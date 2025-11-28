El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La mina de Aizarna se usó para extraer lignito y ahora es famosa por su leche de luna (foto de abajo). Aranzadi
GPS | Paisajes con alma

Leche de luna en una mina de Gipuzkoa

Aizarna (Gipuzkoa) ·

Santiago Yaniz

Santiago Yaniz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:26

Comenta

¿Minas de carbón en Euskadi? Sí, en Gipuzkoa, bajo las praderas del valle de Aizarna. ¿Leche de luna en una mina de carbón? Sí, ... en la Mina Petra, en los sótanos de ese valle de Aizarna que hace un buen puñado de años arañaron los mineros para sacar el lignito. ¿Qué es la leche de luna? Es un líquido espeso, con la consistencia del yogur, blanco como la nieve, que se deposita en las paredes de las cuevas y termina solidificando. Pero el de Mina Petra es el más líquido del mundo y se embalsa en pequeños ríos, en «ríos de leche de luna».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  5. 5 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  6. 6

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  7. 7 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  8. 8 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  9. 9 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  10. 10

    La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Leche de luna en una mina de Gipuzkoa

Leche de luna en una mina de Gipuzkoa