Los conciertos del finde: Paquito D'Rivera, Travellin' Brothers Big Band, Boom, The Goddamn Gallows… Paquito D' Rivera Siete conciertos enfocados en la ya rala agenda del primer fin de semana de julio, cuando aún hay valientes que programan bolos de abono: Boom, Birds In Row, Izar & Star, The Goddamn Gallows… OSCAR CUBILLO Jueves, 4 julio 2019, 18:17

Viernes 5, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 8-10 €. Izar & Star: David Lynch & Flying Lotus

La novena temporada del ciclo Izar & Star, ese en el cual músicos locales versionan a sus influencias generalmente internacionales, va dando los últimos coletazos y ha preparado una sesión doble vizcaína con Aitor Etxebarria rindiéndose al cineasta David Lynch másRrucculla adaptando el hip-hop electrónico de Flying Lotus.

Aitor Etxebarria (Gernika, 1985), que antes gastaba el alias de El_Txef_A, en quinteto de sonido orgánico a veces bastante free jazz, un quinteto all stars completado por Hannot Mintegia, Hasier Oleaga, Hibai y Jatsu, afrontará el misterioso universo de David Lynch: películas como 'El hombre elefante' y 'Twin Peaks', y además el director de Montana tiene varios discos editados y le priva la electrónica…

Abrirá la dupla Rrucculla, alias de Izaskun González (Barakaldo, 1995), que quizá debería cambiar y mejorar o aclarar su nombre artístico. En el Izar & Star actuará ella sola, compaginando su labor a la batería más sus bases pregrabadas, asimilando a Flying Lotus, un angelino emparentado con los Coltrane.

Describe la info sobre Rrucculla: «En coherencia a su electrónica abstracta, que también bebe del free jazz o el drum & bass, ha elegido para esta ocasión única compartir su música con la del californiano Flying Lotus, máximo exponente en la última década de la música experimental y la IDM». Y añade: «Curiosamente, David Lynch colabora en el nuevo álbum de Flying Lotus, en el tema 'Fire is coming'».

Viernes 5 y sábado 6, Portugalete, Anfiteatro Centro Cultural Santa Clara, 21 h, entrada libre. Black Nights 2019: Wax & Boogie y Mr Groovy & The Blues Heads

Autodefinidas como 'noches de música en vivo con sonidos de raíz negra' son las portugalujas Black Nights (Noches Negras), que este finde programan dos bolos.

El viernes actuarán los catalanes Wax & Boogie, los de la foto, que vienen en cuarteto: Reginald Vilardell (batería), David Giorcelli (piano), Oriol Fontanals (contrabajo) más la vocalista Ster Wax. El combo se describe como «una formación especializada en el boogie woogie de los 30, el swing de los 40, y el rhythm and blues de los 50. Lavern Baker, Ruth Brown o Big Maybelle, sus grandes influencias».

Y el sábado descargarán Mr Groovy And The Blue Heads, quinteto con base en Cádiz y con un getxotarra al micrófono, Mr. Groovy, alias de Txerra Soria, ex Bullyson Blues Band y Black Bottom, que ahora presume así sobre su nuevo proyecto: «Una de las grandes bandas de rhythm & blues, de referencia en España. Doce años y más de 1000 conciertos les avalan, plagados de kilómetros, hoteles, discos...pero, sobre todo, plagados de éxitos». Tienen un DVD grabado en vivo en la Plaza Nueva, en las fiestas de Bilbao de 2016.

Viernes 5, Mungia, Plaza Forua, 23 h, entrada libre. Travellin' Brothers Big Band: En fiestas de Mungia

Los Travellin' Brothers, o sea la banda blusera radicada en Leioa que no hace más que girar por Europa de cabo a rabo, ha vuelto a dar brillo a su formación magna, a la big band o gran orquesta. Así se presentó la semana pasada en Tafalla (de donde es la foto que adorna este texto) y este finde dará dos conciertos: el viernes noche en las fiestas de Mungia y el sábado en las de Burgos (¡en el estelar Espacio Atapuerca, a la medianoche!). Además, el domingo por la tarde los Travellin' viajarán en formato octeto hasta el Errekan Gora de Eskoriatza (19.30 h, Herriko Plaza).

El jefe de los Travellin', el guitarrista Aitor Cañibano, nos pone al día: «La Big Band es un proyecto que tuvo su momento: grabamos un par de discos, giramos mucho durante tres años, y luego la dejamos reposar. Y en los últimos años digamos que funciona sobre demanda. Si salen cosas interesantes, la desempolvamos y a tocar. Da la casualidad que se han juntado varios conciertos este año y nosotros encantados. Y después del verano, en octubre, haremos Basauri y Ermua». Ojalá podamos ir…

El combo de Leioa siempre amplía la pegada, el impacto, con esta gran formación. Asiente Cañibano: «El ambiente es muy bueno, diferente a cuando vamos en octeto. Quizá es más bailable por el swing que te da la Big Band y fijo que resulta muy espectacular tanto a nivel sonoro como visual. En principio no entra en los planes grabar con la Big Band a corto plazo, pero nunca se sabe».

