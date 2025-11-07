El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Panorámica de la bahía de Txingudi desdela cresta de Jaizkibel. Fotos: Sergio García
GPS

El custodio de la frontera

Jaizkibel (Gipuzkoa) ·

La cresta de Jaizkibel vigila la bahía de Txingudi desde torres centenarias que rezuman ardor guerrero antes de descolgarse sobre Pasaia

Sergio García

Sergio García

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

Tienen algo de rotundo las fronteras que siguen el curso de un río, que no necesitan de coordenadas ni de mojones para reafirmarse. Ocurre con ... el Bidasoa, que se infla en la bahía de Txingudi antes de desaguar en el Cantábrico, a la sombra del imponente Jaizkibel, esa pared de piedra que se extiende desde Irún hasta Pasaia y que es al mismo tiempo cresta y parapeto, trinchera y atalaya. Los que peregrinan a Santiago inician allí el Camino del Norte, que ya desde sus primeros compases, entre pendientes embarradas y acantilados de vértigo, parece empeñado en recordarnos que todo lo que vale, cuesta.

