Música, teatro, cine y circo en un fin de semana tenebroso. Elige tu plan perfecto en Álava Los disfraces de Halloween presiden unos días de miedo en los que se mezclan actuaciones tan variopintas como La Excavadora, Gure Zirkua o Sergio Bezos

Jueves, 30 de octubre 2025

Viernes Halloween/Gau Beltza

Truco o trato. La hostelería, el comercio y los servicios de Vitoria asociados a Gasteiz On se suman a la campaña 'Bizi Gau Beltza Vitoria-Gasteizen! ¡Vive Halloween en Vitoria-Gasteiz!'. Este viernes disfruta en los establecimientos participantes de actividades como conciertos, concursos de disfraces, sorteos, promociones, clases especiales, taller de manualidades, actuaciones, menús temáticos, regalos, fiestas, photocall...

Consulta los establecimientos participantes aquí.

También en Zabalgana habrá concurso de escaparates y otras actividades.

Pero la noche de Halloween se extiende por todo Vitoria. Ibailakua también lo celebra este viernes con espectáculos de baile, una discomóvil, concurso de disfraces y fiesta DJ a las 23.00 horas. Y la fiesta se alarga al sábado, con un torneo 3x3 en el centro cívico de Ibaiondo, un concierto en el bar +Q lunas y otra fiesta DJ hasta las 23.00.

Salburua también se viste de terror una kelejira de disfraces, que arrancará desde las letras del parque del 8 de Marzo y concluirá en el Parque del Este, con reparto de castañas, 'quema de miedos', concierto y sesión DJ para cerrar la jornada. Goikolarra, Abetxuko, Lakua Arriaga... Los barrios vitorianos se meten de lleno en una noche de miedo.

Viernes, sábado y domingo | Cines Florida e Izaskun Arrue Kulturgunea Afrikaldia

Afrikaldia, el Festival Vasco de Cines Africanos, se celebra del 28 de octubre al 4 de noviembre en Vitoria. La sección oficial expone seis largometrajes de ficción y seis documentales, que se proyectarán en los Cines Florida en castellano y en Izaskun Arrue Kulturgunea en euskera.

Durante el fin de semana el primero ofrece 'Liti Liti' y 'Mário' el viernes, a las 17:30 y las 19:30 horas, respectivamente; 'Didy' y 'Tetes Brulées' el sábado, en los mismos horarios; y 'The heart is a muscle' y 'Katanga' el sábado, en idénticas franjas. El espacio dedicado al euskera proyecta 'Didy' el viernes, 'Liti Liti el sábado y 'Katanga' el domingo, todas ellas a las siete de la tarde.

Viernes, sábado y domingo | Agurain Gure Zirkua

El inconfundible colorido de la carpa de Gure Zirkua, primer y único circo íntegramente en euskera, ondea este fin de semana en Agurain. Fundado en 2017 como un proyecto cultural y protagonizado por artistas locales, este circo se ha consolidado como un fenómeno itinerante que combina tradición, humor y compromiso lingüístico. Bajo la lona no hay domadores ni animales, pero sí un elenco de artistas entregados que con malabares, acrobacias, música en directo y mucha chispa consiguen arrancar carcajadas y aplausos de pequeños y mayores.

Horarios: viernes a las 19:00 horas, sábado a las 18:00 y domingo a las 12:00.

Entradas: 15 euros.

Viernes | Teatro Félix Petite, 19:30 horas Teatro: 'Historia del amor'

La compañía Agrupación Señor Serrano estrena en Euskadi 'Historia del amor', dirigida por Álex Serrrano y Pau Palacios, con una performance a cargo de Anna Pérez Moya. ¿Cómo nace el amor? ¿Cuándo nace el amor? ¿Por qué su búsqueda es una constante en nuestras vidas? Este colectivo escénico de larga trayectoria que nunca se cansa de innovar vuelve a Vitoria para reflexionar si, a estas alturas, todavía vale la pena involucrarse en una historia de amor.

Una performer se acerca a la mesa, manipula la cámara y la enfoca sobre una estatuilla en la que reconocemos un rostro con expresión de deseo. La protagonista contará su historia de amor, mientras en paralelo asistimos a un documental sobre la historia del amor. ¿La historia de la performer es realmente su historia? ¿O quizás es la suya? ¿Existe una sola historia del amor? Imágenes en directo y también imágenes del universo cinematográfico pasan por la pantalla.

Entradas: 9-18 euros.

