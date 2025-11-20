Descubriendo la Capadocia burgalesa en Las Merindades y Treviño

No hace falta viajar hasta Turquía para conocer monasterios excavados en la roca, volar tan lejos con la intención de enamorarse de rocas modeladas por ... el empeño del viento y la tenacidad humana. Tampoco hace falta recorrer miles de kilómetros para descubrir refugios que los cristianos crearon como hogar de fe, retiros espirituales donde practicar sus creencias en privado, a solas, sin molestias. Muy cerca, entre desfiladeros y cañones, entre bosques de encinas y preciosos robledales, el siempre sorprendente territorio burgalés, origen de la lengua castellana y cuna del primer europeo, esconde otro de sus mayores tesoros: cavidades robadas a la piedra caliza donde aquellos creyentes anacoretas decidieron apartarse del mundo para para vivir con intensidad sus convicciones.

Quede claro, antes de comenzar, que este listado no apunta a dos o tres cuevas, nos referimos a uno de los conjuntos rupestres más importantes de la península destinados a ese tipo de retiro. Sus huéspedes decidieron abandonar la sociedad y sus vínculos con ella rechazando los placeres materiales que el resto de humanos trataban de acumular, romper con la vida ordinaria para dedicarse al rezo. Por eso resulta muy probable que aquellos eremitas individuales precediesen a los monjes o clérigos agrupados en comunidad, sujetos a una regla.

La curiosidad respecto a este modo de vida podrá saciarse en varios entornos, el del Condado de Treviño, ese pedacito de tierra rodeado por Álava pero perteneciente a Burgos, y Las Merindades. Más concretamente en Treviño, Presillas de Bricia, Trespaderne, Incinillas y Argés. Allí, tal vez el sol del atardecer reflejado sobre la roca no convierta a estos emplazamientos en escenario de intenso color anaranjado, amarilllo y rosa, como sucede en el destino turco, ni estos huecos cobijen el reclamo de millones de turistas, pero las estructuras eremíticas de menor escala sorprenderán a quienes las admiran. Acariciadas por el aire, tenaz escultor que las sigue modelando sin urgencia a lo largo de los siglos, adoptan forma de iglesias y de cementerios imperturbables al desaliento, habitados antaño por penitentes, nota histórica hoy día para quienes adoran conocer vestigios anteriores. Una aventura cercana y original para disfrutar.

Condado de Treviño Las Globas y Santorkaria

Aviso a visitantes: estas cuevas convertidas en iglesias, creadas entre finales del siglo VI y finales del VIII, son las más espectaculares. Responden a dos subtipologías, de ábsides contrapuestos y de uno solo. Algunas muestran restos de altares y es posible distinguir influencias visigóticas y mozárabes. Junto a la carretera, cerca de Laño, aguarda el conjunto completo de 18 cavidades de Santorkaria; se accede a ellas gracias a una pasarela de madera. Obedeciendo la misma vía habrá que tomar un camino a la derecha para acercarse a otras 13 de las Las Gobas.

Paneles explicativos hablan de sus diferentes épocas y funciones como eremitorios, viviendas, almacenes, necrópolis e iglesias. Sobre la llamada Cueva de la Dotora, cuenta una leyenda que la habitó la última mujer de la comunidad de eremitas, primeros pobladores del lugar que ocupaban cada uno de los pequeños espacios, uno por persona. Certeza existe de que durante los siglos VII al VIII se ampliaron para servir como viviendas de una aldea campesina. Similares a las cabañas, con forma rectangular, techos no muy altos y, solo a veces, camas y bancos tallados en piedra, mantenían las cocinas, los corrales y las áreas de trabajo dentro de cabañas situadas en el exterior.

Vistas guadas a las cuevas de Laño, en el Condado de Treviño. Hugo Madariaga

Entre finales del siglo IX y principios del X, aquella población las abandonaría para instalarse en el actual pueblo de Laño, aunque no se tenga clara la causa de esa huida. A partir de entonces, se reutilizaron como centros religiosos y necrópolis, como un camposanto mantenido hasta el siglo XII con tres tipos de tumbas: trapezoidales o de bañera, en el suelo sin ataúd; nichos en las paredes; y antropomorfas, igual que las de bañera pero con forma humana. Después, cabezas de ganado y almacenes a los que acceder mediante escalas para protegerlas de animales y ladrones ocuparían el emplazamiento.