Sábado 6, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 10-12 €. The Goddamn Gallows: Satán en la carretera

Hum… gastan pintas de paletos zombis saliendo del pantano. Aunque en las fotos promocionales suelen posar cuarto, estamos ante un quinteto surgido en 2004 en Detroit, Michigan, que expele un repertorio en la onda del 'American Gothic' (acordeón, banjo…), cuyo nombre se puede traducir por La Maldita Horca, y que se autoetiqueta así: «Punk rock mezclado con metal y bluegrass, con un toque Satán». Uh, qué miedo.

Igual que a nosotros, a ellos les gustan Slim Cessna's Auto Club, Bob Wayne y Hank III. Han apostado a todo o nada por la banda, por la música, dando conciertos donde pueden y llegando a vivir en coches que les condujeran a su siguiente destino.

Les han descrito como 'hobocore', 'gypsy-punk' o 'americana-punk'. Su último opus se titula 'The Trial' (2018) y según esta panda abarca desde el rockabilly, el psychobilly y el punk-rock al bluegrass y el metal.

Sábado 6, Barakaldo, El Tubo, show 20.30 h, gratis; más Ansia. Boom: Franceses irreductibles

En verano la actividad melómana en salas y bates mengua hasta la sequía, pero aún hay valientes que se atreven a programar, como los encomiables responsables del bar El Tubo, que encima siempre montan bolos con entrada libre para toda su clientela, habitual o esporádica.

Este sábado en El Tubo se alberga un bolo doble organizado por la peña de Brown Haundia Kolektiboa. Lo abrirán los catalanes Ansia, dos tías y un tío de El Hospitalet, y lo rematarán los franceses Boom, de Toulouse, cuatro humanos con dama furiosa al micrófono. «¡Crust y power violence a tope y calidad a chorros!», avanza la información oficial, o sea underground.

Domingo 7, Portugalete, Groove, 12 €; puertas 20 h, 20.30 h Tooth, 21.30 h BIR. Birds In Row: Más franceses en ruta

Más roqueros extremos franceses en gira por la piel de toro. Estos Birds In Row, que el viernes participan en el macrofestival metalero gallego Resurrection, salen de Laval y son tres: B., Q. y J. Se autoetiquetan como blues-hardcore, aunque prima lo segundo. Vienen divulgando su disco 'We Already Lost The World' (Deathwish Inc.), y subieron un escalón en el underground con su disco 'You, Me & The Violence' (12), con el que recorrieron el mundo y lograron compartir tablados con Amenra, Converge, Neurosis…

Domingo 7, Algorta, Getxo, 21 h, 20 €; telonea el ganador del concurso de grupos; entradas agotadas. Paquito D'Rivera: Agotada la clausura del Getxo Jazz

Estupendo cartel principal el del 43º Festival Internacional de Jazz de Getxo, dispuesto durante cinco jornadas, de miércoles a domingo, en el nuevo emplazamiento del Muxikebarri, como se llama el nuevo Getxo Antzokia, un teatro con menor aforo y otro ambiente distinto al de la añorada carpa de la plaza Biotz Alai.

El viernes oficiará el gran pianista Kenny Barron, con aforo agotado. El sábado la voluble vocalista Madeleine Peyroux también ha agotado las entradas, y repetirá en el Getxo Jazz cinco años después de que dejara una impresión charlatana e insatisfactoria, aunque muy ovacionada, en un concierto en trío poco académico. Y con total merecimiento ha agotado también el taquillaje del domingo el gran saxofonista Paquito d'Rivera, que en septeto cerrará el primer gran festival de jazz de la temporada estival vasca. Le acompañan El Negrón al contrabajo, Michael Olivera a la batería y otras miniestrellas cubanas.

Siempre riendo a no ser que le hablen del castrismo, Paquito D'Rivera (Marianao, La Habana, 1948) fue un músico precoz con cinco años y un niño prodigio a los siete. Pasó por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, inventó el jazz latino en el seno de Irakere, y ha escrito una biografía titulada 'Mi vida saxual' (1999), editado una treintena de discos y ganado doce premios Grammy. En el Muxikebarri actuará en septeto, en una gira bautizada 'Cariberian Tour', un apócope del mar Caribe y la península Ibérica, y en la que adaptará a su fusión particular partituras de Falla, Albéniz, Rodrigo…

Paquito actuó en el 33 Getxo Jazz, hace diez años, mano a mano con el pianista gaditano Chano Domínguez (Cádiz, 1960), el cual nos contó entonces: «Lo conocí a través de Fernando Trueba, quien me puso en contacto con él. Recuerdo una de las primeras veces que me vino a ver al Clamores (un club de jazz madrileño mítico). Paquito está sembrado, es un tipo con un humor y una gracia impresionantes, y recuerdo que yo estaba tocando piano solo y empezó a tocar desde lejos, entre el público, con el clarinete. ¡Sin avisarme! Es un personaje maravilloso. Le tengo especial cariño y aprecio porque me parece una persona lindísima y como músico lo ha dicho todo a lo largo de su dilatadísima carrera».