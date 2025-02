Esta canción te levantará el ánimo

Tim McGraw - 'Something Like That'

Sergio Eguía Jueves, 14 de mayo 2020, 00:14 Comenta Compartir

Se ha convertido en la banda sonora de mi confinamiento. Aún no lo creo. Si me dice alguien hace nueve semanas y media que iba a estar escuchando country, le salto el sombreo de una perdigonada sin bajarme del caballo. Yihaaa. Y ahora... De Nashville de toda la vida.

La verdad es que solo soporto a Tim McGraw. El tío es muy bueno. Escuchar a otros artistas se me hace muy duro. Aunque el ritmillo viene bien cuando no tienes nada mejor que hacer que mirar por la ventana como pasan las bolas de paja.

'Something Like That' es una de esas odas al American way of life. El recuerdo de un tipo de éxito de su primer amor, cuando tenía 17 años, un coche potroso y andaba con manchas de barbacoa en la camiseta. El estribillo engancha y, que es de lo que va esta sección, levanta el ánimo. ¿Quién no ha sido asesinado por una corta minifalda en la adolescencia?

Además, y esto es por otro de los éxitos ('Cowboy Lullaby'), he descubierto otra curiosidad. Palomino es un color. No una mancha, no. Un color que da nombre al pelaje de unos determinados caballos. También una uva, sí. Esa que no está faltando tampoco en el confinamiento hogareño. No puedes ir a Cádiz, Sanlucar viene a casa.

Y los palomino resulta que son preciosos, achampanados, rubios tirando a blanco. No me extraña que viendo correr a uno de estos entren ganas de calzarse las botas y el sombrero de ala ancha.

Y esta es nuestra lista de reproducción

Miércoles, 13 de mayo Arcade Fire - 'Ready to start'

Marta Madruga

El paso de las semanas consigue disipar la euforia de los primeros días, esos en los que nos sentíamos con la fortaleza intacta para luchar contra este virus. Ahora van pesando los días encerrados, asoman las flaquezas y las tristezas acumuladas, pero también vemos más cerca que nunca la luz al final del túnel. Estamos preparados para el último empujón antes de recuperar nuestras vidas, estamos listos para empezar a vivir de nuevo.

'Ready to start' es un tema capaz de envalentonar a cualquiera. Insufla una buena dosis de energía perfecta para afrontar esta recta final, esta desescalada que debemos acometer con recato. Cantemos a voz en grito con los canadienses Arcade Fire, porque estamos preparados para volver con fuerzas. Y con cabeza.

Martes, 12 de mayo Real McKenzies - 'Northwest Passage'

Olatz Hernández

The Real Mckenzies son un grupo curioso. Se trata de una banda de punk canadiense con influencias escocesas que en sus canciones mezcla guitarras eléctricas y gaitas. Lejos de fracasar, la combinación funciona y te transporta directamente a la barra de un pub. Todos sus temas hablan de grandes aventuras náuticas y son un canto a la libertad y la camaradería entre marinos. Este en particular relata el viaje de Sir John Franklin en busca del Paso del Noroeste. Con una cerveza verán cómo se animan a cantarla. O a tararearla al menos.

Lunes, 11 de mayo Berri Txarrak - 'Katedral bat'

Silvia Cantera

'Katedral bat' habla de alargar los momentos con los amigos, de echar de menos hasta que duela y de responder con acciones a todo aquello que nos quita el sueño. Un homenaje a la cultura y a todos los que la entienden como forma de vida. En esencia, un mensaje similar al que transmite 'Jaio.Musika.Hil' (Nacer.Música.Morir), uno de sus clásicos más aclamados. En una época tan incierta en todos los sectores, el arte hace tiempo que ha empezado a sufrir con dureza las consecuencias de la pandemia. Las ansias de crear no disminuyen, pero regresar al cine sin tener que dejar varias butacas de distancia con el de al lado, apelotonarse en torno a un cuadro afamado en un museo o abrazar a los amigos cuando suena tu canción favorita en un concierto son placeres que tardaremos en recuperar.

Hace unos días un seguidor de Berri Txarrak -que se despidió de los escenarios en noviembre tras 25 años de carrera- bromeaba en las redes sociales con que nada bueno ha pasado desde que el power-trio dijo adiós. El grupo formado en Lekunberri ha estado inactivo durante este nefasto 2020, pero sí que ha influido para que sea ligeramente mejor. Su discografía nos sigue acompañando. La cultura nunca se hace a un lado. Demos para defenderla un paso al frente en uno de sus momentos más críticos. Y, sobre todo, disfrutémosla. Gora gu ta gitarrak!

Uski's - 'Itsosora Begire'

Iratxe Astui

En esta ocasión barremos para casa con 'Itsosora Begire', de los chicos de la banda The Uski's. En la letra de la canción nos invitan a mirar al mar, subir hasta Ogoño, pasear por los arenales de Urdaibai, cabalgar sus olas… De momento, con la imaginación, pero pronto habrá tiempo también para todo eso y más. Animo guztioi!

Sábado, 9 de mayo Midnight Oil - 'Beds are burning'

Silvia Osorio

Hoy hemos recurrido al baúl de los recuerdos para buscar una canción con la que es imposible no levantarse del sofá. Es un tema de finales de los 80, interpretado por la legendaria banda de australiana Midnight Oil. ¡Rock en estado puro! Su letra encierra tintes políticos y más tarde incluso se utilizó para apoyar la lucha contra el cambio climático. Pero nos quedamos con esa melodía, que va subiendo de intensidad hasta llegar a un estribillo de esos tan pegadizos y envolventes que nos hacen levantar el ánimo en cualquier circunstancia. Incluso a la que nos ha abocado el dichoso Covid-19. Una canción que no puede faltar en un largo viaje en coche y que huele a noches de verano al aire libre, esas que pronto vendrán, aunque sea en una 'nueva nomalidad'.