Viernes | Jimmy Jazz, 20:00 horas Ezezez + Silitia + Mirotz

El ciclón Ezezez sigue azotando con fuerza: elásticos e inquietos, toman bases pop y las moldean con la garra del punk, la individualidad del grunge y el nervio del rock. Una propuesta única que cosecha adeptos allá donde va. La banda bilbaína ha irrumpido con fuerza en la escena vasca desde su formación en 2021 con una propuesta que rebosa calidad, originalidad y actitud.

Sus magnéticos directos, más de noventa presentando su anterior trabajo, 'Katuzaldia', proyectan la seguridad propia de una larga trayectoria y a la vez la frescura del verdadero recorrido del proyecto. Ahora encaran su tercer disco de estudio, 'Kabarkiba'.

Entradas: 12 euros anticipada, 15 en taquilla.

Viernes | Urban Concept, 20:30 horas Bihotza

La banda de rock Bihotza ha incluido a la vitoriana sala Urban Rock Concept en la segunda tanda de fechas de la gira de presentación de su primer trabajo, 'Corona de Espinas', lanzado al mercado en julio de 2024. El grupo está formada por Iván Pozuleo 'Guevo' (batería de SKA-P) y el rapero bilbaíno Calero LDN (Lágrimas del Norte), quien, tras una vida dedicada al rap, se ha involucrado por completo en este proyecto de rock, cuya alineación se completa con el bajista argentino Chara Corrado y la guitarrista Elena Castelló.

Entradas: 15 euros.

Viernes | Hell Dorado, 21:30 horas Nine Pound Hammer + Stupid Fuckin People

Ninen Pound Hammer es una banda estadounidense de cowpunk formada en 1985 por el cantante Scott Luallen y el guitarrista Blaine Cartwright en Kentucky. Sus letras, que evocan un país fuera de la ley, tocan temas como el alcoholismo, la pobreza rural y la violencia. El grupo se disolvió en 1997, pero Nine Pound Hammer se volvió a encender durante el oscuro invierno de 2020 para grabar su nuevo LP, 'When The Sh*t Goes Down'.

En Vitoria estarán acompañados por Stupid Fuckin People, donde Fosy, el germen del proyecto, batería de Señor No y ex guitarrista en La Banda Trapera del Río, se encarga de las voces y de una de las guitarras, con influencias de hardcore californiano del estilo de Bad Religion, Rancid...

Entradas: 20 euros anticipada, 23 en taquilla.

Sábado | Colegio Niño Jesús de Vitoria, 19:00 horas Monólogo de Sergio Bezos

El televisivo cómico Sergio Bezos, actualmente en 'La Revuelta' (RTVE) tras su paso por otros programas de humor como 'Ilustres ignorantes', presenta su primer show en una gira donde hablará de sus experiencias vitales con su peculiar punto de vista. Un show en el que la gente puede hacer lo que quiera y donde se suele crear un ecosistema único en cada espectáculo. «El público siempre la lía bastante la verdad», anuncia la página web del artista.

Sábado | Jimmy Jazz, 20:30 horas La excavadora + Catalina grande piñón pequeño

La Excavadora mezcla punk, rock, pop y metal de manera contundente y natural. Con la voz de Pela, las guitarras de Txiki y Joel Markez, el bajo de Buton y la batería de Alain Díez, la banda se forma a finales de 2019 entre Vitoria, Agurain y Lakuntza. Un grupo con muchas muescas en sus instrumentos. Leña, electricidad y letras agresivas contra el sistema, fórmula que confirmaron en su segundo tarbajo, 'Todo es para Destruir', publicado en 2023.

Esta vez les telonean Catalina Grande Piñón Pequeño, un grupo formado en León. Una guitarra, una batería y una voz, sin bajo, «ni falta que hace».

Entradas: 15 euros anticipada.

Domingo | Sala Kubik, 19:30 horas Stranded Horse & Boubacar Cissokho

Stranded Horse es un reputado virtuoso que construye sus propias koras y, superponiendo la tradición africana con su atípica concepción del folk, ha proyectado el instrumento a un refrescante estadio sonoro. Ha colaborado con maestros como Ballaké Sissoko y el propio Boubacar Cissokho, junto al que firma su último disco. Una fusión poética que da lugar a uno de esos estilos musicales que no pertenecen a ningún lugar.

Yann Tambour no siempre fue un trovador de resonancias africanas. Quienes recuerdan Encre, su primer proyecto, lo sitúan entre las corrientes más inquietas del post-rock y la electrónica francesa de principios de los 2000, pero algo cambió cuando viajó a Dakar y cayó bajo el hechizo de la kora. De aquel encuentro nació el alias Stranded Horse.

Entradas: 10 euros anticipada, 12 en taquilla.