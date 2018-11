Los conciertos del finde: Loquillo, Malú, Noche Sabinera, Andy y Lucas, The Hi-Risers… Una selección de conciertos, desde el BEC al bar, para salir de casa y acabar contentos ÓSCAR CUBILLO Jueves, 15 noviembre 2018, 15:53

The Hi-Risers: Rockin' all over Vitoria & Bilbao

Viernes 16: Bilbao Nave 9, puertas 21 h, show 21.30 h, 14-18 €. Sábado 17, Vitoria Hell Dorado, puertas 22 h, 20-22 € (socios 18 €); aquí más The Swinging Neckbreakers.

Atención, que en Vitoria abrirán el show doble The Swinging Neckbreakers, un combo de garaje y rock and roll especialmente efervescente con origen datado en 1992 en Trenton, Nueva Jersey, y hoy día asociación hispanoamericana con esta alineación: a la voz y el bajo, el histórico Tom Jorgensen; al saxofón un canadiense, nuestro idolatrado Spencer Evoy, alma de los londinenses MFC Chicken y participante en Los Torontos barceloneses; más Paco Poza de los Imposibles a los teclados, T.N.T. Ramírez a la guitarra y Oky Von Stoky de los Imperial Surfers a la batería.

Como son cinco miembros, igual en Álava los Rompecuellos comen la tostada a los cabezas de cartel, que son tres elementos que se juntaron en 1997 en Rochester, Nueva York. The Hi-Risers cruzan el charco presentando su primer disco en siete largos años, 'My Kind Of Fun', autoeditado por el grupo en su sello 2-Bit Records y además publicado en vinilo por la discográfica malagueña de rockabilly Sleazy Records.

Los fundadores Greg Townson (voz y guitarra) y Todd Bradley (voz y bajo), más el nuevo fichaje Trevor Lake (batería y coros), se vestirán sus elegantes trajes para expeler un repertorio a medio camino entre los primeros Beatles y cualquier banda de frat rock and roll. Los Hi-Risers lo tienen (¡el rock con roll!) y han currado de banda de acompañamiento en directo y en disco a las órdenes de Hank Ballard, Bill Doggett, Pee Wee Ellis, Bo Diddley, Delbert McClinton, etc. Nunca olvidaremos cuando les vimos en el mismo Hell Dorado vitoriano como backing band del shouter Barrence Whitfield, quien llegó a salir a escena con careta de gorila en un bolo ultradinámico e híperfeliz.

Loquillo: 40 años en 2 horas y 40 minutos

Viernes 9, Barakaldo, BEC, precios: asiento en grada 38,50 €; en pie en pista 33 €. Horarios Apertura de puertas: 20.30 h; telonera Nat Simons: 20.55 h; show Loquillo: 22.00 h.

Justo cuando nos enteramos de que la editorial Me Gusta Leer reedita en formato físico y digital tres de los libros de Loquillo, 'El chico de la bomba' (2012), 'Barcelona ciudad' (2013) y 'En las calles de Madrid' (2018), procedemos a informar sobre la escala vasca de la gira '40 años de rock and roll actitud', que arrancó en Sevilla el 5 de octubre, ha pasado por Granada, Murcia, Salamanca, Arnedo y Valencia, y le queda por recalar en Bizkaia, La Coruña, Zaragoza y Barcelona, en esta última plaza el viernes 14 de diciembre. En total, diez macroconciertos.

El Loco celebra este 2018 los cuarenta años de su primera actuación y en abril su sello Warner lanzó el triple CD antológico 'Rock and Roll Actitud', 55 canciones con un extra, su revisión del 'Rey del Glam' de Alaska y Dinarama.

En directo el grupo están repasando una treintena de canciones, un puñado más que la veintena larga que solían caer en su pasada gira triunfal 'Salud y Rock & Roll', de más de 140 conciertos en dos años según sus cuentas. Por cierto, estuvimos en cuatro de esos conciertos: en fiestas de Portugalete en 2016, y en 2017 en el Azkena Rock Festival vitoriano, en el 'Movember Food & Rock' santanderino, y en el Palacio Euskalduna bilbaíno, aquí con el aforo agotado. No pudimos asistir a sus visitas a Mungia y a la Fever de Bilbao, grrrrr…

Somos seguidores del Facebook de Loquillo y esto se recogía ahí sobre su concierto de Valencia del pasado viernes 9, el último que ha dado por el momento: «Abarrotamos la Plaza de Toros de Valencia y pusimos a toda la grada de pie. Cantamos y bailamos juntxs desde que se encendió el primer foco. ¡Os merecéis un himno! Se os quiere mucho», dice El Loco.