Viernes, 8 de mayo Queen - 'Princes of the Universe'

Mikel García Macías

«Me llamo Connor McLeod, del clan McLeod, nací en 1518 en la aldea de Glenfinnan, a orillas del lago Shiel… y soy inmortal«. Así se presenta el actor Christopher Lambert, en una de sus mejores interpretaciones, en la película 'Los Inmortales'. El mítico grupo Queen arranca su banda sonora con un impresionante 'Princes of the Universe', tema compuesto por Freddie Mercury, incluido en el álbum 'A Kind Of Magic' (1986). Una película y una banda sonora que se ganaron todo mi respeto y admiración en los años ochenta y que seguirá vigente en mi memoria por los siglos de los siglos; nunca mejor dicho.

Dale al play, sube el volumen y deja que la energía que insufla esta canción rompa por un momento tu confinamiento en un cinematográfico flashback por las Highlands de Escocia… «Aquí estamos, nacidos para ser reyes. Somos los príncipes del universo. Aquí pertenecemos, luchando para sobrevivir. En un mundo con los poderes más oscuros. Y aquí estamos, somos los príncipes del universo. Aquí pertenecemos, luchando por la supervivencia. Hemos llegado a ser los gobernantes de su mundo».

Y ahora mucha paciencia, que es la sabia recomendación de Juan Sánchez Villalobos Ramírez (Sean Connery) al ya mortal McLeod al final del filme: «Generaciones enteras nacen y mueren continuamente. Tú estarás con los que viven mientras quieras, los pensamientos y los sueños de cada hombre son tuyos ahora. Tienes más poder de lo que se pueda imaginar. Utilízalo bien, amigo mío, no pierdas la cabeza».

Pues eso, no perdamos la cabeza.

Jueves, 7 de mayo Sergio Mendes - 'Magalenha'

Alejandro Belman

Esta canción me recuerda la experiencia más alegre que viví en Brasil, el lugar más lindo y 'buenrollo' del planeta. En una etapa muy estresante para mí, teniendo que coordinar la producción de un especial de trajes de baño en Río de Janeiro (¡alguien tenía que hacerlo!) que se nos estaba saliendo de control en costos y tiempos, que empezaba la mala vibra con los fotógrafos, modelos y resto del equipo... nos cogimos un día libre y nos fuimos todos a la playa a bailar, cantar, ver la vida pasar, ser parte de la muchedumbre que se mecía al ritmo del mar salado, la samba dulce y del cálido atardecer. Al día siguiente todo fluyó mucho mejor, la producción retomó su curso. Vuelvo a esta canción cada vez que me siento tenso, cierro los ojos, recuerdo ese atardecer en Río, que bailar es escuchar música con todo el cuerpo. ¡Te te te te te! y adiós preocupaciones.

Miércoles, 6 de mayo Louis Armstrong y Ella Fitzgerald - 'Cheek to cheek'

Iratxe Astui

Rozar mejilla con mejilla para lanzarse a bailar 'Cheek to cheek', al estilo Fred Astaire y Ginger Rogers, puede convertirse en un buen entrenamiento para antes de que termine este agotador confinamiento y podamos volver a abrazar a los amigos y besar a los seres queridos. Y qué mejor manera que arrancarse a dar los primeros pasos al ritmo de esta bella melodía (seguro que internet está lleno de tutoriales coreográficos) a las voces de los grandes Louis Armstrong & Ella Fitzgerald.

Para quienes atraviesan estos duros días en familia, en pareja y en solitario, pero sobre todo para los que la Covid-19 les ha atacado de lleno con la pérdida de un ser querido o en forma de ERTE. Volveremos a emocionarnos y a tocar el cielo.

Martes, 5 de mayo Laritza Bacallao - 'Que suenen los tambores'

Luis Ángel Gómez

Alegría. Color. Baile y mensaje. Insuperable.

Lunes, 4 de mayo Bon Jovi - 'These days'

JUanma Mallo

Jon Bon Jovi habla de «estos días». Y estos días no se nos olvidarán en la vida. Nunca. Imposible. Pero estos días nos servirán para hacernos más fuertes, para saber apreciar cada instante del futuro, para mirar hacia adelante con más ilusión si cabe. Para disfrutar de las cosas pequeñas, de los detalles, de la cercanía de un familiar, de un amigo y un compañero. Estos días nos harán más fuertes. Seguro. Por cierto, que el cantante de Nueva Jersey no se ha quedado quieto durante la pandemia y ha recaudado fondos para luchar contra el coronavirus en su estado. En estos días también se aprecia la solidaridad.

Domingo, 3 de mayo La Raíz - 'Nos volveremos a ver'

Tanya Aguilera

Estamos viviendo una dura etapa debido al Covid 19, donde debemos estar confinados y mantener distancia social para no enfermar. Aun así, no puedo dejar de pensar con tristeza que en esta época se estarían celebrando en algún pueblo del territorio sus fiestas populares. Y no hace mucho, en las del mío, baile por primera vez «nos volveremos a ver» del grupo La Raíz.

Cada vez que la escucho me recuerda que, ahora que vemos un poco de luz al final de este túnel llamado coronavirus, es un día menos de espera para ver y abrazar a mi familia, a mis amigos, a mi gente. Ojalá que cuando la escuchéis penséis en el esperado reencuentro, sabiendo que falta menos para que los días dejen de ser siempre 'lunes'.

Sábado, 2 de mayo Loreena McKennitt- 'The bonny swans'

J. A. Pérez Capetillo

Escuchando temas como este de Loreena McKennitt se pueden extraer conclusiones de que nada está perdido. Que por mucho y malo que nos ocurra, siempre hay esperanza y que nos convertiremos en algo bello, como la joven que es lanzada al río por una de sus hermanas y que acaba convirtiéndose primero en un cisne y luego en un arpa, ese instrumento con el que, junto con el piano, la artista canadiense deleita desde mediados de los años 80 y envuelve de dulzura historias que dotan de sentido al camino sombrío por el que ahora deambulamos, hasta encontrar de nuevo nuestro sitio.

