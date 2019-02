Los conciertos del finde: Berri Txarrak, Ele, Depedro, Shinova, Larry Porter, Pale Lips… La madrileña Ele, apócope de Elena Iturrieta. Subrayamos en la agenda 12 conciertos variopintos, desde leyendas del jazz hasta figuras del rock vasco, desde metálicas itálicas hasta chicas cantando soul y gospel. Y entrevistamos a The Black Note, Ele y Verona ÓSCAR CUBILLO Jueves, 14 febrero 2019, 16:51

Gasteiz In Metal Festival Frozen Crown y Beyond The Styx

Primera edición de un festival metalero bajo techo de dos jornadas y con ocho bandas en total el albergado en la sala Urban de la capital alavesa. El viernes, el primer día, tocarán cuatro formaciones de ataque clasicista. Cabeza de cartel será el quinteto italiano Frozen Crown (00.10-1.40 h), de Milán, labrador de un híbrido entre el power metal y el death melódico. Lo lidera la vocalista Giada 'Jade' Etro y viene con otra dama en su alineación, la guitarrista zurda Talia Bellazecca, de solo 18 años. El grupo estrena su reválida, 'The Fallen King' (Scarlet Records), editado este febrero.

Completan la plancha del viernes Atreides (23.10 h), cuatro vigueses adscritos al heavy melódico que han debutado con el álbum 'Cosmos'; los madrileños Phoenix Rising (22.15 h), ex Quinta Enmienda, cinco de Alcorcón que facturan un power metal bombástico y que han reactivado su carreta, tanto que en Vitoria darán el primer concierto de su nueva gira; más los cinco bilbaínos Delion (21.20 h), comparados con Iron Maiden. Por cierto, los tres grupos españoles cantan en castellano.

El sábado la plancha también cuádruple estará más orientada al metal más moderno y sucio. Cabeza de cartel serán los franceses Beyond The Styx (00.45-1.30 h), cinco sujetos de Tours que forjan un metalcore-crossover de intenciones aviesas y se declaran influidos por Walls of Jericho, Sepultura, Hatebreed, Pantera, Cancer Bats, etc. Completan el cuadro sabatino los donostiarras Bloody Botherhood (23.20 h), tres chulitos en las fotos que baten death metal de la vieja escuela y que en su Facebook reconocen los influjos de Slayer, Obituary, Immortal, Napalm Death, Vomitory, Terrorizer, etc.; los vitorianos Katar (21 h), cinco individuos que le dan al metalcore, cuatro de ellos vestidos con traje y el cantante ataviado con sotana y calavera, parece; más los pamploneses Wojtyla (20.40 h), según las fotos cinco tipos emperrados en el thrash metal y que han organizado un bus de 50 plazas para ir al bolo alavés desde la capital del Reyno de Navarra.

Fechas Viernes 15, Vitoria, Urban Rock Concept, 21 h, 12-15 €, dedicado al metal clásico. Sábado 16, itoria, Urban Rock Concept, 20.10 h, 10-13 €, dedicado al metal moderno.

Berri Txarrak ¡La gira vasco-navarra agotada en 90 minutos!

En hora y media, ¡en 90 minutos!, se agotaron todas las entradas para los doce conciertos regionales de la gira por salas bautizada 'Beude', mediante la cual los vasconavarros Berri Txarrak prologan ante su público más cercano el que será el gran tour de despedida se supone que temporal, el llamado 'Ikusi Arte Tour 2019′ que les paseará por grandes recintos y festivales (Viña Rock, Sonorama, Ezkaray, Doctor Music…) antes de dar el último macroconcierto en noviembre en el Navarra Arena de Pamplona.

Por cierto, 'Beude' se prolongará por salas allende la muga, por León, Valencia, Zaragoza, etc., donde BTX también están agotando los aforos. Las doce fechas vascas son: Gernika, Bilbao (dos días en el Antzoki: martes y miércoles), Azpeitia, Lekunberri, Ibarra, Durango (dos días en el Plateruena), Ondarroa, Vitoria (Jimmy Jazz), Alsasua y Hazparne (la única fecha en Iparralde).

