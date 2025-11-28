Noria, tiovivo, teatro infantil... Precios y horarios de la programación navideña de Vitoria Desde este viernes hasta el 6 de enero, la capital alavesa ofrece una amplia agenda de actos para disfrutar de estas fiestas

N. Salazar Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

Para vitorianos y visitantes, la Navidad ofrece un amplio programa de para todos los gustos. Un viaje en la noria o el tiovivo, compras en mercados agrícolas y artesanos, teatro para niños, parque infantil... Elige un plan para cada día.

30 calles Desde el 28 de noviembre al 7 de enero Un paseo por las calles iluminadas de Vitoria

Ampliar

Vitoria se ilumina con 270 arcos, 148 figuras instaladas en farolas y 325 árboles con guirnaldas. No hay excusa para no caminar por alguna de las 30 calles disfrutando del ambiente navideño, con techos de luz, cortinas 'play-light' y figuras tridimensionales. Como novedad este año, la iluminación de Los Aquillos y los arcos de la entrada a la Plaza de España. El encendido oficial este viernes, 28 de noviembre. Hasta el 7 de enero.

Este viernes también se enciende la iluminación de El Corte Inglés. Un clásico que, en esta ocasión, contará con la actuación de un coro infantil y reparto de cava, turrón y bombones. Será a las 19.00 horas.

Plaza de la Virgen Blanca Del 28 de noviembre al 6 de enero Un viaje en la noria

Ampliar

La gran noria de 30 metros instalada en la plaza de la Virgen Blanca es una de las principales novedades de esta Navidad. Cuenta con 24 cabinas climatizadas y está adaptada para acceder con silla de ruedas. Funcionará desde este viernes 28 hasta el 6 de enero. El precio es de 5 euros.

Horarios habituales:

De lunes a jueves: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00

Viernes: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 23:00

Sábados: de 11:00 a 23:00

Domingos: de 11:00 a 22:00

Horarios especiales:

Domingo 7 de diciembre: de 11:00 a 23:00

Lunes 8 de diciembre: de 11:00 a 22:00

Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Jueves 25 de diciembre (Navidad): de 11:00 a 23:00

Miércoles 31 de diciembre (Nochevieja): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Jueves 1 de enero (Año Nuevo): de 11:00 a 23:00

Lunes 5 de enero (víspera de Reyes): de 11:00 a 23:00

Martes 6 de enero (día de Reyes): de 11:00 a 22:00

Plaza de la Virgen Blanca Del 28 de noviembre al 6 de enero Una vuelta en el carrusel de época

Junto a la noria se ha instalado un carrusel de época de madera. Este tiovivo de dos pisos (iniciativa de los comerciantes locales de Gasteiz On) tendrá un precio de 3,5 euros. Un bono de cuatro billetes costarán 12 euros y de ocho, 20 euros. Tiene capacidad para 48 personas y consta de 36 figuras. El horario es de 17:00 a 21:00, y fin de semana de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Subir al ascensor mágico

La plaza del Arca acogerá el ascensor mágico de la Navidad. Se trata de una atracción inmersiva en la que un ascensor virtual asciende a unos 40 metros de altura para sobrevolar la ciudad desde una perspectiva única. El viaje termina en la casa de los Reyes Magos. Precio: 4 euros.

Horarios:

Por la tarde: de 17:00 a 21:00.

El fin de semana: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00..

Parque de La Florida Del 12 de diciembre al 6 d enero Deslizarse por la pista de hielo y tobogán

Ampliar

La pista de hielo de Navidad y el tobogán estarán abiertos entre los días 12 de diciembre y 6 de enero, en horario partido, en La Florida.

De forma circular, en torno al quiosco de La Florida, la pista de hielo tiene una superficie de más de 700 metro cuadrados y cuenta con una zona infantil o de aprendizaje. Al lado, se ubicará también un tobogán de hielo.

Habrá sesiones nocturnas y con animación musical, a cargo de un DJ, los sábados 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero. Durante esas tres jornadas se alargará el funcionamiento de la pista hasta las 00:00 horas.

Horarios:

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo: 10:30-14:30 y 16:00-22:00

Sábado: 10:30-14:30 y 16:00-23:59.

Los días 24 y 31 de diciembre cerrará a las 20:00 horas.

Compra de entradas:

Los precios de la pista de hielo son de 5,70 euros la hora para los mayores de 16 años y 3,55 euros para menores. En cuanto al tobogán, el descenso por la calle helada costará 1,25 euros. Si se adquieren las entradas por internet se aplicará un 10 % de descuento.