Esta canción de Loreena McKennit, como si fuera una metáfora de estos días tan crudos, narra la historia de una mujer que se ahoga después de que su hermana mayor la lanzara al río, envidiosa por el amor de un hombre. La joven, convertida en cisne, es descubierta por la hija de un molinero. Después, un arpero hace unas cuerdas con el cabello dorado del cisne, alfileres de arpa con sus dedos y el cuerpo de este hermoso instrumento, con un hueso del pecho. Ese mismo arpa sonó tiempo después en la corte del rey ante su perversa hermana, quien había ahogado a la más pequeña para robarle a su amado.

La canadiense Loreena McKennit, de ascendencia irlandesa y escocesa, borda sus canciones con una voz delicada, deliciosa y mágica que nos transporta a un universo de tranquilidad y de muy buena onda. Cualquiera de sus diez discos resulta un placer al mezclar la cultura celta con la de otros muchos lugares del mundo. Este tema que os proponemos, que finaliza con un maravilloso y mágico diálogo entre la guitarra (Brian Hughes) y el violín (Hugh Marsh) -quienes con su destello rockero parecen reclamar justicia por la joven a la que arrebataron la vida-, nos conduce a un bello mundo imaginario, muy distinto al actual, junto a otros temas que os recomiendo como 'The Lady Of Shalott', 'Santiago', 'The Highwayman', 'Bonny Portmore', 'Stolen child', 'Standing Stones', 'A Hundred Wishes'... En sus últimos conciertos, como el que ofreció en Donostia en julio del año pasado, Loreena McKennitt ya advertía de las amenazas que se ciernen sobre el mundo. Sus canciones ahuyentan estos miedos. Son un bálsamo necesario.

Viernes, 1 de mayo Earth, Wind and Fire - 'Boogie Wordenland'

Mari Carmen Navarro

Es un himno. Me recuerda a mi adolescencia. Es ochentera, de 1979. Íbamos a las discotecas y había canciones que tenían imán y llevaban a la gente a bailar a la pista. Y otras te sacaban de ella. Esta era una de las que más atraían, no dejaban hueco para moverte. Así que conseguí el disco y los fines de semana la ponía a tope en mi casa. Años después, en 2012, la película 'Intocable' recuperó dos temas de este numeroso grupo. 'Boogie Wonderland' y 'September'. Dos himnos que te levantan el ánimo y sobretodo los pies.

Jueves, 30 de abril The Beatles - 'Here Comes The Sun'

Fermín ApezteguíA

Si hay una canción para la esperanza, que levante el ánimo, capaz de unir lo mejor de nuestro pasado con la ilusión por un tiempo nuevo y prometedor es, para mí, 'Here Comes The Sun', de los Beatles. Llega el sol.

La previsión meteorológica parece ser un símil de lo que nos espera con el coronavirus de Wuhan. Quedan jornadas de lluvia y posiblemente tormentas, algunas más fuertes que otras. Los especialistas nos dicen que la epidemia remite, pero lamentablemente aún tendremos que asistir a mucho dolor. La noche continúa, pero comienza a amanecer.

Aparecen menos casos, el trabajo en las unidades de cuidados intensivos se libera y bajan las restricciones sociales. Caminamos hacia el final. Los que se han marchado viajan en el corazón de los supervivientes. «Ha sido un invierno largo, frío y solitario / las sonrisas vuelven a las caras/ Llega el sol; y está bien».

Miércoles, 29 de abril Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk

Nuria Nuño

El público adora a Bruno Mars. El menudo hawaiano es de esos cantantes con chispa; irradia carisma. Pertenece al selecto club de músicos tocados por una varita mágica que elevan el ánimo de quienes les escuchan. Una virtud que en estos tiempos no se agradece lo suficiente. Con su inconfundible voz, su ritmo innato y sus dotes para el baile -marca de la casa- logra invadir el cuerpo de los oyentes; que se ven incapaces de mantener los pies quietos tan pronto como suenan las primeras notas de alguna de sus pegadizas composiciones.

Eso ocurre, precisamente, con 'Uptown Funk' (2014), uno de los grandes éxitos de su carrera. Su alianza con el productor británico Mark Ronson, autor del tema junto a Jeff Bhasker, Philip Lawrence y el propio Mars, se saldó probablemente con una de las mejores canciones de la última década. Resulta imposible resistirse a ella y no bailar… o, al menos, intentarlo. Un buen despertador, sin duda.

Martes, 28 de abril The Kinks - 'Victoria'

Iñaki Esteban

Hace medio siglo y un año de la publicación de esta canción que levanta la moral en cualquiera de las circunstancias, porque lo que más se le oye al bueno de Ray Davis, líder de los londinenses The Kinks, es lo de 'Victoria, victoria'. Algún día que no está tan lejos la cantaremos de pleno derecho, pero hasta entonces vamos a ponerla y a mover el cuerpo.

El título es engañoso, porque Davis no quiere decir que haya triunfado en algo que le importa, sino que se refiere a la reina Victoria y al paternalismo de la corona imperial británica del siglo XIX. «From the West to the East/ From the rich to the poor/ Victoria loved them all», del Oeste al Este, de los ricos a los pobres, Victoria los ama a todos.

Al revoltoso Davis no le gustaba nada que la clase obrera adulase a los habitantes de Buckingham Palace. Pero esa es otra historia. Nosotros somos duchos practicantes del 'pitinglish', lo que nos lleva a unas inventadas demenciales de palabras que no existen cuando cantamos canciones originalmente en inglés. Así que quedemos de momento con el 'Victoria' que sí da la sensación de que estamos ganando. Ya habrá tiempo de otras cosas.

Lunes, 27 de abril Katrina & The Waves - 'Walking on Sunshine'

Leire Pérez

Desde el primer día he tenido claro que mi elección para esta sección era 'Walking on Sunshine', una canción que no escucho hace un montón de años, y si nos ponemos exquisitos, desde hace casi dos décadas, pero de la que tengo un recuerdo imborrable e inmejorable. Me produce buen rollo, ilusión y ganas de ponerme a bailar en el salón.

En estos días de confinamiento, incertidumbre y hasta para muchos tristeza, Katrina & The Waves, una banda de pop-rock británico de los ochenta, puede suponer un momento de evasión. Con este tema obtuvieron una nominación a los Grammy. No es para menos, ¿no?