Ya que estás por allí, acércate después hasta la ermita de la Purísima Concepción de San Vicentejo. Joya del románico treviñés, destaca como ejemplo de labrado propio de talleres medievales en el siglo XII. Bonitos arcos trilobulados lucen bajo el alero del ábside. Además, los pilares poligonales que recorren la verticalidad absidial muestran llamativas figuras humanas, así como elementos florales e incluso la representación de un cerdo.

Tartalés de Cilla Cuevas de los Portugueses

Curioso de ver resulta este conjunto protomonástico nutrido por 14 espacios en origen independientes, cuyo nombre real es eremitorio de Arroyo de las Torcas. ¿Por qué la otra denominación, Cueva de los portugueses, entonces? Cuentan que obreros de esa nacionalidad las usaron como vivienda durante la construcción del canal de agua desde el embalse de Cereceda hasta la central hidroeléctrica de Trespaderne, a principios del siglo XX. Datadas mucho antes, entre los siglos VII y VIII, a pesar de su antigüedad, no demasiados turistas las consideran.

Desde Oña, localidad emplazada a tan solo 11 kilómetros de distancia, surge la carretera hacia Trespaderne que facilita el acceso en el cruce a Tartalés de Cilla. Después, solo hace falta superar unas escaleras para entrar en las salas construidas con arcos de medio punto y con bóvedas de cañón, instaladas en los márgenes de un arroyo, con pasarela de madera para redondear la aventura.

Ampliar Cueva de San Pedro. Francisco Javier Gil

Te encuentras en Las Merindades, por supuesto, entre bosques, desfiladeros y piedra arenisca, de ahí que la roca fuera sencilla de tallar. Con los Montes Obarenes como dueños y señores del espacio y el desfiladero de La Horadada haciendo competencia para atrapar la mirada de quienes pasan por allí. Ya dijimos que en Tartalés de Cilla, concretamente. Como en otros casos, nacieron con la idea de proporcionar un lugar de retiro y oración, pero acabaron transformándose en refugio de ganaderos seminómadas que agradecían su cobijo y el descanso tras largas horas de caminata.

En la misma localidad aguarda la iglesia principal que conserva parte de su estructura original románica del siglo XII. Para amantes de este arte, en el mismo estilo se construyó la iglesia de Palazuelos. Y en la iglesia tardogótica de San Nicolás de Arroyuelo se conservan algunos elementos de la primitiva iglesia románica.

Presillas de Bricia Eremitorio de San Miguel

Para llegar a esta nueva, aunque anciana, joya hay que hacerlo desde el pueblo de Presillas de Bricia, situado en la comarca del Alto Ebro, a través de una pista de tierra. Para que nadie se queje nada más llegar, advertimos desde este momento que la planta inferior se encuentra cerrada, pero se ve desde fuera, evitando así quedarse con ganas contemplativas, mientras que la superior se aprecia gracias a una escalera metálica, también desde el exterior. ¿La razón?: no dañar la estructura que está excavada en una piedra arenisca muy frágil. Aún así, el modo de conocer este eremitorio no resta espectáculo al asunto.

Piedra preciosa de la Alta Edad Media en España, orientada de este a oeste, abarca un amplio recinto de tres naves modelado entre columnas y arcos de medio punto, más escalera tallada para quienes ascendían a la parte superior, donde incluso contaban con terraza. Visten el lugar formas posvisigóticas que acogieron un tipo de eremitismo tardío, definido durante el siglo X.

Ampliar Ermita rupestre de San Miguel o Eremitorio de Presillas. Iván Vieito García

Varias son las hipótesis, nada es seguro, pero los expertos apuntan a que podría tratarse de una iglesia donde los religiosos, retirados de cavidades próximas, participaban en actos de culto comunes. Dentro, contiene hornacinas en muros y un orificio en el ábside principal para, piensan, alguna reliquia. Parte de la misma roca, hermana por tanto del templo, es la Cueva de la Vieja. De forma cuadrangular, muestra dos grandes huecos excavados que podrían haber servido como piscinas bautismales, según los expertos. Hace también compañía al conjunto un bonito bosque de robles.

Observado el lugar, solo unos kilómetros lo separan de la localidad de Santa Gadea, desde donde una pista asfaltada conduce precisamente a bosque. La ruta arranca en un área de repoblación de frondosas y pasa por la Cabaña de Hijedo, palacete de principios del siglo XX. Después se adentra entre el arbolado y regresa a la cabaña para volver al punto de salida tras haber caminado entre pastizales y matorral, extensos bosques de roble albar y hayas.