Y comentaron sus fans:

Marisol Fernández: «Espectacular. Emociones y recuerdos a flor de piel. ¡Un concierto inolvidable! Gracias».

Juan Sebastián Milla: «Aún tengo los pelos de punta. ¡Grande Loco!».

Arturo Bellver Suñer: «Nosotros también te queremos a ti. Fue una noche brutal. No voy a definir el concierto porque diga lo que diga me quedaré corto».

Ed Sanchís: «Impresionante. Nunca había visto a Loquillo y, joder, casi 2:40 horas de concierto y 31 canciones. Admirable».

Malú: Con recogida de alimentos

Sábado 17, Bilbao, Miribilla, 21.30 h, entradas de 33,50 € a 39 €.

Con tres semanas o 21 días de retraso, el pasado viernes 9 de noviembre en vez del inicialmente previsto 19 de octubre, en el mismo recinto de Málaga, el Palacio de Deportes Martín Carpena, Malú (María Lucía Sánchez Benítez, madrileña de 36 años) por fin arrancó la gira de su decimosegundo disco, 'Oxígeno', publicado el 21 de septiembre y que permaneció tres semanas en el número 1 de las listas. Para vender las entradas de sus directos, Malú estrena en España el sistema 'Verified Fan' de Ticketmaster, que según la compañía californiana «es una tecnología desarrollada íntegramente por Ticketmaster para combatir la adquisición de entradas por parte robots, favoreciendo y priorizando la compra de los auténticos fans. Utilizada previamente en EE UU y Reino Unido con artistas internacionales como Imagine Dragons, Katy Perry, Paramore o Harry Styles, ha conseguido reducir en un 90% el número de tickets vendidos en el mercado secundario».

Ya sabe casi todo el mundo que el inicio de este 'Oxígeno Tour' se retrasó por culpa de una grave lesión sufrida por Malú durante los ensayos. No obstante, la semana pasada declaraba al Diario Sur, de Vocento, antes del evento inaugural malagueño: «Estoy muy bien y muy contenta. Súper recuperada del pie. Fue un shock para mí. A una semana vista de la gira, en ensayos… Era, ¿cómo le digo a mi gente que me acabo de romper los ligamentos? Pero estoy trabajando muchísimo y a día de hoy la mejora del pie ha sido espectacular. Tengo a todos los médicos alucinados. Estoy feliz de volver rápido».

Además, este tour llena añadido un componente benéfico denominado 'Kilos para dar oxígeno'. En colaboración con el Banco de Alimentos Malú recoge comida con el propósito de transformar los 5.000 kilómetros que se moverá en esta primera fase de la gira en 5.000 kilos de vituallas. Seguro que supera el objetivo. Aquí hay información sobre el reto y sobre las donaciones más recomendadas (aceite, leche, arroz, conservas…). A cambio, cada participante recibirá una papeleta para entrar en un sorteo solidario.

Andy y Lucas: ¡Autogestionarios!

Sábado 17, Durango, Feria, 12-15 €; 20 h apertura de puertas, 20.30 h, Debajo del Paraguas, 22 h, Andy y Lucas.

Los exadolescentes gaditanos Andrés Morales y Lucas González (¡ya tienen 36 años cada uno!), ídolos remozados de fans enamoradizas y tiernas y también de niños sin complejos, regresan a Euskadi para presentar su octavo disco, 'Nueva vida', con el que prueban la música latina y el reguetón y donde apuestan por la autoedición discográfica (adiós a quince años al servicio de Sony, hola a su propia marca: A&L) y por la autogestión en la contratación de sus conciertos (¡como los punkis!). Su single 'Para que bailes conmigo' arrancó muy fuerte, con 3 millones de visitas en YouTube, y ya lleva más de 14 millones.