Domingo, 26 de abril 'Boa Sorte' - Vanessa Da Mata y Ben Harper

Jan Echevarría

Buena suerte. Inmejorable título para lo que les deseo en adelante. Es cierto que son ya muchos días y que se echa de menos estar con esas personas especiales que llenan nuestras vidas. Aun así, tranquilidad, con este temazo de Vanessa Da Mata y Ben Harper todo se les hará mucho más llevadero. Pregunten sino a mis vecinos.

En la pegadiza melodía de 'Boa Sorte' destaca también la palabra 'expectativas'. Las tenemos, por supuesto, y muchas. La primera, que todas aquellas personas que están pasándolo mal salgan adelante y sientan nuestro calor. También que nuestras vidas recuperen el ritmo de antaño y que las risas y los bailes se apoderen de este planeta ansioso de libertad.

Es importante, cómo no, dejar a un lado las dos dimensiones para volver al número tres. Y, sobre todo, lo que pedimos desde ya a modo de exigencia es que el destino nos regale un poquito de 'boa sorte'. Que nos la hemos ganado.

Sábado, 25 de abril Smile - 'Sister Golden Hair'

Manuela Díaz

La versión actualizada y con un claro enfoque rompepistas que hace el grupo de Getxo Smile del tema 'Sister Golden Hair' invita a bailar y cantar uno de los temas que han marcado la pista de baile de varias generaciones. La canción pertenece a su disco 'Happy Accidents' (Warner Music) que publicó Smile en 2017. Un álbum que huele a arena, a olas del cantábrico y atardeceres en la playa, y por qué no soñar estos días de confinamiento con esos 'felices acontecimientos' que nos dibuja Smile en su disco.

'Sister Golden Hair' salió a la luz por primera vez en 'Hearts', el quinto álbum de la banda estadounidense America publicado hace justo 45 años. Un tema que consiguió ser número 1 en USA con su célebre estribillo «Will you meet me in the middle, will you meet me in the air?», escrito por el cantante y compositor Gerry Beckley. Cuatro décadas después, Smile le quita esa melancolía que desprende America y la hace sonar más optimista y bailable sin perder su esencia.

Smile nació en Getxo en forma de trío, con el surfista y dibujante inglés John Franks a la cabeza, Ferdy Breton y Javi González. Desde que en 2007, ya como cuarteto tras la incorporación de Antonio Garamendi, llegara su disco debut, 'Painting The Sun One Colour' han publicado otros tres trabajos más. Los de Getxo siguen fieles a su estilo, bebiendo de sonidos de los cinco de The Beach Boys, America y el mundo surf de los 70. Siguiendo con este ritmo alegre y bailongo con otras versiones imprescindibles, 'California Sun' de Ramones, 'Valerie' de Amy Winehouse o 'Rolling on the river' de Tina Turner.

Viernes, 24 de abril Cerrone - 'Supernature'

Josu Olarte

Por alguna razón, al pensar en una canción vivificante -o al menos propicia para estas fechas de reclusión-, me vino a la memoria 'Supernature', intoxicante 'hitazo' del gran baterista, productor y precoz pionero galo del eurodisco Jean-Marc Cerrone (París, 1952). Revisionado después de muchos años, su vídeo, que arranca en un quirófano y discurre por un páramo apocalíptico con científicos con mascarilla y humanos con cabeza animal en plena huida, entendí que debió ser algún acto fallido en tiempos de pandemia vírica.

«Un día la ciencia abrió la puerta, alimentaríamos los campos hasta que no pudieran más, pero las pociones que hicimos afectaron a las criaturas de abajo y crecieron como nunca habíamos visto, se enfadaron con el hombre por cambiar su modo de vida y se tomaron su dulce venganza.. Supernaturaleza...», dice su letra, ideada por la gótica Lene Lovich. Y es que Cerrone, que no era un ludita tecnófono precisamente (como demostraría su pasión por los sintes monofónicos de Kraftwerk y Giorgio Moroder), no habla apenas inglés, pese a que, tras inspirar el baile tribal a principios de los 70 con su primer grupo Kongas, iniciara una fulgurante carrera solista de gran éxito en Estados Unidos. Fue gracias a sencillos de sexy disco con batería enfática como su inesperado primer bombazo independiente 'Love in C Minor' que, por su duración (más de seis minutos) tuvo que lazar de manera independiente. Tras colocar más de 30 millones de discos, la apuesta del aún activo Cerrone sigue funcionando puesta al día (sin chicas desnudas de por medio) por admiradores como Daft Punk o Dimitri From Paris.

Viernes, 24 de abril Queen - 'Don't stop me now'

Nahikari Cayado

No se puede escuchar 'Don't stop me now' (No me pares ahora) de Queen sin saltar ni agitar el cuerpo. Yo al menos no puedo. La inconfundible y poderosa voz de Freddie Mercury en este popular tema es el mejor remedio para la tristeza. «Tonight I'm gonna have myself a real good time, I feel alive and the world turning inside out» (Esta noche voy a pasármelo muy bien, me siento vivo y el mundo se está poniendo del revés…) dice la primera estrofa que arranca con el suave sonido del piano. Y qué razón tiene, el mundo se está poniendo del revés. Ahora el educado es el que no da la mano y los humanos permanecemos encerrados en nuestras casas, mientras los animales campan a sus anchas por las desérticas carreteras. Pero cuando todo esto acabe y en nuestras vidas vuelva a reinar la normalidad… ya lo dice Queen, «I'm a rocket ship on my way to Mars, on a collision course, I am a satellite, I'm out of control» (soy un cohete de camino a Marte, en rumbo de colisión, soy un satélite, estoy fuera de control). ¿Quién nos va a parar?

Miércoles, 22 de abril Sidonie - 'Maravilloso'

Isabel Toledo

En estos días tan raros que nos está tocando vivir hace falta sacar las ganas de donde sea para seguir y no caer en este bucle en el que estamos inmersos. Así que propongo una canción pegadiza, de esas que huelen a verano y a disfrute, a ganas de bailar y de pasarlo bien. Porque a eso tenemos que agarrarnos para aguantar y no decaer, porque todo llegará.