Berri Txarrak lo dejan en lo más alto. Cuando sus multitudinarios conciertos de 2018 (en el BEC ante 10.000 personas, en San Mamés durante los fastos de la MTV…) los apuntalaban definitivamente como el gran grupo del rock euskaldun actual, el más internacional, el continuador del legado de Negu Gorriak. Pero en diciembre saltó la noticia sorpresa mediante un comunicado del líder, Gorka Urbizu, quien soltaba la bomba así: «Tras una carrera ininterrumpida desde que tenía tan solo 17 años (1994), tras más de mil conciertos por todo el mundo (desde Lekunberri hasta Nueva Zelanda, de Nueva York a Sao Paulo, de Managua a Madrid, de Nantes a Pekín…) (…) quiero comunicaros que ha llegado la hora de cerrar una etapa crucial de mi vida con Berri Txarrak».

Daba una razón, la de que se siente agotado: «Necesito parar y tomar distancia: así de simple y complicado. Cada día me cuesta más hacer frente al desgaste emocional y físico que suponen más de dos décadas de actividad frenética sin pausa alguna. Ahora mismo nuestros fuerzas no caminan a la par, lo que hace imposible que podamos seguir al 100% como siempre fue norma en esta banda». Y hacía balance: «Berri Txarrak lega 9 álbumes de estudio, un documental y un recopilatorio. Más de 100 canciones que seguirán vivas cada vez que alguien las escuche o cante, que al fin y al cabo es de lo que se trata».

Larry Porter Trío En el XX Bilbao Distrito Jazz

El jueves estará actuando en el Bilbaína Jazz Club (Hotel Conde Duque, 20 h, 12 €) y el viernes, aquí con entrada libre y patrocinado por el ayuntamiento, protagonizará la segunda sesión de las seis programadas en el vigésimo ciclo Bilbao Distrito Jazz un supertrío liderado por el pianista Larry Porter y completado por el baterista chicagüense Joe Smith y el contrabajista alemán Max Leiss. Este lustroso combo lleva un lustro funcionando y ofrecerá un repertorio de standards en los que los tres miembros tendrán actividad solista.

Larry Porter (Cleveland, Ohio, 1951) ha tocado con Chet Baker, Art Farmer, Archie Shepp, Bobby Jones, Bobby Stern, etc. Empezó a estudiar piano a los seis años, pasó por el prestigioso Berklee College of Music, ha vivido en Alemania, España y Nueva York, y ha viajado por Afganistán e India para empaparse y estudiar sus músicas.

Fechas Viernes 16, Bilbao, Instituto Bertendona, 19.30 h, entrada libre.

Izar & Star El rock bilbaíno del siglo XX adaptado en el siglo XXI

A ver si lo explicamos bien, que en teoría es fácil. La novena temporada del ciclo Izar & Star, ese en el que grupos vascos adaptan a sus grupos e influencias favoritas, bajo el epígrafe de 'Lluvia, hierro y rock and roll - Party', título vinculado al grueso libro con el que Álvaro Heras ha documentado la actividad histórica de la escena bilbaína, monta en el Antzoki un gran concierto múltiple en el que una serie de grupos actuales versionarán a nombres basculantes entre lo fundamental y lo clandestino del fin del siglo pasado.

Este viernes durante unas dos horas en total (no cada uno) actuarán en el Kafe Antzokia las ubicuas garajeras Moonshakers, los sintéticos Unclose, las amigas de Belako y también apadrinadas por ellos Cecilia Payne, los underground y subasfálticos Villapellejos, los sólidos aunque alternativos Señores, los paritarios y dedicados al country-folk Rosebud (lo de la foto), y los punkis cáusticos y despistantes Campamento Rumano. Estos siete magníficos, estos siete maravillosos grupos locales, como se decía antaño, versionarán a Eskorbuto, Primitivos, Cómo Huele, Cancer Moon, Lavabos Iturriaga, Zarama, MCD (¡que siguen!), La Secta (¡que han resucitado!), Médanos de Singapur, Cujo y Ama Say.

