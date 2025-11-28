Leche de luna en una mina de Gipuzkoa

¿Minas de carbón en Euskadi? Sí, en Gipuzkoa, bajo las praderas del valle de Aizarna. ¿Leche de luna en una mina de carbón? Sí, ... en la Mina Petra, en los sótanos de ese valle de Aizarna que hace un buen puñado de años arañaron los mineros para sacar el lignito. ¿Qué es la leche de luna? Es un líquido espeso, con la consistencia del yogur, blanco como la nieve, que se deposita en las paredes de las cuevas y termina solidificando. Pero el de Mina Petra es el más líquido del mundo y se embalsa en pequeños ríos, en «ríos de leche de luna».

Este periodista curioso que aquí escribe llevaba muchos años buscando una ocasión para ir bajo la tierra de Aizarna, incluso buscó sin éxito la sima de Alzola. Pero lo consiguió por fin solo hace unos días. Y fue emocionante.

Preparamos una pequeña expedición guiada por un experto en piedras antiguas. Javier Vargas es uno de los apasionados a la geología subterránea que pusieron en marcha un museo en Elgoibar que también hay que visitar: el Mufomi (Museo de Fósiles y Minerales). Javi conoce casi como su casa los laberintos que Mina Petra esconde bajo tierra y con su apoyo bajamos por la sima de Alzola, reservada a quienes manejan cuerdas y técnicas complejas de espeleología.

Descendido el pozo de Alzola se puede penetrar por una estrecha galería natural al sistema subterráneo. Adentro, la negrura por la falta de luz se multiplica cuando la galería ya no es natural sino un túnel de mina, negro como el carbón. Grandes montones de escombros se acumulan a los costados; hay que caminar con cuidado sobre un suelo húmedo y resbaladizo y con atención para no golpear el casco contra el techo que se rompe al menor coscorrón. Quedan aún restos de la actividad minera: un viejo torno, cables oxidados y algunas vigas de madera podrida que sobreviven como si quisieran sujetar la galería pero se desmoronan si las tocas.

Todo es negro, muy negro, salvo algunas estalactitas que cuelgan inmaculadas, a veces con sus gotitas colgando como perlas que brillan a la luz de las frontales. En algunos puntos ese color es rojizo, verdoso, ocre, dependiendo del mineral que ha cruzado el agua que se cuela bajo tierra.

Reptamos bajando de nivel hasta una galería inferior, la más baja a unos 50 metros bajo la superficie, y ¡sorpresa!. El lecho de la galería es un río blanco que la recorre, impresionante, entre la negrura del carbón.

Nuestro experto nos explica:

- Esta es una rareza geológica única en el mundo. La caliza precipita en unos micro cristales que entre otros minerales contienen gibbsita, un hidróxido de aluminio, y es único porque sus partículas son tan pequeñas que le impiden solidificarse y por eso se queda de ese modo pastoso.

Aquello que el naturalista suizo Konrad Gessner vio por primera vez en una cavidad alpina en 1955 y llamó «mondmilch» (leche de luna) corre en forma líquida en pequeños ríos que se ocultan entre los carbones negros del valle de Aizarna. Son únicos en el mundo.