Martes, 21 de abril Nina Simone - 'Feeling good'

César Coca

Nina Simone es una de las grandes artistas del siglo XX. Iba para pianista clásica, pero la escasez de recursos económicos le impidió estudiar en la Juilliard de Nueva York y el color de su piel, en el Instituto Curtis de Filadelfia. Así que se pasó al soul y el jazz. Nos ha dejado un puñado de canciones (propias o versionadas) absolutamente extraordinarias, que van del romanticismo más exacerbado ('Wild is the wind', que en su voz es una de los temas más bellos de la Historia de la Música) al desamor ('Don't smoke in bed'), pasando por la reivindicación de los derechos de las minorías.

La canción elegida para ayudar a soportar el confinamiento no es ninguna de estas. Se trata de 'Feeling good', fue escrita por Anthony Newley y Leslie Bricusse y forma parte del musical 'The Roar of the Greasepaint - The Smell of the Crowd', una pieza teatral no demasiado ilustre pero que tiene varias joyas en algunos de sus números. Esta canción que habla de sentirse bien y del comienzo de un nuevo día que es también el de una nueva vida ha tenido numerosas versiones. Es probable que a día de hoy la más conocida sea la de Michael Bublé, pero creo que la de Nina Simone, grabada apenas unos meses después del estreno del musical, es de lejos la mejor.

Lunes, 20 de abril Little Richard - 'Long Tall Sally'

Diana Martínez

Con las desgracias que ocurren cada día es muy recomendable evadirse de la situación en la que nos encontramos. Y para ello, ¿por qué no pedir ayuda a Little Richard?

Domingo, 19 de abril La M.O.D.A - 'Nómadas'

Marina León

Creo que no soy la única que estos días echa de menos a los suyos, en una ciudad que no es la propia, aunque poco a poco se esté convirtiendo en algo parecido. Por eso, tirando de paisanos y raíces me quedo con 'Nómadas', de la M.O.D.A. Una canción que te hace levantar los pies del suelo con la primera nota, que me ha acompañado en viajes, me ha hecho vibrar en muchos festivales, y bailar descalza delante del espejo, y que en estos momentos es para mí, un abrazo en la distancia de aquellos a quienes más quiero, pero sé que están conmigo porque «la distancia nos acerca».

Hoy pienso en las pedazo de mujeres de mi vida, que afortunadamente son unas cuantas y están en casa sanas y salvas. Es a ellas a quienes les quiero mandar fuerza y ánimo con esta canción y decirles que queda muy poco para volver a las calles y cantar a grito pelado.

Sábado, 18 de abril Xoel López - 'Tierra'

Nerea Vieytez

Recomiendo escuchar 'Tierra', un maravilloso tema del cantautor gallego Xoel López. Una canción que habla de soñar y alcanzar, algo que tanta falta nos hace en estos momentos. De conseguir sueños, que ahora lo son más que nunca, como poder tocar y oler la tierra, alcanzar la playa y sentir la arena mojada... Porque esos son nuestros sueños ahora. Y porque como dice la canción, no me da la gana de pensar que nada es para siempre, y lo que estamos viviendo tampoco lo será. Ánimo y fuerza a todos.

Viernes, 17 de febrero Jack Johnson - 'Upside Down'

Iratxe Pañeda

Jack Johnson nos dice en esta canción que quiere ponerlo todo del revés, que compartirá el amor con cualquiera que encuentre, que cantará y bailará las canciones de la madre naturaleza y nos advierte: No hay tiempo que perder, el mundo gira, gira y gira, una y otra vez. Las canciones de este hawaiano, surfista y cineasta comprometido, son las que elijo cuando estoy de bajón. Sus ritmos cálidos me transmiten energía positiva, me relajan y, a la vez, me activan. Consiguen que vea la botella medio llena en vez de medio vacía. El mundo no se para. Nosotros tampoco, así que ¡adelante!

Jueves, 16 de abril The Knack - 'My Sharona'

Óscar Cubillo

Recuerdo cuando esta canción sonaba por la radio allá por 1979. Salía por los altavoces como una bocanada de aire fresco, como una declaración de amor poderosa, orgullosa y guitarrera. Aún siento presente la tarde del sábado en que los californianos The Knack, con su apostura beatleniana, aparecieron en el programa 'Aplauso' de TVE para promocionar ya su segundo álbum en 1980 y yo no podía evitar subir el volumen del televisor cuando en playback recuperaron este su single de debut. Y cómo olvidar esa noche en casa de mi primo Richard, ¡que se había comprado el single!, y yo no paraba de pinchar la cara A una y otra vez a volumen inusual en mí y entró mi tía Aurora en la sala y gritó: «¿qué le pasa a éste?, ¡ya vale de ay, ay, ay…!». Pues era mai-mai-mai… 'My Sharona', una canción redonda de pop superlativo desde que arranca con los tambores batiendo y entra el bajo, el cual suena tan bien gracias al productor Mike Chapman. Las guitarras forjan el ritmo, la voz aguda contagia su pasión adolescente y el estribillo se torna comunitario. Y, Dios, el punteo postrero abre el cielo una y otra vez y crece hasta recogerse y dar paso al epílogo del tema. ¡Del temazo! Fue número 1 en USA y su onda expansiva llegó hasta aquí. El álbum que lo contiene se titula 'Get The Knack' y primero lo conseguí en casete grabada por un compañero de colegio (Iñaki Setién, que tocó con Extremoduro y ahora anda con Ultraligeros y Parabellum). Luego me lo compré en LP. Y después en CD. Para teclear esto no he buscado la canción en Internet sino que he usado el vinilo, que atesora más cuerpo. Más poderío.

