Mucha música, teatro y monólogos este fin de semana en Vitoria. Elige tu plan ideal Los Secretos y Ana Belén actúan en la capital alavesa, que despide el Festival Tartalo

Iñigo Miñón Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:06

Viernes | Artium, 18:00 horas Marwa Arsanios. La tierra no será poseída

Artium presenta 'La tierra no será poseída', la primera exposición en solitario en España de la artista libanesa Marwa Arsanios (Washington, 1978). El núcleo de la exposición es 'Who is Afraid of Ideology?' (¿Quién teme a la ideología?, 2017–en progreso), un proyecto a largo plazo y una serie de películas en las que Arsanios investiga la reapropiación de la tierra, la explotación y la lucha local por la recuperación en varias geografías de Oriente Medio y Sudamérica. La exposición presenta el quinto y más reciente capítulo, coproducido por Artium, junto con sus cuatro películas anteriores. La muestra reúne las cinco instalaciones de vídeo y las hace dialogar con dibujos, esculturas textiles, bordados y pancartas, cada uno de ellos surgiendo de (y ampliando) el imaginario de las películas.

Inauguración: viernes a las seis de la tarde, con charla. Estará en el Artium hasta el 12 de abril.

Viernes | Buesa Arena, 21:00 horas Los Secretos

Tartalo, el Festival Internacional de lo Fantástico en las Artes, que cuenta con la colaboración de EL CORREO, vuelve a Vitoria con más actividades que nunca. 171 actos repartidos entre el pasado sábado y este domingo, en espacios como el museo Artium, el palacio de Montehermoso o la sala Jimmy Jazz, entre otros. El programa incluye el concierto solidario de Los Secretos, con entradas a partir de 4,5 euros o a cambio de un kilo de alimentos.

Este viernes también se puede disfrutar de 'Gau Beltza' en la Plaza de los Fueros (19:00 horas), a cargo de Algara Dantza Taldea. El sábado habrá diferentes talleres en el Bakh: arqueros (14:00 horas), esgrima (15:30) y cartografía (15:30). Y el domingo, entre otras cosas, concierto de Señorita Escarlata en el Buesa Arena (13:30).

Viernes | Hell Dorado, 21:30 horas Adurzaha: Chulería, joder! + Zero

Adurza cumple mil años y el barrio lo quiere celebrar por todo lo alto. Entre otras actividades que sus vecinos están llevando a cabo durante todo el año, este viernes celebran un concierto en Hell Dorado, donde ruenirán a las bandas Chulería, joder! y Zero.

Chulería, joder! es el proyecto de dos amigos, Antton (Aramaixo) e Iratxe (Mamariga), que nació sin grandes pretensiones pero con muchas ganas de componer y tocar punk-rock. Después llegaron Eneko, bajista, y Miryam, ya metida en el rock and roll y con la pasión juvenil que necesitaban para darle más potencia a su música y sus directos. 'Siempre me siento regular' es el segundo trabajo de la banda, una remesa de siete temas nuevos que no dejaran indiferente a sus fans.

Zero se formó después de wue Leire Led Infierno (voz) y Txerra Bolinaga (batería) disolvieran Piztupunk y empezar, como su propio nombre indica, desde cero. Con la idea de hacer punk y rock mal encarado; pero siempre con las miras abiertas. Hasta el momento tienen dos trabajos editados, 'Zero' (2022) y 'Cajón de mis medicinas' (2024).

Apertura de puertas: 21:00 horas. Entradas: 12 euros.

Viernes | Sala Kubik (Dendaraba), 22:00 horas Lepora+NaizPresidente

La nueva Sala Kubik (Dendaraba) ya programa conciertos y este viernes amenaza con una descarga de energía que correrá a cargo de Lepora y NaizPresidente.

