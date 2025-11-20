Teatro, música, feria ecológica, cine... Elige un plan para este fin de semana en Álava La agenda de ocio de la provincia ofrece multitud de actividades para no quedarte en casa estos días

Iradier Arena De viernes a domingo Feria de productos ecológicos, vida sana y consumo

El Iradier Arena acogerá la X edición de la Feria BioAraba el 21, 22 y 23 de noviembre, la mayor feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable del territorio, con entrada libre. En este décimo aniversario, la cita contará con 67 stands de distintas firmas y organizaciones que ofrecerán en sus expositores productos de alimentación y cosmética 'eco', textil, productos vinculados a la salud y bienestar, y una zona dedicada a las energías renovables, entre otros. También se ofrecerán más de una docena de conferencias, catas, demostraciones culinarias y talleres para mayores y niños.

El Boulevard Viernes a las 18.00 horas Encendido de la Navidad

El Boulevard se sumerge en la Navidad este fin de semana. El centro comercial encenderá su gran abeto de 12 metros, que contará con dos bolas gigantes delante de la pantalla 3D. Los tonos rojo y verde y las poinsettias inundarán el espacio de espíritu navideño. Estas bolas gigantes también serán los protagonistas de los selfie navideños. Además, la pantalla 3D estrenará nuevos contenidos.

Artium, Izaskun Arrue Kulturgunea, Vital Fundazioa, Salburua y Zabalgana Del 21 al 30 de noviembre Festival de cine infantil Gaztefilm

El festival de cine infantil Gaztefilm vuelve a la capital alavesa. Del 21 al 30 de noviembre, Artium, Izaskun Arrue Kulturgunea, Vital Fundazioa Kulturunea y los centros cívicos de Salburua y Zabalgana abrirán sus puertas para proyectar hasta cuarenta producciones internacionales en la que niños y niñas participan activamente y además, organizar talleres de creación audiovisual.

Pincha aquí para conocer el programa completo y la proyección que más te interesa.

Centro Sociocultural de Zigoitia (Sala Zigoitia) Viernes 19.00 Teatro: 'Despotorre'

Raquel Torres y Ane Lindane presentan Despotorre, un espectáculo de stand-up que nace directamente de sus pot… corazones. Dos monólogos que se abrazan en hilarantes partes conjuntas con lo que disfrutaréis de su humor choni-punk, vasco-extremeño, feminista, descarado, fresco y politizado. No hay tabú que les impida hacer lo que mejor saben: el idiota. Esta actuacion tendrá lugar en el centro sociocultural de Zigoitia este viernes a las 19.00 horas.

Auditorio Txema Blasco (Dulantzi) Viernes, a las 19.30 horas Festival de Teatro Amateur de Alegría-Dulantzi: 'La suerte anda loca'

'La suerte anda loca' se representará este viernes en el marco del Festival de Teatro Amateur de Alegría-Dulantzi 2025. Una obra que arranca cuando Loterías y Apuestas del Estado, como un gesto de integración, decide que el sorteo de navidad de este año sea cantado por los residentes de un hospital psiquiátrico. Uno de los internos, con unas capacidades excepcionales de calcular, en uno de los ensayos previos, advierte a sus compañeros del número que saldrá premiado en dicho sorteo. Esto pondrá en marcha la mente aguda de otro de los internos que ideará una estrategia para conseguir todas las series posibles del número. Una obra que se representará este viernes a las 19.30 en el auditorio Txema Blasco.

Barrio de Desamparados Hasta el viernes Compras encadenadas: De comercio en comercio y descuento que te toca

La campaña de compras encadenadas llega a la zona de Desamparados. Esta actividad consiste en hacer una compra en uno de los comercios participantes y obtener un vale de 10 euros para gastar en otro establecimiento adherido a esta acción. Se trata de una dinámica muy sencilla a través de la que se quiere dar a conocer las tiendas de cada zona y fomentar la actividad comercial. En Desamparados esta iniciativa durará toda la semana, hasta este viernes. Las tiendas participantes son floristería Arantza, Aratz, lencería Isasmend, La Vascongada de Rosa, ferretería Olaguibel, Gustazos postrería, Zazpiak bat denda, Queseando, Zuyal y boutique infantil Elbe.

Hell Dorado Viernes, a las 22.30 horas. 40 aniversario de Biotzatarrak: Concierto de Los Gandules

La Fanfarre Biotzatarrak cumple 40 años y quería celebrarlo por todo lo alto. Las premisas eran: organizar un concierto con un grupo 'top', con temazos clásicos que nos sepamos todos y podamos cantar, que nos haga sentirnos como en casa y que un día podamos decir «Yo estuve allí». Los elegidos han sido Los Gandules. El concierto será esta viernes en Hell Dorado a las 22.30 horas.

La asociación de músicos de Vitoria-Gasteiz, Coyote Espacial, ha sacado adelante una nueva edición en Urban Rock Concept, y ya van seis, del November Metal Fest. Un festival de Heavy Metal surgido en 2018, cuando una serie de grupos de la ciudad se propusieron alquilar una sala y organizar algo para tocar todos juntos. Acturán Scanner, Elisa C. Martin y Lethargus. Será este sábado en la sala Urban Concept a las 19.30 horas.

Sala Jimmy Jazz Sábado, 20.30 Metalskala Fest: Polar, Hamlet, Bolu2Death y Lotura

El Metalaskala Fest IV se celebrará este sábado en la Jimmy Jazz. Polar en directo desde Reino Unido para presentar en la Jimmy Jazz su nuevo disco 'Five Arrows'. Es un trabajo lleno de rifdores y letras que analizan la lucha, la resiliencia y el renacimiento en un mundo post-apocalíptico. Esta descarga de sonido irá acompañada de otros grandes grupos como Hamlet, Bolu2Death y Lotura. Precio de entrada: 35 euros

Palacio de Congresos Europa Domingo, 19.00 horas Concierto solidario de Puro Relajo

Con el objetivo de recaudar fondos para el Programa de Vivienda 13 Casas-Giltza de la Obra Social Berakah, la Diócesis de Vitoria, Fundación Vital y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colaboran para organizar un concierto solidario con Puro Relajo. Este grupo navarro, que destaca por su estilo desenfadado, alegre y profundamente arraigado en la música popular, actuará el domingo a las 19.00 horas en el Palacio Europa.

Berakah es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 2006 en el casco histórico de Vitoria-Gasteiz y que ha ido generando una red de servicios para atender a las personas más vulnerables y desfavorecidas. . Berakah no cuenta con personal asalariado. Los servicios se atienden por personal cualificado y voluntario. Por ello, todos sus recursos se destinan a ayuda directa a las personas más empobrecidas. Cuenta con el apoyo de Fundación Vital, de la Diócesis y de donaciones y colaboraciones solidarias.

Si quieres colaborar más o no puedes acudir al concierto, puedes colaborar con un aportación a través de este enlace.

C/ Sancho El Sabio, 29 Domingo, 11.00 horas Visita guiada gratuita: La Vitoria de 1960 a 1978

El Ateneo Republicano de Álava organiza una visita guiada gratuita en la que los participantes descubrirán los secretos de la Vitoria de 1960 a 1978. El recorrido tendrá lugar este domingo. Comenzará en la calle Sancho El Sabio 29, a las once de la mañana. Esta actividad, dirigida a todos los públicos, estará conducida por Josemaría del Palacio, Investigador de Memoria Democrática. Para asistir a esta cita hay que inscribirse en visitavitoriaconhistoria@gmail.com adjuntando nombre (y número de teléfono, si no tienen inconveniente).