Jueves, 16 de abril Joaquín Sabina - 'Más de cien mentiras'

Jesús J. Hernández

Tenemos la vida, carajo. Que a veces parece que sólo tenemos el confinamiento y la mascarilla. Pero hay muchas otras cosas, un manojo intramuros y a puñados esperándonos a la vuelta de la esquina. Tenemos más de cien motivos para seguir luchando, más de cien mentiras que valen la pena. Soy de siempre muy de Sabina, no puedo evitarlo. Y esta canción me lleva de cabeza a sus directos, desde la plaza de toros, al Arriaga o el BEC. Al trago de antes con los amigos y a ese par que se alarga después. A muchas historias y correrías. Hay mil himnos en sus letras, pero me tira esta llamada a la vida, ese carpe diem en una mirada cargada de nostalgia y desencanto. Porque al miedo a la muerte, también, hay que gritarle. Superviviente, sí, maldita sea. Y que esperen los obituarios.

Martes, 14 de abril Love of Lesbian - 'Me amo'

Marta Madruga

Vamos con un poco de ritmo patrio para aligerar el confinamiento, una propuesta con grandes dosis de amor propio y de buen 'rollismo'. Encerrados entre las cuatro paredes de nuestro hogar estamos más obligados que nunca a practicar la introspectiva para disfrutar de nuestra propia compañía. Este tema de los catalanes Love of lesbian nos recuerda la necesidad de aprender a querernos, reconciliarnos con nosotros mismos y quitarnos los complejos de un soplo.

Desgañitémonos cantando a voz en grito el estribillo de esta canción, que bien puede convertirse en un mantra y una lección de vida estupenda: 'Me amo'. Aprovechemos estos días para conocernos mejor y disfrutarnos, que el narcisismo (de vez en cuando) viene muy bien.

Lunes, 13 de abril Gatibu - 'Gabak zerueri begire'

Silvia Cantera

Los rayos del sol que se cuelan por la ventana son uno de los mayores placeres del confinamiento. Es como si una parte de nuestra vida antes de la pandemia nos estuviese llamando. Qué ganas de salir a la calle sin prisa por volver y de disfrutar del calor. E incluso de la lluvia. 'Gabak zerueri begire' huele a primavera. Polen y grandes dosis de optimismo. Una buena excusa para ponerse a bailar. Y para que nuestra animada lista de reproducción sume un idioma más y sea aún más ecléctica. Laster kalean dantzatuko dugu. Egurre!

Domingo, 12 de enero Buena Vista Social Club - 'El cuarto de Tula'

Miriam Najibi

Aun a riesgo de frivolidades, rara vez un suceso sobre un incendio ha incitado tanto a mover las caderas. Allá en el barrio de la Cachimba, se prendió fuego la habitación de Tula y hasta allí se acercan los curiosos en «tremenda corredera». Mientras llegan los bomberos, Compay Segundo nos aclara que «cree que lo que quiere la Tula es que le apaguen el fuego». La música cubana en cualquiera de sus formas – guajira, salsa, bolero... - mima el ánimo y, más, si llega desde Buena Vista Social Club.

Sábado, 11 de abril The Cure - 'Doing the unstuck'

Saioa Echezarra

Como su nombre bien dice, son la cura (musical). La banda que lidera Robert Smith anima en 'Doing the unstuck' (corte de 'Wish', álbum del año 1992) a 'dejarse llevar', 'levantarse con una sonrisa'. Los británicos recuerdan que hoy puede ser un día perfecto para muchas cosas: desmadrarse, como dice su título, bailar 'como si no pudieras oír el ritmo', quemar naves, puentes y 'otros tristes mundos'... 'Rompe las páginas que hablan de malas noticias, derriba los espejos y paredes', reza el tema.

'Es un día perfecto para hacerse viejo, olvidando las preocupaciones de tu vida'. 'Expulsa el pesimismo, expulsa la melancolía', recalca el vocalista y guitarra de la formación de rock gótico y alternativo. A la repetida voz de 'let's get happy!' (¡Seamos felices!), dentro de las letras introspectivas y existenciales que marcan la discografía de la banda gestada en 1976 hay espacio para el optimismo, como demuestra esta composición.

El estribillo sintetiza, a modo de diálogo, el mensaje de la canción. 'Pero es demasiado tarde, dices,/ para hacer todo esto ahora./ Debimos haberlo hecho antes./ Bueno, esto demuestra/ lo equivocado que puedes estar./ Y cómo deberías saber/ que nunca es demasiado tarde/ para levantarse y moverse'.

Viernes, 10 de abril Coldplay - 'Fix You'

JOsu García

'Fix You' (Curarte) es una canción terapéutica. Ha sido utilizada en varias campañas en la lucha contra el cáncer. En estos días oscuros, el tema bien podría ser también un himno de apoyo a los sanitarios, siempre dispuestos a curarnos. Pero para mí, sobre todo, 'Fix You' es un símbolo de que cuando todo se derrumba aún queda el baluarte de tu casa y tu gente, siempre dispuesta a consolarte. «Lights will guide you home, and I will try to fix you». Porque la familia está para eso, para arropar y dar aliento en los momentos duros.

La obra de Coldplay también contiene un mensaje de esperanza: «Te prometo que aprenderé de mis errores». La vida nos va a dar una segunda oportunidad. Estamos tomando nota de lo que hicimos mal y, en cuanto salgamos de ésta, vamos a exprimir hasta la última gota de aquellas pequeñas cosas que nos hacen felices de verdad: una terraza, un paseo por el parque o un día soleado.

Jueves, 9 de abril Green Day - 'Good Riddance (Time Of Your Life)'

Bruno Vergara

«Otro punto decisivo, un desvío en el camino». Así comienza 'Time of Your Life', del grupo Green Day. Quizá esta canción, más que levantar el ánimo, nos haga reflexionar. La situación actual, histórica para todos, supone un punto de inflexión en nuestras vidas. Acompañados o solos en nuestros hogares, siempre echamos de menos algo o a alguien. Es momento de ser optimistas. Como dice Billie Joe Armstrong, cantante del grupo, es solo «un desvío en el camino».

