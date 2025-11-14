Toulouse, el hogar francés del minotauro

La compañía La Machine, fundada por un grupo de artistas, escenógrafos y técnicos, apostó por construir objetos escénicos atípicos para sacarlos a la calle.

Iratxe López Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Sorprende encontrar un minotauro. Nadie espera caminar por una calle y toparse con el monstruo mito lógico, menos aún si estás en Francia. Pero en Toulouse sucede. Una se baja del autobús, mira hacia un lado y a otro de la carretera para cruzar y ve 14 metros de bicho acercándose con parsimonia estudiada, moviendo brazos y cabeza, abriendo y cerrando el pecho para tomar aire y soportar las 47 toneladas que anclan su cuerpo al suelo. Asterión, así se llama, es contundentemente hermoso.

Aunque sepas que se trata de una máquina animada, su parpadeo y el batir de pestañas dulcifican la envergadura de esa piel de madera de tilo que recubre su esqueleto de acero. Movimientos estudiados, suaves y orgánicos, le hacen parecer, si no humano, casi real. Cada bufido de su hocico esconde fuerza contenida cuando pasea sobre su lomo al público que ha contratado el viaje de media hora por el barrio de Montaudran. Impresiona su rotundidad, cualquiera se achica frente al coloso que hipnotiza a los que miran con su elegancia, señor del espectáculo.

Paseo en minotauro.

Nació precisamente para una representación, como el resto de extraños habitantes que pueblan La Hall de la Machine (www.halledelamachine.fr/es). Solo por conocerlos ya merece la pena el viaje hasta Toulouse, pocas veces encontrará el turista una comunión tan acertada entre arte y ciencia, teatro y mecánica.

La compañía La Machine, fundada en 1999 por un grupo de artistas, técnicos y escenógrafos comandado por François Delaroziere, apostó sus ganancias a un fin novedoso: construir objetos escénicos atípicos para sacarlos a la calle durante sus espectáculos. Cada uno cuestan millones de euros. Decidió priorizar el objeto, el atrezzo pasó a primer plano, por delante de los actores convertidos en pilotos de los ingenios protagonistas. Aquí el movimiento mudó en lenguaje, provoca emociones. Nació así un espacio expositivo donde la materia luce epidermis y articulaciones, contiene vida y alma.

Al espacio se accede a través de un telón. «La idea es entrar en una escena gigantesca, un espectáculo que lo ocupa todo», comentan. El primer encuentro es con una araña gigante de 37 toneladas. Tras ella, el campo visual se amplía, los ojos topan con otro ser extraño y hermoso, Long Ma, la yegua dragona símbolo de buena fortuna y vitalidad. Tras haber recorrido el mundo desde Pekín hasta Ottawa, está de visita hasta el 4 enero.

Long ma, la yegua dragona.

Colorista, modelada con rasgos de distintos animales, brilla con su espectacular grupa y un esbelto cuello sobre 12 metros de altura. Fascina aún más cuando se despereza de su letargo, de un sueño que la ha mantenido tumbada como un perrito faldero que torna en perro guardián, escupiendo agua, humo y fuego mientras sus femeninas pestañas abanican los felinos ojos. La cita se completa con una curiosa sinfonía, concierto en el que máquinas construidas a petachos metálicos, Frankensteins mecánicas, marcan su especial ritmo, una música disfónica.

Asterión no es el único toro famoso en esta ciudad que la guía de viajes Lonely Planet eligió como mejor destino urbano para visitar en 2025. La iglesia Notre-Dame du Taur aguarda en la famosa calle Toro. El nombre no es casual, por ella arrastraron, en el siglo III, a San Saturnino, primer obispo de la ciudad martirizado por los romanos. Lo ataron al animal y su cuerpo acabó separándose de la cabeza a la altura del templo. Eso muestra el gran fresco dorado encima del altar mayor. El caso es que los habitantes decidieron que debían construir una basílica para guardar las reliquias del difunto, y se pusieron manos a la obra para levantar la basílica de Saint-Sernin (XI-XIII), situada al final de la calle. Se trata del edificio románico más amplio de Occidente, patrimonio mundial de la Unesco al formar parte de una antigua etapa del Camino de Santiago. Sobresale su campanario octogonal, con 63 metros, y el tímpano de la puerta Miègeville, donde cada apóstol tiene una postura para imprimir movimiento a la escena.