Noche Sabinera: No es un tributo cualquiera

Sábado 17, Bilbao, Sala Azkena, puertas 21.30 h, show 22 h, 18-22 €.

Bilbao, el único lugar del mundo donde ver en concierto a un grupo estelar como Muse sale más barato que calibrar a un grupo tributo suyo nacional (5 euros los originales por 12 los falsos), alberga este encuentro para fans fatales de Sabina que llega más allá del típico concierto tributo. Extractamos la información de la promotora, la vizcaína Vitamin Producciones: «Pancho Varona y Antonio García de Diego son coautores, junto a Joaquín Sabina, de más de cien canciones que, en la voz áspera del cantautor de Úbeda, desafiaron las barreras del espacio y del tiempo. En la lista están grandes clásicos como 'A la orilla de la chimenea', 'Aves de paso', 'Contigo', 'Corre, dijo la tortuga', 'Peor para el sol', 'Resumiendo' o 'Y sin embargo'».

Y luego dice: «Cuando Sabina descansa, ellos giran con el espectáculo 'Noche Sabinera', un gran show nacido en Barcelona en el año 2006 y que ha viajado a lo largo de estos años por toda España y Latinoamérica. Se incorporó a la banda Mara Barros, una de las voces más destacadas del país y actual corista de Joaquín Sabina. Se trata de una cita dividida en dos partes, en la primera, los tres escuderos de Sabina cantan parte del repertorio sabinero; en la segunda, el público puede subir con ellos a cantar el tema que elijan y ser 'Sabina por un día'».

Johnny Casino: Inmigrante, australiano, tatuador y atronador

Domingo 18, Bilbao, Sala Shake, puertas 19.30 h, 8 €.

Johnny Casino, alias del austral John Spittless, casi nos deja sordos hace lustros en uno de sus conciertos. Creemos recordar que el de Sidney nos noqueó en el Edaska de Barakaldo, al frente de su primer grupo, Asteroid B-612, de alta energía brutal y desnuda. Tras esta aventura se mudó a Filadelfia y ahí lideró a los Johnny Casino's Easy Action, con los que empezó a apaciguar sus ánimos. Ha militado en otros grupos, ora de regreso a las antípodas (los Egos, Johnny Casino And The Secrets, The Lord Street Sound…) ora en España (Johnny Casino y Los Secretos).

El fornido sujeto vive en Denia, donde curra de tatuador. Ahora anda de gira en trío, con Julián Marco (bajista de Los Perros) e Isidro Rubio (el baterista de Wau y los Arrrghs!!!), y dará nueve bolos divulgando su disco 'Trade Winds', que resuena a Nuevo Rock Americano (entre Alejandro Escovedo y el Dream Syndicate), que se puede oír en Bandcamp, y que lo ha grabado con la ayuda de músicos de The Volcanics, los Bad Seeds de Nick Cave (Martyn P Casey), DM3 (el propio Dom Mariani), The Stems, etc.

Villagers: Lo subliminal y matemático

Domingo 18, Bilbao, Kafe Antzokia, puertas 19 h, show 19.30 h, 18-20 €; telonea Fabrizo Cammarata.

El grupo dublinés liderado por Connor O´Brien (él canta, toca numerosos instrumentos, compone, produce, arregla…) anda divulgando su cuarto disco, 'The Art Of Pretending To Swim' (Domino, 2018; está en Bandcamp), en una gira otoñal europea que de domingo a martes tendrá metas en Bilbao, Madrid y Barcelona. La caravana llega desde Francia y continuará por Italia. Villagers ya actuaron en Bizkaia, en el BEC, el segundo día, el sábado, del tercer BIME Live, el de 2015, en cuyo cartel entraron con tipografía pequeñita y en la séptima de las nueve líneas de nombres. Esta dominical será una ocasión más favorable para disfrutar de su pop de cámara algo lisérgico, u onírico, propio de bandas sonoras imaginarias y muy elaborado en el estudio, alejado del folk que les ha dado famita y a veces cercano al dance flotante. Juguemos a las comparaciones para describir este opus de orfebrería artesanal: ¿un híbrido entre Belle & Sebastian (o quizá The Divine Comedy) y unos moderados en el baile pero subliminales en lo matemático Add N to (X) sonando en un sueño de la película 'Origen' de Christopher Nolan? Hum…