Miércoles, 8 de abril Katia Leonardo & Bodhi Setchko - 'O Mundo'

Icíar Ochoa de olano

Leo que el ánimo es la «capacidad humana de experimentar emociones y afectos, y de comprender». Me quedo con las dos primeras cosas. La tercera indefectiblemente se nos escapa. Y tal vez ahora sea lo menos importante de todo. Por encima de cualquier inyección musical de adrenalina de efectos explosivos pero pasajeros, a los que sigo siendo felizmente adicta, en estos momentos ando a la conquista de un poco de serenidad. Y en esa búsqueda tozuda, estos días me he encontrado con esta canción que entrelaza la dulzura de la voz portuguesa de Katia Leonardo con la brisa mágica del flautista Bodhi Setchko. En realidad, una invitación a tumbarse, cerrar los ojos y abandonarse a este plácido viaje de paisajes sonoros... hacia lo más profundo de nosotros. Es el único lugar al que podemos ir. El único improfanable. It's home.

Martes, 7 de abril Vetusta Morla - 'Valiente'

Silvia Osorio

Porque es el momento de ser 'valiente'. Esta canción de Vetusta Morla, una de las más conocidas de su primer álbum ('Un día en el mundo'), tiene un título idóneo para esta época que nos ha tocado vivir y que no esperábamos ni en nuestros peores sueños. Incluso en el 'apagón' hay que ser valiente y ser capaces de mantener la moral a raya, por nuestro bien y por el de los que nos rodean. Un tema que va creciendo en intensidad, que levanta el ánimo y hace menear el esqueleto al personal. Sea donde sea, en un concierto, en un bar, en casa con los amigos... Los placeres simples de la vida que anhelamos, pero que pronto podremos volver a sentir. Que ese pensamiento optimista sea el que nos haga fuertes.

Lunes, 6 de abril Los Brazos - 'Boogie'

Carmen Larrakoetxea

Los Brazos es un grupo de rock que nació en 2011 y está compuesto por William Gutiérrez (compositor, guitarra y voz), Txemi Gandara (bajo) y Koki Chamorro (bateria). Han grabado cuatro discos fantásticos y sus directos son espectaculares. La canción que os propongo se llama 'Boogie', de su disco 'Gas', en una versión grabada en directo en uno de sus conciertos en el Kafe Antzokia, de Bilbao.

Domingo, 5 de abril Bruce Springsteen - 'Waitin' on a sunny day'

José Manuel Cortizas

La grabó casi a regañadientes. Llevaba tres años en el cajón y sólo había visto la luz en alguna prueba de sonido. Llegó a reconocer que era una de esas partituras que en más de una ocasión quiso convertir en bola de papel para encestarla en la papelera. Sin embargo, Bruce Springsteen incluyó su 'Waitin' on a sunny day' en 'The Rising' (2002) y nació un punto de inflexión. Es la canción que utiliza para pasar de sus sentimientos más oscuros al fin de fiesta, al tramo estelar, jocoso e imparable de sus conciertos. Idioma universal del 'Boss' desde el amor: esperar un día soleado, espantar las nubes, asumir los días duros que siempre llegan. Hay que pasarlos.

Sábado, 4 de abril Courteeners - 'Better Man'

Olatz Barriuso

'Otro día, otra lista de agradecimientos... recuerdo cuando nos besamos...'. No puede ser más adecuada la letra de esta fantástica 'Better Man' (de los injustamente poco conocidos por estos lares Courteneers, una de las bandas favoritas de Morrissey) para hacernos reflexionar en estos tiempos extraños sobre lo que fue y lo que vendrá. Sobre cómo todo puede dar un vuelco en un segundo, cómo la incertidumbre puede devorarnos, pero siempre nos queda la voluntad de ser mejores personas cada día. Con una melodía perfecta para desgañitarse en la ducha, además. No me dirán que no lo tiene todo.

Viernes, 3 de abril Los Planetas

Jorge Barbó

«Me he despertado casi a las diez y me he quedado en la cama más de tres cuartos de hora. Y ha merecido la pena. Ha entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo». Así, como canta Jota, deberían empezar todos los días. También estos tan raros que nos ha tocado vivir. Esta es una de esas canciones en las que quedarse a vivir para siempre. Uno está convencido de que durante los tres minutos y diez segundos que dura, entre guitarreos frescachones y subidones y bajonas emocionales, no puede pasar nada malo. Será por eso que estos días ando escuchándola en bucle. Visto lo visto, es más efectivo que una mascarilla. Ojo que no la recomiende la OMS.

'Un buen día' no es más que eso, la modestísima crónica de bajos vuelos de un día fetén. Es el reverso mundano, cervecero y granaíno de la preciosísima 'Perfect Day' de Lou Reed -que bonita es un rato largo, pero en serio, Lou, ¿quién repámpanos considera que un día perfecto pasa por ir al zoo a ver a unos bichos tristes y enjaulados y dejarse caer por el parque a beber sangría?-. 'Un buen día' habla de esos días fabulosos que no sabíamos valorar y que ahora echamos tantísimo de menos, en los que todo estaba razonablemente bien, cuando desayunábamos en el bar de abajo, bajábamos a tomarnos unas cañas con estos en los bares de siempre y te reías con ellos. Cuando, en cualquier garito, por infame que fuera, le pedías al camarero este temón de Los Planetas y te ponías a cantarlo, a berrearlo, borracho y sudoroso, enhebrado del cuello con un buen colega. Qué ganas de estar otra vez con Eric (y con Alberto y con David y con Héctor y con Rafa y con Igor y con Martin...) hasta las seis y meternos cuatro millones de... cañas. O de lo que se tercie.

Jueves, 2 de abril The Pogues - 'If I Should Fall From Grace With God'

Solange Vázquez

Miedo da lo que podría haber hecho Shane MacGowan, el cantante de los Pogues, si hubiese tenido que pasar una cuarentena en sus tiempos mozos: su régimen etílico no parece lo más recomendable para sobrellevar estos días de confinamiento. Otra cosa es su música, ese folk irlandés pasado por el filtro del punk que tantas joyas nos ha dejado. En el repertorio de los Pogues abunda lo sentimental, como 'Fairytale Of New York', y también las explosiones de alegría borrachuza, como 'Fiesta', pero vamos a escoger un camino intermedio con 'I Should Fall from Grace with God'. Es una canción de despedida de alguien a quien «ningún doctor puede aliviar», pero no tiene pinta de deprimir a nadie. A mí me trae recuerdos de noches de fiesta, de bailes desenfrenados y de conciertos inolvidables. Vamos, de esas cosas que haremos al salir de esta con más ganas que nunca.