Ampliar Plaza de la Trinidad.

Toulouse es sencilla de recorrer. Rezuma 'joie de vivre', alegría de vivir, llena como está de jóvenes, pues se trata de una ciudad universitaria repleta de terrazas y cafeterías como el Cafe des Artistes, cerca del río, o el Grand Cafe Le Florida, decorado siguiendo el art nouveau. Desde finales de noviembre los puestos navideños invaden La place du Capitole. Venden angelitos, regalos, dulces... y vino especiado para entrar en calor. En la Galerue des Arcades habrá que alzar la vista al techo para admirar serigrafías de Raymond Moretti, que ilustra episodios importantes de la historia local. Sorprenderá descubrir en ellas al cantante Carlos Gardel, pocos saben que nació allí y no en Argentina.

Visitas guiadas

El turista conocerá estos detalles si se apunta a las visitas guiadas en español que la oficina de turismo ofrece los sábados, el viernes 5 de diciembre y el domingo 7 del mismo mes a las 11.00 horas (www.toulouse-tourisme.com). El edificio que se impone en esta plaza es el Capitole (XVIII). Acoge el Ayuntamiento y el teatro, impresiona la mezcla de ladrillo y piedra. Es precisamente el ladrillo, cuyo color cambia dependiendo de cómo reciba la luz solar, el causante de que llamen a Toulouse 'La ciudad rosa'. «Cuánto más piedra tiene un edificio, más costó construirlo, los materiales nobles hablan de poder», especifica la guía. También hay hueco para la madera con un tejadillo mudéjar que protege la estatua de Enrique IV en el patio central.

Ampliar Turistas en la Sala de los Ilustres de Le Capitole (el edificio del ayuntamiento).

Dentro del consistorio, techos y paredes repletos de pinturas y murales engalanan el espacio y narran momentos de la historia locl. Una de esas obras retrata a 'La Belle Paule', Paula de Viguier, noble del XVI conocida por su belleza, convertida en símbolo de la ciudad. Tan hermosa era que la eligieron para dar la bienvenida a Francisco I, quien puso el apodo. «La gente se agolpaba para verla, las autoridades la obligaron a pasear con el rostro descubierto, aunque prefería llevar velo. Debía mostrarse tres veces al día vestida de azul para que la gente la contemplara y no hubiera revueltas», asegura la cicerone… fenómeno fan elevado al sinsentido.

Capital de la región de Occitania, las placas instaladas en las calles del Toulouse muestran sus nombres en francés y en occitano. Además del ladrillo, es fácil contemplar ventanas y puertas azules en los edificios. Las hojas del glasto (Isatis Tinctoria) favorecieron la prosperidad durante el Renacimiento gracias a su comercio. Flor amarilla, producía un tinte verde que, al contacto con el oxígeno del aire, se convertía en un azul muy estable. «Los comerciantes de Toulouse se enriquecieron gracias a él y construyeron mansiones», asegura la acompañante. La opulencia acabó con la llegada del añil, más fácil de transformar. Todavía hoy, artesanos crean sus propias tinturas; AHPY Creations Bleu Pastel está especializada en productos de ese color.

Otro color sencillo de encontrar en los escaparates es el violeta. Aparece en pétalos cristalizados, caramelos, mostaza, chocolate y té… Cuentan que un oficial de Napoleón III llegado de Parma trajo un ramillete a su novia tolosana, y desde entonces se popularizó. La violeta se recoge entre octubre y marzo, se usa en dulces, decoraciones, cosmética… disponible, por ejemplo, en La Marchande de Violettes.

Trampantojos y retos

No es extraño que en la localidad germinen amoríos. Aguarda surcada por canales, el Canal du Midi, inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, enlaza Toulouse al Mediterráneo; el Canal de Banal de Brienne, y el Canal lateral del Garona. Las orillas del río Garona invitan a paseos con compañía. Lo salva el Pont Neuf, curioso nombre pues tiene poco de nuevo. Fue esencial en la antigua ruta de París a España. Tras obras caóticas por las crecidas, lo finalizaron en 1632, salvándolo gracias a siete arcos y pilas con aliviaderos que reducen la presión. La juventud adora el puerto y los muelles de la Daurade, allí disfrutan de las puestas de sol.