La banda vitoriana Lepora está formada por Txus (Same Old, Libe, Losado, Eh!), Ibon (Tutan Come On), Gorka (Kashbad, Trumbo) y Txusta (Iont). Ha publicado dos discos ('Lepora' en 2020 y 'Zulotik' en 2023) con canciones duras y crudas aderezadas con guitarras afiladas y una base contundente de bajo-batería. Estarán acompañados del hardcore/stoner de NaizPresidente, grupo formado entre Vitoria y Pasai Donibane, con miembros de Naizroxa y VicePresidentes, que presenta su primer disco.

Entradas: 10 euros anticipada, 15 en taquila. Apertura de puertas: 21:30 horas.

Viernes | Jimmy Jazz, 22:00 horas +dManá (Tributo a Maná)

+dMANÁ, la veterana banda tributo reconocida por Maná en Europa, regresa a los escenarios tras el éxito de 'Energía Positiva Tour' para presentar su nueva producción, '¿Dónde jugarán los niños?'. Este nuevo show propone un viaje en el tiempo para revivir los grandes himnos de lla legendaria banda latina, tales como 'Vivir sin aire', 'Corazón espinado' o 'Clavado en un bar'. El grupo tributo, que enamoró a los mismísimos Maná con sus directos, es el único a nivel europeo que ha contado con la colaboración estelar de músicos originales de la banda mexicana, como Sergio Vallín (guitarrista de Maná) y Héctor Quintana (percusionista y 2ª voz de Maná).

Entradas: 25 euros anticipada, 30 en taquilla.

Apertura de puertas: 21:00 horas.

Sábado | Hell Dorado, 13:00 horas The Covids

La banda holandesa The Covids se sumerge en las Vermut Sessions de Hell Dorado, donde presentará su nuevo disco, que vio la luz en septiembre. Punk-rock surgido del confinamiento que sigue la estela de grupos como Buzzcocks, Damned o The Wipers.

Apertura de puertas: 13:00 horas.

Entradas: 12 euros.

Sábado | Teatro Félix Petite, 19:30 horas Teatro: 'Memento Mori o la celebración de la muerte'

Siguiendo la línea de autoficción que el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco trabaja hace años, su texto 'Memento Mori o la celebración de la muerte' es un monólogo interpretado por el mismo autor en forma de conferencia. Con el único soporte escénico de un escritorio y una proyección visual en donde irán pasando fotografías de la célebre fotógrafa uruguaya Matilde Campodónico, el texto nos irá haciendo partícipes de una exposición sobre la muerte que impacta por su agudeza y su belleza.

A medida que avanza la lectura, descubrimos que lo que nos atrapa de este formato original que ha inventado Blanco y que designa con el término de conferencia autoficcional es que el mismo nos habla no solo de la muerte en sí, sino de la forma íntima en que la vive, padeciéndola desde el dolor y el tormento y al mismo tiempo experimentándola desde el disfrute y la delectación.

Estreno en Euskadi. Entradas: 18 euros.

Sábado | Ortzai, 20:00 horas De Profundis

Iker Ortiz de Zárate rinde homenaje a Oscar Wilde en el 125 aniversario de su muerte. El montaje, estrenado originalmente en 2010, lleva a escena el texto que el dramaturgo escribió durante su encarcelamiento en una prisión de Reading, donde fue condenado por 'indecencia' en 1895. El reconocido intérprete alavés pretende compartir un momento de «belleza extrema y de silencio, sin miedo al silencio».

Solo una voz, la de Ortiz de Zarate, prestada a las palabras de Wilde. Las cartas que el autor escribió desde la cárcel a su amante Alfred Douglas. Retrato desengañado de las relaciones humanas, de la hipocresía de la sociedad… También esperanzador de la vida.

Sábado | Urban Concept, 20:30 horas Grave Noise + Rise Of The Shadows + Cavan

El escenario de la sala Urban Concept se llenará este sábado de trash y death metal. Los amantes de los sonidos más extremos tienen una cita ineludible, con una triple descarga que llega de la mano de las formaciones castellanas Grave Noise y Rise of the Shadows y los locales Cavan, que estrenan cantante.