Incinillas Cueva de la Mosquita

Tiene gracia el nombrecillo, pero olvida a las moscas y los mosquitos, pues la nomenclatura se asocia con el topónimo que hace referencia a su uso histórico como refugio o celda. Además de gracia, la gruta tiene una peculiaridad: a diferencia de otras, utiliza una cavidad tallada de forma natural. Espera en pleno Monte San Miguel desde los siglos VIII y IX. Nació, nuevamente, para favorecer el retiro espiritual, como celda eremítica por tanto, pero acabó convertida en cámara funeraria familiar. De hecho, hay enterramientos en el interior y en el exterior pues, igual que servía para propiciar la oración, el entorno favorecía el descanso eterno.

Ampliar El eremitorio utiliza una cavidad tallada de forma natural en el Monte San Miguel lasmerindades.com

¿Cómo habrá que encontrarla?, muy sencillo. El turista solo debe dirigirse hasta un punto intermedio entre las poblaciones de Villalaín y de Incinillas, y tomar ahí el cruce que lleva hacia Soncillo a través de la carretera N-232. Después habrá que continuar hasta la altura del hito kilométrico 132, desde donde ya se distingue el acceso al destino deseado.

Entre rocas, pero en terreno llano, Incillas viste la entrada del valle de Manzanedo en la carretera que conduce de Burgos a Villarcayo. Su iglesia está dedicada a los santos mártires Justo y Pastor. De planta románica con añadidos, cuenta con nave con bóveda de cañón en cabecera y cielo raso en el resto. El ábside románico suma columnas y capiteles con bichas al interior y canes con figuras y aleros con sogueados al exterior. La portada exhibe arco de medio punto con dovelas, bajo pórtico abierto con columnas de madera. Tiene una torre en espadaña, pila románica de copa rústica y retablo mayor clasicista.

Argés Eremitorio de San Pedro

Para llegar al siguiente objetivo, el viajero deberá elegir una estrecha senda ascendente situada en las cercanías del cruce de la carretera de Argés. Aunque su estado de conservación no es precisamente perfecto, ya sabemos que el tiempo se encarga de castigar a seres vivos y no vivos, es sencillo intuir la grandeza original del lugar. La arenisca cede su material a este hueco sobre un montículo a las afueras de la localidad. Resulta especial, pues su estructura obedece a una nave principal dispuesta en dos tramos cubiertos por bóveda de cañón y ábside con planta de herradura.

Parece que la excavaron entre los siglos VIII y X, y que se usó como lugar de culto, vivienda y cementerio salpicado por tumbas antropomorfas. Conserva elementos de la arquitectura perteneciente a la alta Edad Media relacionados con la liturgia hispánica, así como restos de tres canceles sucesivos, uno ubicado en el tramo curvo, otro bajo el arco triunfal y otro en el inicio de la nave.

Ampliar Ruinas del Monasterio de Rioseco. Tolo Balaguer

Argés ya aparece en documentos medievales ligados al Monasterio de Rioseco y la Merindad de Valdivielso. Configura una de las paradas estratégicas para las personas que deciden afrontar el GR-99, es decir, el Camino Natural del Ebro. La ruta recorre preciosos parajes desde Desfiladero de los Tornos hacia las Hoces del Ebro y Rudrón. Desde esta aldea se enlazan diversos caminos hacia el monasterio de Rioseco, otras ermitas y paisajes naturales protegidos, por lo que ofrece un buen destino no solo para conectar con la antigua espiritualidad religiosa sino para hacerlo con la moderna ligada a la naturaleza y al senderismo.

En la zona, una peculiaridad la pone el Pontón de Argés. Se trata de uno de esos rincones que conectan vida cotidiana, historia y paisaje del Valle de Manzanedo. Peatonal, supera el Ebro y se usa para acceder a una antigua granja en la orilla opuesta, enfrente del Eremitorio de San Pedro. Vale la pena acercarse a la fuente, donde el vecindario se reunía antaño para recoger agua y charlar; y al lavadero, que más allá de su función práctica se convirtió en punto de encuentro social donde enterarse de noticias frescas como el agua y escuchar confidencias. Centro espiritual es también la iglesia de Santa Eulalia. Modesta, se integra perfectamente en el entorno rural gracias a su fachada de piedra.