Ampliar La cúpula de la Capilla de la Grave se alza sobre el Garona. Suzanne Plumette

No hay palmeras que den sombra, sí una célebre bóveda con su forma en el Convento de los Jacobinos (XIII). De doble nave, con decoración pintada y magníficas vidrieras, guarda reliquias de Santo Tomás de Aquino. «Sorprende la austeridad exterior, respuesta a la herejía de los cátaros que acusaban a la Iglesia de administrar demasiadas riquezas», narra la guía. Dentro estalla la luz que se filtra a través de las coloridas vidrieras, más frías al norte, más cálidas al sur. «El claustro es un remanso de paz, acoge exposiciones y conciertos de piano, incluso colocan hamacas para que la gente descanse o duerma la siesta », agrega. Planteamos dos retos, uno sencillo, encontrar el trampantojo que imita una vidriera; otro más complicado, descubrir pequeños pies y manos que surgen en la base de una columna.

Uno de aquellos palacetes edificados cuando el azul glasto engordaba las arcas es el de Assézat. Lo encargó Pierre d'Assézat, un acaudalado 'capitoul', magistrado, en 1555. Obra maestra de la arquitectura renacentista, alberga la Fundación Bemberg, que expone la colección del mecenas Georges Bemberg. Proporciona audioguía en castellano para entender, delante de sus obras, el amor que Monet sintió por el paisaje de Normandía o recuperar la trayectoria de la pintora impresionista Berthe Morisot, cuñada de Manet, que quedó relegada a pesar de su importancia. Las obras reconocen el puntillismo de pinceladas cuadradas de Paul Signo, el fovismo de Georges Braque. Renoir, Degas, Picasso y otros pueblan este espacio donde Pierre Bonnard cuenta con una sala con más de 30 obras.

Entre cohetes y los primeros aviones

Como no solo de arquitectura y pintura vive el humano, la oferta turística se amplía a la Cité de L'Espace, donde exposiciones interactivas e inmersivas ayudan a comprender el espacio. El visitante aprenderá que existen 300 billones galaxias, y contemplará el cohete Ariane 5, además de vehículos espaciales. Perfecta para adultos y niños, relata la vida de un astronauta, inicia en previsiones meteorológicas, muestra la estación Mir y la cápsula Soyouz. Ve con tiempo, proyectan la película IMAX 2D: Deep Sky, y la aventura del telescopio JWST en pantalla gigante, entre otras sorpresas. «Nunca fue más fácil viajar hacia lo más profundo del cosmos para descubrirlo y conocer las maravillas del Universo», aseguran.

Ampliar Envol des Pionniers muestra los inicios de la aeronáutica.

Entretenido es. Saldrás recitando que las radiaciones emitidas por las estrellas en potentes erupciones, bloqueadas por el campo magnético terrestre y la atmósfera, crean la aurora boreal y la austral en los polos. Que el cohete se descubrió en el año 800, cuando los chinos lanzaban petardos al fuego durante fiestas tradicionales. Que para liberarse de la gravedad terrestre un cohete debe acelerar en pocos minutos hasta 40.000 kilómetros por hora, es decir, diez veces la velocidad de una bala de fusil. Y que el 12 agosto de 2026 tendrá lugar el próximo eclipse solar que solo podrá verse desde España, Portugal e Islandia, apunta la fecha.

Antes de irse, el viajero deberá probar la gastronomía. Lo más tradicional es el cassoulet, que incluye carne de cerdo, lomo, codillo, longaniza, confit de pato, panceta, salchicha de la región, pescuezo y falda de cordero. Guisado en recipiente de barro –la cassole, de ahí el nombre–, hay tabernas típicas como 'Au Gascon' que lo preparan. Para bolsillos llenos, la brasserie Ma Biche sur le Toit, en el ático de las Galeries Lafayette, sirve gastronomía francesa con sabores asiáticos y vistas.

El ciclo de la visita puede cerrarse en la guarida del minotauro. Junto a ella, en la histórica Piste des Géants, el Envol des Pionniers muestra los inicios de la aeronáutica de la mano de Aéropostale (www.lenvol-des-pionniers.com). Acerca a la historia de pioneros que atravesaron desiertos y océanos con el objetivo de transportar el correo. Entre ellos, Antoine de Saint-Exupéry, escritor de 'El principito'. Gracias a la labor de estos aventureros se diseñó el primer avión construido en Toulouse, un Salmson 2A2 que despegaría desde las pistas frente al museo.

Temas

Toulouse

Reporta un error