Javier Corral, conocido como Jerry, director del Izar & Star y periodista que vivió en primera persona esa época e informó de ella en prensa y radio, señala: «Hemos querido reunir unas cuantas bandas actuales y de diversos estilos para que toquen una canción propia y dos ajenas de grupos históricos del pasado siglo, a modo de reconocimiento y sobre todo de puente generacional. Serán conciertos muy breves y festivos, donde por supuesto no faltará su relator, un músico veterano de la escena local que hará más ágil y divertida esta fiesta de dos horas que esperemos se recuerde después con una sonrisa cómplice. Que nadie se la pierda, porque luego tendrá que aguantar cómo se lo cuentan los demás, je, je… Para ello hemos puesto también un precio simbólico».

Fechas Viernes 16, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 5-7 €.

The Black Note «Las chicas de la banda llevamos la voz cantante»

El día antes de que actúen en el 17º Festival Blues de Zizurkil, paran por Bilbao los madrileños The Black Note (La Nota Negra), que facturan un estilizado repertorio a base de soul, rhythm and blues, latin jazz, góspel, etc. El grupo base lo componen cinco músicos y destacan sus dos componentes femeninas: la vocalista Blanca de la Plaza y la pianista y compositora Mónica Menéndez. Los chicos son Eduardo Solas (batería), David Herrera (guitarra) y Andrés Belmonte (bajo). Juntos y con el refuerzo de vientos y coros han grabado 'I´m Here and I´m Ready', la reválida amable de la banda. Departimos con la jefa, con Mónica Menéndez.

- ¿Qué haces un día normal?

- Durante la semana dedico todas las tardes a enseñar música moderna a adolescentes, jóvenes y adultos en la Escuela de Música Creativa. Y por las mañanas hago varias cosas, como ensayar con la banda y las labores típicas de supervivencia.

- Black Note, nombre que puede dar a engaño: el sello, grupos extranjeros así llamados, muchos bares españoles... Se puede tardar hasta encontraros en las redes.

- El nombre completo es The Black Note, a diferencia de Black Note a secas. Surgió hace nada menos que catorce años. Queríamos dejar claro que hacíamos música negra y como en aquella época la cantante principal era una chica de color, nos pareció muy apropiado. ¡Nos gusta el 'black'!

- Se puede decir que sois un grupo femenino: la vocalista más la pianista y compositora principal formáis el núcleo.

- Las chicas de la banda llevamos la voz cantante, claro que sí. Y en mi caso, también hago un poco la labor de jefa. Tenemos la suerte de contar con tres musicazos que son grandes personas, que nos apoyan, nos aportan mucho musicalmente y nos dejan liderar todo esto. Les encanta permanecer en segundo plano, je, je…

- ¿Por qué cantáis en inglés?

- La eterna pregunta... Nosotros hacemos música negra, o música americana para ser más exactos, y la lengua inglesa está íntimamente relacionada con el ritmo, el fraseo y la intención general que queremos transmitir con nuestras canciones. No descartamos crear algo en castellano, pero estamos seguros de que nuestro estilo cambiaría bastante. De momento, disfrutamos mucho con lo que hacemos.

- Vuestro segundo disco se escapa del estilo soul retro con vocalista al frente tan de moda en España, ¿no?

- Han pasado casi cinco años desde el primero y ha habido una evolución importante. Se nota que tenemos las cosas más claras y le hemos dedicado más tiempo. Hemos experimentado con diferentes sonidos, añadido arreglos de vientos, sintes y hasta un coro góspel. No somos la típica banda de soul ni pretendemos que así sea. Creo que el hecho de que haya dos líderes femeninas al frente de la banda, no sólo una, nos diferencia del resto de bandas. Supongo que eso es difícil de encajar a nivel comercial, o quizá no. Tampoco somos mujeres de color, aunque la voz de Blanca lo cubre con creces. Nos preocupamos mucho más por la calidad musical que queremos ofrecer que por la imagen comercial. De hecho, el título de nuestro álbum se refiere precisamente a eso: 'I'm here and I'm ready' (Estoy aquí y estoy preparada, si lo dice una chica).

