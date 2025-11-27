Impresionante lienzo de Tolosaldea
Uzturre (Gipuzkoa) ·La conocida cima de la localidad guipuzcoana de Ibarra ofrece unas vistas que deja boquiabiertos a los montañeros
E. Belauntzaran
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:41
En esta ocasión nos acercamos hasta Ibarra para disfrutar de las preciosas vistas que regala Uzturre (735 m.), o el mirador en el que se ... encuentra su cruz. Tras aparcar junto a la ermita de Izaskun, del siglo XIV, avanzamos por la carretera asfaltada hasta llegar a un cruce en el que seguimos por la vía izquierda, opción clásica para acceder hasta la cruz primero, y la cima después.
La pendiente es constante y en algunos tramos muy pronunciada por zonas arboladas. Tramos de cemento y tierra se mezclan hasta llegar a la zona de pasto a escasos metros de la cruz a la que se accede siguiendo un estrecho sendero muy marcado por el paso constante de senderistas, entre los que se encuentran muchos de los que suben a diario a este precioso balcón desde el que es habitual disfrutar de la gruesa manta blanca de niebla que se forma sobre Tolosa y las localidades cercanas. Sobre la nube de algodón blanca, Larrunarri, Hernio,... y el mar Cantábrico al fondo. Espectacular.
Al monte
-
Distancia: 10,26 km.
-
Desnivel: 454 metros.
-
Duración ruta: 2 horas y media.
La cruz es visible desde gran parte del recorrido, aunque el buzón y punto geodésico de Uzturre se esconden entre los arbustos y árboles que los rodean. Para llegar a la cima, debemos seguir el camino paralelo a la cerca de piedra y a unos 400 metros los podemos divisar a nuestra izquierda. Numerosas notas de senderistas y un pequeño cuaderno dan fe de las visitas diarias de muchos aficionados .
Avanzamos por el sendero para acercarnos hacia Belabieta por zonas de pasto y bosques que mudan sus hojas ayudadas por el viento Sur.
En esta ocasión, no subimos a este monte, optando por seguir la pista a la derecha, siguiendo las marcas blancas y rojas que nos guiarán hasta nuestro punto de partida. Durante el trayecto hay numerosas indicadores verticales y marcas de pintura, aunque es recomendable contar con un track si no se conoce la zona. Siguiendo la pista forestal que pasa a ser asfaltada después al tratarse de la vía de acceso a los caseríos de la zona. Las estampas espectaculares, como si de Austria o Suiza se tratara, de este último tramo del recorrido merecen tanto la pena como las de la cruz. Vacas, cerdos, ovejas,... disfrutan de ellas, mientras son ajenos a nuestro paso.
