Ermita rupestre de San Miguel o Eremitorio de Presillas. Iván Vieito García
Descubriendo la Capadocia burgalesa en Las Merindades y Treviño

Ruta por monasterios excavados en la roca entre desfiladeros y cañones, bosques de encinas y preciosos robledales, en el siempre sorprendente territorio vecino

Iratxe López

Iratxe López

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:54

No hace falta viajar hasta Turquía para conocer monasterios excavados en la roca, volar tan lejos con la intención de enamorarse de rocas modeladas por ... el empeño del viento y la tenacidad humana. Tampoco hace falta recorrer miles de kilómetros para descubrir refugios que los cristianos crearon como hogar de fe, retiros espirituales donde practicar sus creencias en privado, a solas, sin molestias. Muy cerca, entre desfiladeros y cañones, entre bosques de encinas y preciosos robledales, el siempre sorprendente territorio burgalés, origen de la lengua castellana y cuna del primer europeo, esconde otro de sus mayores tesoros: cavidades robadas a la piedra caliza donde aquellos creyentes anacoretas decidieron apartarse del mundo para para vivir con intensidad sus convicciones.