1 de abril Creedence Clearwater Revival - 'Have you ever seen the rain?'

Gabriel Cuesta

No sé a vosotros, pero se me hace muy extraño comportarme como en los días de lluvia cuando veo el sol brillar por la ventana. La contradicción me recuerda al tema 'Have you ever seen the rain?', de la Creedence Clearwater Revival. Ya podemos responder que sí a su pregunta. Últimamente, estamos viendo llover en un día soleado. Ya queda un día menos para que escampe.

Martes, 31 de marzo Gloria Gaynor - 'I will survive'

Luis Gómez

Puede que suene muy previsible, pero no hay canción que me anime más. Es el tema más divertido y vital que conozco. De siempre. Posiblemente desde que la escuché la primera vez, que no sé ni dónde ni cuándo. Quizá en verano y en Villasuso de Mena, mi pueblo favorito. Era un niño. Pero pasan los años y es imposible oírla y no tararearla o que se me vayan los pies. Jamás me canso de esta canción. Gozo cada vez que la escucho. Huelga decir que apasiona 'I will survive'.

Su título lo dice todo. Más en días tan inciertos, inquietante y tristes como los que corren.

Lunes, 30 de marzo Iron Maiden - 'Run to the Hills'

Sergio Eguía

No es la canción más alegre del mundo, pero te pone las pilas. La letra, aunque no lo parezca, tiene mucho que ver con la situación que vivimos. Dickinson y sus chicos aluden al exterminio de los pueblos indios en Norteamérica, en 'Run to the Hills'. Se ponen en la piel de los nativos, cuentan cómo lucharon y ganaron mientras fue posible, pero llegó un enemigo al que ya no supieron hacer frente. Ahí, solo quedó una opción, correr a los altos, correr por sus vidas. Alejarse del peligro... Confinarse, que diríamos en los tiempos del coronavirus.

Y esa es la razón de pensar en esta canción, que triste y dura, nos anima a luchar, escondiéndose en casa si es lo que se necesita, pensar en nuestras vidas y las de los seres queridos y recordar que el terreno que se pierde en la batalla siempre puede volver a recuperarse.

Domingo, 29 de marzo Fairground Attraction - 'Perfect'

Helena Rodríguez

Este es un tema que me recuerda veranos de adolescencia, de largos paseos en bici y despreocupación. Siempre un referente del buen rollo que necesitamos en días que se tuercen. La vida es muy corta para juegos tontos, dicen los escoceses. 'Perfect' es uno de los temas que no falta en mi lista para estos días de confinamiento. Jornadas en las que nos recomiendan hacer ejercicio para mantener en forma el cuerpo y la mente. Aquí mi opción es bailar, y hacerlo como si nadie le mirase, todo le diese igual y usted fuese la reina o el rey de la pista. No necesita mucho espacio y libera dopamina. Les dejo la mía por si les inspira.

Sábado, 28 de marzo Madness - 'Our House'

Nerea Pérez de Nanclares

En un momento en que todo gira entorno a nuestra casa, he elegido la canción 'Our House' del grupo Madness para poner sintonía al día a día. Para animar a todos a quedarse en casa porque, tal y como dice esta banda británica, es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente para luchar contra el coronavirus.

Jueves, 26 de marzo Buzzcocks - 'Ever Fallen In Love'

Carlos Benito

Se suele decir que el objetivo del punk era demoler todo lo anterior para implantar un nuevo orden, pero es mentira gorda: grupos como los Ramones, los Undertones y los Buzzcocks poseían la fórmula maestra para hacer pop, con canciones redondas que combinaban melodías de caramelo y enérgicas guitarras. Una 'playlist' con esas tres bandas resulta ideal para animar cualquier ambiente (sea baile de bodas, congreso de científicos o cuarentena por coronavirus), pero, como hay que elegir, nos quedaremos con el gran clásico de los terceros: «¿Te has enamorado alguna vez de quien no deberías haberte enamorado?», nos preguntan los Buzzcocks en este himno irresistible.

Miércoles, 25 de marzo Prefab Sprout - 'The King of Rock 'n' Roll'

Olatz Hernández

Optimismo en vena. Pronto se descubrirá cantando este pegadizo estribillo que parece haber sido compuesto en el vigésimo quinto día de aislamiento: «Perrito caliente, rana saltando, Alburquerque». Para evadirse de la realidad, a veces, lo mejor es abrazar la locura. Pistacho.

Martes, 24 de marzo Queen - 'Somebody to love'

Alberto Tellitu

¿Por qué Queen? Porque más que canciones hacen himnos, porque son como un chute de café de madrugada, porque hacen aflorar la euforia y porque, como defiende una de mis compañeras de trabajo, hacen la música ideal para pasar la mopa en casa un sábado por la mañana.

Lunes 23, de marzo Izal - 'La mujer de verde'

Julia Fernández

La mujer de verde, de Izal. Para Encarni y su gente. Nos quedaremos en casa por ti. Esta guerra la ganaremos para ti.

Y por si te quedas con ganas de más, ahí va una lista de reproducción para seguir con el ánimo bien arriba.

Domingo, 22 de marzo Nacho Vegas - 'Cómo hacer crac'

Gonzalo de las heras

¿Qué mejor momento que este para escuchar una canción apocalíptica? Lo bueno es que después de oírla uno se asoma a la ventana y, bueno, en fin, podría ser peor.

Sábado, 21 de marzo Supertramp - 'It's raining again'

Iñaki Juez

Me encanta Supertramp y recomendaría cualquiera de sus canciones. Pero hay una en especial que me parece de las más idónea para levantar el ánimo durante el tiempo que dure el confinamiento por el coronavirus. It's Raining Again (Está lloviendo otra vez), no es una canción triste pese a su título. Todo lo contrario, es una de las más alegres del grupo británico de rock sinfónico que arrasó en las listas musicales durante la década de los 70. Imposible no tatarearla ni sentirse un poco más feliz tras escucharla. Medicina para el corazón.