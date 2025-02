¿Serías capaz de completar una sala de escape online?

IRATXE LÓPEZ Jueves, 14 de mayo 2020, 01:05 | Actualizado 10:06h. Comenta Compartir

Las presenciales están muy de moda, pero claro, no es momento. Pos eso los adictos a salas de escape invierten horas en las ofrecidas online. Gratis además. Lo de sesenta más sesenta minutos resolviendo retos no es un decir. La cantidad de tiempo aumenta o disminuye dependiendo del número de participantes y la pericia, pero si después de leer estas líneas decides ponerte a ello, busca un lugar cómodo. No se hace largo, es solo que el cerebro acaba un poco frito. Claro que cuando uno se dedica al ejercicio corporal tampoco sale de rositas. Todo desafío requiere esfuerzo.

El asunto ayuda a distraer a adultos y niños, por suerte hay ofertas para todas la edades. Desde el ordenador, tablet, móvil… Imprescindible hacerte con cuaderno y boli para apuntar. El resto te lo dan hecho. ¿Hace falta ser experto en las salas presenciales?, no es necesario, aunque haber pasado por alguna ayuda. Cada propuesta cuenta con pistas para noveles y reincidentes, por si te atascas. Incluso ayudan a la solución si optas por rendirte. Lo esencial aquí es la voluntad de terminar, el examen contra uno mismo y la paciencia. A favor de la lógica. Armado de intenciones para deshacer nudos y quebraderos de cabeza.

«Es curioso comprobar que quienes han creado los juegos utilizan muchos de los recursos con los que cuenta Internet, desde tu email hasta Google Street View, por ejemplo… y no doy más pistas», comenta el bilbaíno Aitor Gómez, de 36 años. Él vive solo, así que juega consigo mismo. «Podría conectarme con algún amigo, pero la verdad es que estoy un poco harto ya de tanta cita virtual», añade con sorna. De momento ha participado en 'Hora 26' (https://roomescapempresas.es/hora26/) y en 'La melodía maldita' (https://info235362.wixsite.com/melodiamaldita). «Elegí estas opciones porque me atraía la temática. Por un lado, un doctor del futuro atrapado en el tiempo que llega para transmitirnos el desarrollo de una tecnología. Por otro, una canción de oscuro pasado que te matará en veinticuatro horas si la escuchas. Me convencieron estas introducciones».

El caso de Jose Iriondo, vecino de Ortuella de 48 años, es distinto. Se sumó al recreo por sus hijos Asier y Markel. «Ante la situación actual, los niños necesitan distraerse y no solo hacerlo con el móvil o los videojuegos que es lo más socorrido y a lo que más horas dedican. Decidí participar para salir de esa rutina e interactuar con ellos, para jugar en familia a algo que provocara un reto, un estímulo». Menciona a la familia porque sus sobrinos Amets e Izei se sumaron a la partida. Tres de los chavales cuentan con 12 años, el más pequeño tiene 7. Todos conectaron con 'La cura del virus' (https://www.cazadoresdeescapes.es/lacuradelvirus/). «Estuve buscando opciones y esta página aparecía mencionada en varias web, por eso me decidí por ella».

A él, como adulto, le pareció entretenida y a los niños también les gustó. «Tenía miedo de que se hiciera larga, pero duró el tiempo justo. El aliciente es que hay que seguir a dos científicos y cada uno tiene su enlace particular. Mis sobrinos, desde su casa, jugaron con un científico y nosotros, desde la nuestra, con otro. Algunas de las pistas son gráficas y está divididas, lo cual te obliga a compartir la información, así que tuvimos que hacer videollamada y dividir las pantallas. Eso supuso que fuera más divertido», asegura.

La aventura tiene segunda parte y piensan afrontarla. También han echado el ojo a 'La casa de papel' (https://sites.google.com/view/escaperoomlcdp/inicio). «Tiene buena pinta», admite. Eso sí, aviso a fans de la serie, ¡hay spoilers sobre la cuarta temporada! Absténganse, pues, quienes no deseen descubrimientos desafortunados.

Gómez también se apuntará a nuevas experiencias. «Me han comentado que 'Apocalipsis higiénico' (https://juegaencasa.exitroomescape.com/game/apocalipsis-higienico/) tiene su gracia, desde luego el tema va con los tiempos. Probaré suerte, igual en este caso hasta busco a algún amigo, no vayan a creer que soy eremita», bromea. Solo hace falta bucear un poco para encontrar multitud de sugerencias de diversa ambientación y temática: robo de códigos durante la Segunda Guerra Mundial, desapariciones de obras en el Museo del Prado, investigaciones sobre ocultismo, naves perdidas en el espacio, leyendas de montaraces… incluso mundos post-apocalípticos en los que solo sobreviven perros carlinos. ¿Aceptas el reto?