El colorido trapecista de los jardines y huertas otoñales

Pese a su abundancia y comportamiento calmado, no es fácil ver a los rechonchos y coloridos camachuelos. Pero si usted tiene la suerte de localizar ... a un ejemplar haciendo sus habituales acrobacias entre las ramas o arbustos, incluso en los setos de su jardín, este pajarillo no es de los que huye fácilmente e incluso le dejará acercarse a una distancia prudencial.

Con un vuelo rápido y ondulante, y aficionado a colgarse de las ramas en posiciones dignas de un avezado trapecista, esta especie es fácilmente distinguible por sus vivos colores, más intensos en el caso de los machos. Ellos presentan una capucha negra, mejillas y pecho rosados y espalda azul grisácea, mientras que ellas visten la misma distribución cromática pero más apagada. En ambos sexos llama la atención su corto, negro y fuerte pico, una excelente herramienta para extraer semillas o rebanar las yemas de árboles y arbustos. Es precisamente su capacidad de consumir estos brotes jóvenes la que les hace resistir con bastante facilidad los temporales de invierno.

Dónde Toda la península aunque cría solo en el norte.

Longitud 14,5- 16,5 cm

Envergadura 22-29 cm

Solo cría en la cornisa cantábrica y Pirineos donde encuentran las mejores condiciones para establecerse: bosques de árboles de hoja densa y abundante, matorrales y zonas de frutales. Aunque son poco aficionados a pisar tierra, en primavera se reúnen en bandadas para disfrutar de las semillas de las plantaciones.

El resto de su inquieta vida la pasa en pareja, algunas de las cuales se establecen de por vida. Ambos miembros tienen bien distribuidas sus tareas, con una organización familiar bastante peculiar. Él elige dónde poner el nido, ella, tras dar el visto bueno a la ubicación, se pone patitas a la obra para recoger los materiales y montarlo. Mientras, el macho hace de vigilante para evitar que otros la molesten. Hecha la puesta y tras 15 días de incubación, nacen los pollos que son alimentados por ambos progenitores durante dos semanas. Luego, ya volantones será el macho quien se encargue de proporcionarles comida. Ella estará ocupada en hacer otro nido para albergar una segunda pollada.