- ¿Cómo será el concierto de La Nave 9?

- Iremos en quinteto y presentaremos los temas del disco nuevo y algunos del anterior. También habrá versiones que harán bailar al público, grandes éxitos de nuestros artistas de referencia, entre los que no faltan mujeres como Aretha Franklin o Koko Taylor, y otros grandes como Stevie Wonder, Ray Charles o Michael Jackson. Esperamos volver pronto y a lo grande: con toda la sección de vientos y coros.

Fechas Viernes 15, Bilbao, Bar Nave 9 del Museo Marítimo, 21 h, 8-10 €.

The Primitals Brothers Tres días en la sala grande del Campos

En 2015 atestiguamos su opus 'El eXperimento' en la Cúpula del Campos. Según la promoción, esa era la segunda comedia musical a capela de la historia (la primera fue 'Tutto per Gina', también de los Prímital Brothers, grupo burbujeante y cambiante donde figura el jazzman vasco Santi Ibarretxe). Estuvo tan bien que seleccionamos el show entre lo mejor que vimos y reímos ese año. Se trató de un espectáculo vocal de 66 minutos y unos nueve números sin interrupción, con orden coreográfico, con los cuatro tipos sin dejar de cantar estupendamente de principio a fin (el arranque con los holas a lo Manhattan Transfer), generalmente inventándose un guachi-guachi políglota (inglés, español, chino, alemán…), actuando como el El Tricicle, cantando mejor que los donostiarras Golden Apple Quartet (en lontananza Les Luthiers, of course), bailando como los neozelandeses del rugby o como actores de Bollywood, colando palabras reconocibles entre su polifónica farfolla (pinche güey, joder, kutxabank, txapela a medio lao…), viajando a la Sudáfrica de Miriam Makeba, haciendo taichí…

Pues este finde The Prímital Brothers estarán los tres días, de viernes a domingo (la última sesión una hora antes, a las siete de la tarde), en la sala Teatro del Campos, en la grande, donde desplegarán durante hora y media su obra llamada 'The Primitals', ideada medias con la compañía Yllana, y que a tenor del video promocional parece más comercial, más transversal, algo más obvia.

Copiamos de la nota de prensa: «Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario dispuestos a conquistar al público, a carcajadas o a machetazos, pero siempre rebosando música de mil géneros que, como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio-tiempo. Chamanismo a cuatro voces, tragicomedia a capela y vanguardismo ancestral… todo esto y mucho más en 'The Primitals'».

Fechas Viernes 15 y sábado 16 a las 20 h, domingo 17 a las 19 h, Bilbao, Teatro Campos, entradas a 21,50 €, 19,50 € y 17,50 €.

Ele Apócope de Elena Iturrieta

Madrileña de abuelo vasco («mi apellido me delata», bromea), la pianista y vocalista de 33 años Ele, Elena Iturrieta, presentará con su banda, en septeto de aire góspel-indie-country, o sea grácil y flotante, su segundo álbum, 'What Night Hides', grabado en Londres, en los estudios Abbey Road y con orquesta incluida, y cuyo repertorio oscila entre el ritmo bailón de Juan Zelada (otro español que estudió en Liverpool con Paul McCartney y que también ha grabado en Abbey Road) y la vulnerable grandiosidad de Jeff Buckley. Ella, Ele, que casualmente ha estudiado piano moderno con Mónica Menéndez (la entrevistamos en una entradilla previa por su actuación con The Black Note) nos responde mientras de fondo suena el 'You Want It Darker' de Leonard Cohen.

- ¿Qué haces un día normal?

- Por las mañanas hago un poquito de todo: cocino, plancho, toco el piano, contesto e-mails, ordeno facturas, preparo las clases, pienso en nuevas actividades… A medio día marcho para el trabajo. Soy profesora en una escuela de inglés y ahí estoy hasta la noche, que vuelvo al hogar.

- ¿Vives de la música?

