hay aún lugares que no revelan todo y huyen del primer plano. Están ahí para quien los sepa buscar y presentan diferentes formas de cuidar el cuerpo y el espíritu de manera integral. A continuación os proponemos cinco de estos templos del bienestar que te ayudarán a mejorar tu estado físico y emocional.

(Girona) Les Cols Pavellons

Situado en Olot, cerca de la reserva natural volcánica de Garrotxa, Les Cols Pavellons ofrece un tipo inusual de alojamiento en habitaciones de decoración zen con suelo y paredes de cristal. En este lugar nos proponen una forma de pasar la noche en comunión con el exterior, con el cielo especialmente, pero también con la tierra. Una experiencia similar a la que brinda dormir al aire libre, pero filtrada por la lente cultural de la arquitectura y que, por lo tanto, obliga a aprender y asumir algo extraño y emocionante que para nuestros antepasados era muy normal. En Les Cols Pavellons el visitante puede volver a sentir aspectos de la naturaleza que daba por olvidados. Las estancias exigen una reeducación en el uso de los espacios, cuya configuración es innovadora y rompe con los esquemas clásicos habitacionales, basados en una arquitectura anterior al siglo XX. El lavabo no es lavabo. La ducha no es ducha. El baño no es baño. No hay cama, no hay mesa. El espacio está vacío.

Dirección: Avinguda de Les Cols, 2, Olot (Girona). Teléfono: 699813817. Web:www.lescolspavellons.com.

(Alicante) Vivood Landscape Hotel

Situado en el espectacular Valle de Guadalest, Vivood Landscape Hotel se integra en un entorno natural privilegiado, uniendo bosque mediterráneo con laderas de terrazas de época musulmana. Imagínese subir la persiana de la habitación y frente a usted desplegarse un horizonte de montaña y vegetación. El lugar está formado por 35 suites independientes ubicadas junto a un embalse. Este lugar representa el lujo experiencial, un hotel de diseño exclusivo concebido para desconectar. Pionero en esta categoría turística en España y destinado a crear tendencia mundial, Vivood concibe el alojamiento como el espacio integrado en la naturaleza donde respirar, desconectar de la ajetreada vida en la ciudad para poder reencontrase con uno mismo.

Dirección: Ctra. d'Alcoi, 10. Benimantell (Alicante). Teléfono: 966318585. Web: www.vivood.com.

(Málaga) Finca La Donaira

En la Costa del Sol, a poca distancia del mar, encontramos este eco-retiro de lujo. Nueve habitaciones diseñadas individualmente en instalaciones de última generación que armonizan con el estilo rústico del lugar. Este es un cortijo andaluz tranquilo y simple, donde todo, desde suelos de madera hasta los muebles, están hechos a mano. En el lugar se pueden degustar productos cultivados en las tierras de los alrededores y alimentos locales, ecológicos y frescos de cosecha propia preparados por talentosos chefs. Su spa tiene una piscina verde de antracita, además de un espacio con sauna y chimenea. En los exteriores hay varias yurtas donde los más amantes de la naturaleza pueden conversar bajo los cielos estrellados de la Serranía de Ronda.

Dirección: Camino de las Minas, s/n. Montecorto (Málaga). Teléfono: 951390059. Web:ladonaira.com.

(Alicante) SHA Wellness Clinic

SHA Wellness Clinic se encuentra a orillas del mar Mediterráneo entre la bahía de Altea y el parque natural de Sierra Helada y es una clínica de bienestar que invita a sus huéspedes a mejorar su estilo de vida. En este lugar no ven la salud como la ausencia de enfermedad, sino como el estado óptimo de bienestar físico, mental y espiritual, en armonía con el medio ambiente. Con más de 300 tratamientos médicos y de wellness, es el único establecimiento de este tipo en España con un área de estimulación cognitiva con tecnología desarrollada por la NASA. SHA es una clínica de nutrición saludable, que se basa en los recetarios mediterráneos y asiáticos siguiendo las recomendaciones de Harvard Medical School: se come pescado y se eliminan la carne, el azúcar refinado o los lácteos, a través de ingredientes locales y de temporada. El microclima, sumamente favorable, es una gran ayuda a la hora de alcanzar una simbiosis entre cuerpo y alma.

Dirección: Carrer del Verderol, 5. L'Albir (Alicante). Teléfono: 966811199. Web:shawellnessclinic.com.

(Valladolid) Spa Santuario Le Domaine

Alguna vez hemos pensado en recluirnos en un monasterio para huir del estrés de la vida diaria. Para los hedonistas hay un lugar en la península que permite disfrutar de la desconexión en plena naturaleza, sin abandonar el confort de la vida moderna. Abadía de Retuerta cuenta con 27 habitaciones dobles y 3 suites, ocho de ellas ubicadas en el edificio de las antiguas caballerías de la abadía y con acceso directo al Spa Santuario Le Domaine. El spa cuenta con cuatro salas de tratamientos individuales, una spa suite y zonas de wellness separadas para hombres y mujeres que incluyen sauna, baño de vapor, duchas experienciales, jacuzzi y sala de relajación. Un refugio íntimo de vitalidad y enriquecimiento personal donde sus huéspedes pueden embarcarse en viajes personalizados con el objetivo de mejorar su bienestar.

Dirección: Sardón de Duero (Valladolid). Teléfono: 983680368. Web:www.abadia-retuerta.com/spa.