Parque de La Florida Desde el 5 de diciembre Un paseo por el belén monumental de La Florida

Ampliar

El Belén monumental de la Florida es un gran nacimiento compuesto por figuras de tamaño natural creadas por artistas locales. En 1962 se instaló por primera vez y desde entonces se ha convertido en uno de los mejores planes para hacer en Navidad. Año tras año se va ampliando y reformando con los donativos que sus visitantes hacen en la gruta, donde se cobijan, el niño Jesús, José, María, la mula y el buey. Se inaugura el viernes 5 de diciembre. Entrada libre.

Horario de la gruta:

De 10:00 a 14:30 y de 16:00-21:30. Fuera de este horario, se puede visitar el resto del Belén.

Bendición: Miércoles, 24 de diciembre a las 13:00, en el Misterio.

Jardines del Palacio Zulueta Desde el 5 de diciembre Adentrarse en el bosque de Olentzero

Nuestro carbonero Olentzero y nuestra herbolera Mari Domingi, amigos, sabios y mágicos, después de aprovisionarse de carbón para calentar su caserío y de luz para alargar estos días de invierno, os esperan en su cocina para que les dejéis vuestra carta y hacer realidad vuestros sueños. Entrada libre.

Horario:

Los días 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 18:00 horas a 20:00 horas. Habrá animación de galtzagorris.

Vitoria A lo largo de la Navidad Mercados navideños

Ampliar

Los mercados navideños y ferias salpican la ciudad estos días. Estos son algunos lugares donde puedes encontrar el regalo perfecto o llenar las despensa.

Artesanía

La calle Independencia y la Plaza de los Celedones de Oro acogen 35 puestos de artesanía local y de fuera de la ciudad. Desde el 12 diciembre al 6 enero.

Mercado agrícola de Navidad

Fundación Vital Fundazioa organiza un mercado de productos alimentarios y artesanía alavesa para llenar la despensa para las comilonas de estos días. Será el 18 de diciembre.

Mercado de Aenkomer

Mercado de productos locales, en el parque de la Florida, frente a la pista de hielo.

Feria de artesanía 'Lan ta lan'

En la Plaza de la Provincia, uno de los más clásicos, la Feria de Artesanía Lan ta Lan. Organizado por la asociación Artisau, la carpa estará abierta hasta el 6 de enero, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, excepto el 24, 31 y día de Reyes, que abrirá solo en horario de mañana

Mazoka, mercado de dibujo e ilustración

Un mercado de arte con obras originales a precios accesibles, reproducciones o productos de tirada limitada a la venta. Del 19 al 21 de diciembre en el Depósito de Aguas del Centro Cultural Montehemoso Kulturunea. Horario: viernes de 18:00 a 21:00 horaas, sábado de 11:00 a 21:00h y domingo de 11:00-19:00 horas.

Palacio Europa Del 26 de diciembre al de enero Parque infantil de Navidad

Ampliar

Los más txikis tienen una cita ineludible entre el 26 de diciembre y el 4 de enero en el palacio Europa. Allí se ubicará el Parque Infantil de Navidad con atracciones, hinchables, bolas gigantes, rocódromo, talleres,... El precio varía según los turnos y las edades.

Precios:

3 euros en el turno de mañana (de 11:00 a 14:00). 3,5 euros en el turno de tarde (16:30-20:30) Menores de 1 año y mayores de 14, un euro (todos los turnos). Estará cerrado el 31 de diciembre por la tarde y el 1 de enero todo el día.

Las personas menores de 8 años deberán estar siempre acompañadas por una mayor de 18.

Teatro infantil

Ampliar

La Muestra de Espectáculos Infantiles de Navidad ofrecerá tres grandes citas. Los más txikis de Vitoria tendrán en cartel un musical de Peter Pan, la experienca audiovisual 'Txiki Rock' y 'Gora musika!. Los montajes tendrán lugar en el polideportivo de Mendizorrotza del 26 al 29 de diciembre.

El primero será 'Peter Pan, un musical muy especial' el 26 de diciembre a las 18:30 horas. Al día siguiente, el 27 de diciembre a las 18:30 horas, llegará 'Txiki rock'. Cerrará la muestra 'Gora musika!', el 29 de diciembre a las 18:30 horas. Oiane y Urko han alegrado la vida de muchas familias con su música en euskera.

Todos los espectáculos son a partir de tres años y las entradas tendrán un coste de 5 euros. La venta comienza el 10 de diciembre a partir de las 8:30 horas en la web municipal.