- Siempre he vivido en Madrid y hace años que me metí en el mundo musical, cantando con amigos estilos diferentes en varios proyectos, simplemente para disfrutar. Hace cuatro año saqué mi primer álbum, 'Summer Rain', y el año pasado salió 'What Night Hides', mi segundo trabajo grabado en Londres, en los estudios Abbey Road. Compagino mi faceta de músico con la de profesora y por ahora todo va bien.

- En YouTube se puede oírte cantar en castellano, pero sobre todo usas el inglés, ¿no?

- El inglés es un idioma que me acompaña desde pequeña y musicalmente es con el que me identifico más a día de hoy. Compongo y escribo en inglés y mi estilo me lleva a usarlo más que el castellano. Como dices, también tengo algún tema en mi lengua nativa. De hecho, canto siempre un tema en castellano en los conciertos. Depende del día y de la música que esté tocando, voy más a un idioma o al otro.

- Háblanos un poco de tu segundo disco, 'What Night Hides'.

- Son doce temas compuestos en modo nocturno, de ahí el título (Lo que la noche esconde). Lo cierto es que si bien las ideas o acordes me llegan en cualquier momento del día, siempre toman forma de noche, cuando tengo más tiempo, estoy relajada y puedo disfrutar más de los momentos al piano. En este álbum encontramos un poquito de todo, desde el folk y el góspel a algo más moderno o diferente a lo que había en 'Summer Rain'. Hay incluso algo de clásica, que siempre me ha acompañado desde que soy pequeña. Son diferentes historias y diferentes estados de ánimo con un nexo de unión: la noche.

- ¿Cómo será el concierto de Basauri?

- Somos siete en el escenario: Chiloé a la batería, Mani Castro al bajo, Julio Martín al Hammond, Amable Rodríguez a la guitarra, mis dos coros Harry Bloom y Loralí, más yo al piano y voz. Animo a venir a todos aquellos que quieran disfrutar y que deseen formar parte de un concierto. Me gusta mucho que el público cante con nosotros, que seamos uno en un mismo ambiente.

- Eres pianista, pero... ¿cuáles son tus voces favoritas y por qué te gustan?

- Me gustan las voces que transmiten, que se dejan el alma en lo que hacen. No tanto por la técnica sino porque cuentan una historia. Su historia o la de otros. De primeras me encantan Harry y Loralí, mis coristas, que te ponen la piel de gallina. Y me encanta escuchar a Leonard Cohen, a Brandi Carlile, a The National, a Bon Iver, Bruce Springsteen… No tengo ninguna voz favorita, creo yo. Simplemente me atraen las que me trasmiten.

Fechas Sábado 16, Basauri, Sozial, 20.30 h, 15 €.

The Dustaphonics Con nueva cantante en Vitoria y Bilbao

En Vitoria con la artista burlesque Evil Eva más los instrumentalistas surferos catalanes de Los Tiki Phantoms y en Bilbao ellos solos actuarán los londinenses The Dustaphonics en su gira del 10ª Aniversario, en la que andan divulgando un nuevo EP titulado, con perdón, 'De Puta Madre', y publicado por el sello madrileño Family Spree (lo pueden oír en este Bandcamp). Las dos otras fechas caen también cerca de Euskadi: jueves Logroño y sábado Pamplona.

El combo de garaje surf rock and roll se formó en Londres en 2018 bajo la batuta de Yvan Serrano, guitarrista, líder, productor, locutor, DJ, etc. Como anécdota digamos que los dustafónicos han acompañado en directo en fiestas privadas al actor Dan Aykroyd, el Blues Brother superviviente y también cazafantasmas. Este proyecto ha tenido cuatro cantantes femeninas: Aina (salida del hip hop), Kay (del jazz underground), Hayley (cantaba en una banda tributo) y la actual, la mejor, Gizelle (de bagaje soul).

Fechas Sábado 16, Vitoria, Hell Dorado, 22 h, 16-18 € (socios 14 €); más Evil Eva y Los Tiki Phantoms. Domingo 17, Bilbao, bar Nave 9 del Museo Marítimo, 20 h, 10 €.

