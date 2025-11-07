El custodio de la frontera

Tienen algo de rotundo las fronteras que siguen el curso de un río, que no necesitan de coordenadas ni de mojones para reafirmarse. Ocurre con ... el Bidasoa, que se infla en la bahía de Txingudi antes de desaguar en el Cantábrico, a la sombra del imponente Jaizkibel, esa pared de piedra que se extiende desde Irún hasta Pasaia y que es al mismo tiempo cresta y parapeto, trinchera y atalaya. Los que peregrinan a Santiago inician allí el Camino del Norte, que ya desde sus primeros compases, entre pendientes embarradas y acantilados de vértigo, parece empeñado en recordarnos que todo lo que vale, cuesta.

Son 16 kilómetros los que separan el casco urbano de Irún de las calles con sabor a salitre de Pasaia, un recorrido exigente pero que regala paisajes de ensueño entre pastos de un verde jugoso salpicados de helechos, brezales y zarzas que hace un par de meses lucían repletas de moras y ahora están desangeladas; de pasos canadienses, de manadas de pottokas y colonias de gaviotas. El sendero que conduce a la cresta pasa primero por la ermita de Guadalupe -a su Virgen atribuyen la derrota de los franceses cuando pusieron cerco al lugar en la Guerra de los Treinta Años-, un mirador formidable sobre Hondarribia, su aeropuerto, la bahía y al fondo Hendaya, pegada a una lengua de arena.

Es Jaizkibel un lugar de encuentro con el pasado, las laderas salpicadas de crómlechs y dólmenes, construcciones megalíticas que testimonian cómo los primeros pobladores de la zona ya daban sepultura a sus difuntos hace 4.000 años bajo un sudario de conchas. Pero si hay un elemento que sorprende en este paredón que sobrevuela de este a oeste Irún, Oiartzun o Lezo son las torres de defensa que se levantaron durante la última guerra carlista: seis atalayas en total de las que todavía quedan cinco, casi todas de planta hexagonal y dotadas de aspilleras para vigilar, invadidas ahora por la vegetación. También el fuerte de San Enrique, que corona Jaizkibel a la sombra del bosque de antenas de telecomunicaciones, un terreno que el Ejército ha mantenido despejado de vegetación pero que cede al avance de los marojales, un tipo de robledal, conforme se inicia el descenso.

La ensenada de Pasaia no tarda en abrirse paso entre los árboles, desvelando ese prodigio de tradición marinera. Un pueblo de postal, cuajado de banderas de la trainera local, de grafitis reivindicativos y de terrazas donde calmar el hambre y la sed a golpe de sidra y merluza, de txakoli y txipirones. Hasta Víctor Hugo -sí, el de 'Los Miserables'- pasó noche aquí, a escasos metros de la motora que cruza a la orilla de San Pedro. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.