Grave Noise se formó en 2013 por músicos de entre Burgos y Soria y en 2015 publicaron su primera maqueta, 'Self Destroy Us'. Con su primer disco, 'From the cradle to the grave' (2018) lograron pase para el WOA Metal Battle y el Villa de Bilbao, que les catapultó a una intensa gira que duró hasta febrero de 2020. En agosto de 2021 comenzaron la grabación de su segundo álbum, 'Roots of Damnation', mezclado y masterizado por Alex Cappa en los madrileños Metropol Estudios, que desde su lanzamiento en 2022 no ha dejado de cosechar buenas críticas en la escena metalera nacional y en parte del extranjero.

Entradas: 12 euros anticipada y 15 en taquilla.

Sábado | Hell Dorado, 21:00 horas Kepafest II: Los Chicos y El Gobierno

El KepaFest, homenaje a Kepa Mendizabal Ascasibar (Vitoria, 1976) fallecido en el año 2024, celebra su segunda edición. Lo hace con el rock&roll gamberro de las bandas madrileñas Los Chicos y El Gobierno.

Los Chicos vuelven a la carga con un estupendo nuevo disco que los catapulta a un nuevo nivel de rhythm garage, country rock y soul&roll.

El Gobierno es un proyecto que lleva ya 18 años rulando. Siendo una banda de raíz setentera, mezclan elementos de todas las décadas del rock underground, con retazos de soul, garage o hard rock y 'ochentadas' que recuerdan a Minutemen o Dinosaur Jr.

Kepa Mendizabal, melómano y fetichista musical, dedicó su vida a la música, colaborando con grupos locales. Una persona muy querida en el mundillo, a la que sus amigos y familia quieren rendir tributo con este festival que se celebra el día de su cumpleaños.

Entradas: 18 euros.

Domingo | Buesa Arena, 18:00 horas Ana Belén

Ana Belén visita el Buesa Arena este domingo dentro de su gira 'Más D Ana', que arrancó el 26 de abril y ha visitado ya ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza, entre otras. Un repaso musical a toda la carrera de la artista madrileña, que entonará himnos como 'La puerta de Alcalá', 'Peces de ciudad' o 'El hombre del piano'. No faltarán temas nuevos de su nuevo disco, 'Vengo con los ojos nuevos'.

«Tenía muchísimas ganas de encontrarme de nuevo con la música en directo y sobre el escenario. Ha pasado tiempo desde la última gira pero yo no he parado de trabajar y he hecho otras giras como actriz de teatro. Pero ya tenía ganas de prepararme para un nuevo disco y defenderlo sobre el escenario», explicaba Ana Belén en una entrevista en EL CORREO.

Entradas: de 44 a 77 a euros.

Domingo | Jimmy Jazz, 18:00 horas David Suárez: Humor blanco

David Suárez ofrece una hora de humor no apto para todo el mundo, un viaje por sus pensamientos más oscuros. En su espectáculo el cómico gallego habla de sus polémicas, de sexo, de juicios y de envejecer. La reflexión y lo incómodo son las claves de su show de humor negro.

Entradas: 18 euros.

Apertura de puertas: 17:15 horas.

Domingo | Urban Concept, 19:30 horas The Mercury Riots

Los americanos The Mercury Riots vuelven a España para presentar su último álbum, 'In Solstice', lanzado en junio de 2024. Esta banda de rock'n'roll de alta energía mezcla influencias de Metallica, Muddy Waters y ZZ Top con un sonido potente que combina ritmos pesados, guitarras explosivas y una base sólida de batería y bajo. 'In Solstice' ha sido producido por el legendario Mike Fraser (conocido por su trabajo con AC/DC, Metallica y Aerosmith), quien capturó cada riff y cada emoción de la banda en los estudios The Warehouse y Armoury Studios en Vancouver, Canadá.

Tras ganar el prestigioso HRH Award en la categoría de estrellas en ascenso solo dos años después de su formación, los Mercury Riots han demostrado ser una fuerza imparable en la escena del rock, reavivando el espíritu del boogie en el rock'n'roll con una energía y elegancia únicas.

Acceso gratuito.