Depedro Entradas agotadas para la celebración de su primera década

En un par de semanas andará girando por Austria y Suiza el madrileño Jairo Zabala, alias Depedro, miembro de Calexico, ex La Vacazul y la banda de blues Tres Mil Hombres. Pero ahora mismo anda llenando aforos nacionales con su estilo fronterizo tex-mex, panamericano incluso. Está mostrando en vivo su último disco, 'Todo va a salir bien' (Warner, 18), un recopilatorio producido por él mismo que resume su primera década en solitario mediante canciones conocidas como 'Como el viento', 'Te sigo soñando', 'Llorona' o 'Déjalo ir', y que también trae tres temas inéditos: 'Flores y tamales', 'Vidas autónomas' y 'Por qué, cómo y cuándo'.

Jairo ha grabado este 'Todo va a salir bien' en directo en el estudio y con colaboradores especiales, a quienes describe así la promoción: «Todo aderezado con la astucia y el olfato de Santiago Auserón, la naturalidad cristalina de Coque Malla, la consistencia reconocible de Vetusta Morla, la energía fraterna y materna de Amparo Sánchez, la delicadeza cruda y pura de Luz Casal, la simplicidad eficaz y resoluta de Camilo Lara, el desgarro contemporáneo de Fuel Fandango, y la devoción huracanada de Izal». Por cierto, La Vacazul en su día fueron la banda de acompañamiento de Amparo cuando ésta era la reina mestiza-manonegrista.

Fechas Sábado 16, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 20-25 €, entradas agotadas.

Shinova Tercer show de la gira mundial

Shinova (Berriz, 2008) es un grupo grande de la escena indie pop española, aunque en Euskadi no goza de tanto predicamento. Con su disco anterior, 'Volver' (Warner, 2016), dio una ochentena de conciertos en dos años, casi todos fuera del solar vascongado, por supuesto. Ahora aspira a mantener su estatus en la élite con su quinto álbum, 'Cartas de navegación' (Warner, 18), disponible en vinilo blanco de 180 gramos + CD (22,99 €) y en CD digipack (13,99 €). Este artefacto no debería defraudar a fans de Love Of Lesbian (resuenan a ellos a menudo y a veces evidentemente) y de Vetusta Morla (a estos bastante y a veces veteados con Manolo García).

El sábado en Bilbao Shinova darán el tercer concierto de su gira mundial (ya tienen cerrado el 'Eñe Festival' en Londres), que arrancó el 2 de febrero en La Riviera de Madrid (1800 personas, aforo agotado en la anticipada en diciembre, dos meses antes) y que tuvo una parada electroacústica en un teatro de Toro. El repertorio del concierto en la Sala Santana 27, a la que esperan meter un millar de personas, se centrará en la novedad, unas 'Cartas de navegación' de cuyas letras nos cuenta un poco el cantante Gabriel de la Rosa: «Hay mucha carga emocional en cada uno de los temas. No me gusta explicar los textos, por lo de la interpretación que cada cual le pueda dar, pero sí puedo decir que es el disco más explícito que tenemos. Muchas de las líneas son descripciones con apariencia de metáfora, y no al revés, como suele ser más habitual. El mar está muy presente en este trabajo, así como la línea fronteriza que delimita los finales de los principios, y siempre la búsqueda como tema subyacente. Por eso 'Cartas de navegación' era el título más acertado para este disco».

Fechas Sábado 16, Bilbao, Santana 27, 13-16 €; 21 h. puertas; 21.30 h. Licenciado Vidriera; 22.30 h. Shinova.

Verona De la escudería Subterfuge

Post-rock y pop planetario con concomitancias con Supertennis, Neuman, Viva Suecia y tal y tal hacen los granadinos Verona, de apelativo itálico (es el apellido del líder) y con tres discos en Subterfuge: dos EPs y el larga duración 'Equilibrio', editado en abril de 2018. Antes de su show de sábado noche, inquirimos a Antonio Verona, vocalista y guitarrista, un enamorado de Bilbao, ya nos dice por qué.

- ¿Es cierto que en Granada se elabora un pop especial, que existe una suerte de estilo de pop contemporáneo granadino?

- Existe una ola así desde hace ya varias décadas, cuando 091 y luego Los Planetas personalizaban la escena granadina y nacional. Los jóvenes de esa época intentábamos tocar esas canciones frente al espejo o a la chica que te gustaba, je, je… Eso hizo mella en nuestra forma de ver y escuchar la música.

- Presenta vuestro nuevo EP a nuestros lectores.

- Se titula 'Fuerzas resultantes' y son cuatro canciones producidas por Luca Petrica en estudios Reno de Madrid. Hemos querido dar un salto a la brillantez, al esclarecimiento musical. Abandonando ligeramente el negro de nuestras canciones más pesadas mediante la incorporación de sintetizadores que elevan las guitarras en nuestra línea shoegaze, a la que nunca renunciaremos. Y las letras son de amor y preguntas retóricas sobre melodías potentes.

- ¿Pertenecer a un sello como Subterfuge abre puertas?

- Nuestro sueño hecho realidad era estar ahí. No había otra opción entre todas las que barajamos en su día. Fichar por Subterfuge era la única opción y hasta ahora es como estar en casa. El trato es igual que en una familia. Figurar en su catálogo es representar a un sello emblemático al cual hay que defender a capa y espada. Es una gran responsabilidad. Por supuesto, el departamento de comunicación funciona genial y de ahí nos ha salido esta súper-entrevista.

- ¿Cómo será el concierto de Bilbao?

- Iremos presentando el último LP, 'Equilibrio', del que tocaremos casi todas las canciones añadiendo otras de nuestro primer EP, 'Dinámica', y por supuesto del último EP, 'Fuerzas Resultantes'. Como mínimo tocaremos una hora. Será un concierto muy potente y cercano. ¡Os esperamos a todos!

- ¿Cómo habéis cerrado este bolo? O sea, ¿gracias a amigos vizcaínos, o por contactos de Surterfuge, o cómo?

- Pues contacté con la sala Satélite T yo mismo porque es un sitio que me ilusiona especialmente. Bilbao me enamoró hace muchos años.

- ¿Cómo pues?

- Me enamoré la ciudad durante una escapada romántica Granada-Bilbao que hice con la que ahora es mi mujer. ¡Hace 15 años! Visitamos el Guggenheim y el Casco Viejo.

Fechas Sábado 16, Deusto / Bilbao, Satélite T, puertas 21 h, 6 €; más Olimpia.

Pale Lips Canadienses nuevaoleras

Jackie Blenkarn (voz y teclados), Jamie Radu (bajo y coros), Ilona Szabo (guitarra y coros) y Lynn Poulin (batería) tocan gratis el jueves a la noche en la Triangu de Sopelana, y el domingo, ¡atención!, abrirán el cartel doble e íntegramente femenino del Auditorio del Museo Marítimo por razones logísticas espacio-temporales, ya que a la tarde deben estar en Oviedo (en segundo lugar actuarán las garajeras vizcaínas Moonshakers, que afloran por todas partes, como decíamos en una entradilla anterior, en la del Izar & Star).

El caso es que Jackie, Jamie, Ilona y Lynn Poulin salen de Montreal, Canadá, y en su Facebook se autoetiquetan como 'Bubblegum Punk / Power Pop / Rock n' Roll'. Vaya, nos extraña que no aludan a la nueva ola. Pale Lips a veces cantan como japonesas, otras como ramonianas, otras como surferas, otras como Sha-Na-Na y otras como las Bangles (que significa 'brazaletes', miramos ahora, tantos años después). Su novísimo disco se editó el 31 de enero, se titula 'After Dark' y en Bandcamp pueden oír canciones como 'Una especie de Rock n' Roll', 'Soy una bruja', 'Hanky Panky Franky' (ésta para el presi Pedro), 'Eres una muñeca', 'The Kids', 'Johnny', 'Doo-Wop Showaddywaddy' o 'Cosmic Love', temas que la hoja de promoción compara con Nikki Corvette, The Donnas o The Bobbyteens.