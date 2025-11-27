Música de todos los estilos y monólogos televisivos este fin de semana en Vitoria. Elige tu plan Los cómicos Álex O'Dogherty y Yunez Chaib aseguran las risas en unos días cargados de folk, rock y metal en la capital alavesa

Iñigo Miñón Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:30

Viernes, sábado y domingo Vitoria Gazte Film Fest

Gazte Film Fest es un festival de cine infantil y juvenil cuya fase de competición presenta obra audiovisual juvenil contemporánea de todo el mundo, pero que no se exhibe en circuitos comerciales. Además, se organizarán exhibiciones y talleres buscando que los niños, niñas y jóvenes participen en todas las etapas de desarrollo del evento. Se celebra en Vitoria desde el 21 de noviembre y se clausura este fin de semana.

Viernes 28: 'The Mountain' (Artium, 18:00 horas).

Sábado 29: 'Kaixo, Frida' (Izaskun Arrue Kulturgunea, 11:00), 'Ernest y Celestine' (Artium, 11:00), 'Koloretako mundua' (Vital Fundazioa, 17:00), 'Bizitzeko moduko abenturak' (Centro Cívico Salburua, 17:00), 'La niña de la cabra' (Artium, 17:00), 'Niño de circo' (Vital Fundazioa, 19:00), 'Las cuatro almas del coyote' (CC Salburua, 19:00), 'Gaztelua ispiluan zehar' (Artium, 19:00).

Domingo 30: 'Maya, emaidazu izenburu bat' (Vital Fundazioa, 11:00), 'Ipuinak lorategi magikotik (CC Salburua, 11:00), 'Living large' (Artium, 11:00), 'Norberaren mapak' (Vital Fundazioa, 17:00), 'Animalien eguberri magikoa (Artium, 17:00), Clausura y entrega de premios (Vital Fundazioa, 19:00).

Viernes Centro Cívico Aldabe, 18:30 horas Concierto: 'Sorginen istorioa'

A lo largo de cuatro siglos asesinaron en la hoguera a unas 60.000 personas acusándolas de brujería, la mayoría mujeres. A través de este concierto didáctico en euskera, combinando voz y guitarra, Arrate 'La viajera' nos contará quiénes eran realmente las mujeres llamadas brujas utilizando canciones de diferentes estilos musicales.

Entradas: 1 euro; a través de la página web del Ayuntamiento de Vitoria o de manera presencial en cualquier centro cívico o instalación deportiva, excepto frontones.

Viernes Centro Cívico Salburua, 19:00 horas Teatro: 'La Deskarada'

En esta obra se investiga la relación de dos mujeres de dos generaciones diferentes (la propia artista y su abuela). Todas tenemos algo de nuestras antepasadas, pero ¿hasta dónde somos su continuidad y hasta dónde somos nosotras? Ane pasó su juventud escuchando historias épicas de la época de su abuela con la esperanza de que las hiciera alguna vez propias. Desafiar a la autoridad, la complicidad de los vecinos, la cárcel, el pan, las flores en la cabeza.

En esta obra se pone sobre la mesa la dignidad de las personas, desde el cuerpo y el punto de vista de las mujeres feministas, saltando a la memoria colectiva.

Entradas: 3 euros. La venta de entradas por Internet se cierra una hora antes de empezar el espectáculo. Hasta la hora del espectáculo se pueden comprar entradas en cualquier centro cívico o instalación deportiva (excepto frontones).

Viernes Teatro Jesús Ibañez de Matauco, 19:30 horas Aitzina Folk: Xabier Diaz & Adufeiras

El compositor y músico gallego lleva más de tres décadas explorando la música tradicional gallega, con una trayectoria repleta de reconocimientos: Premio de la Academia de la Música a Mejor Canción en gallego (2011), Mejor Grupo de Música Folk en los Premios Martín Códax da Música (2013) y Premio Mestre Mateo a Mejor Banda Sonora por la película Inevitable (2014). En esta etapa, le acompañan As Adufeiras de Salitre, un potente grupo de once mujeres que aportan percusión y voces. Juntos han creado una propuesta escénica poderosa desde su álbum The Tambourine Man (2025).

Entradas en la página web https://aitzinafolk.org/: 20 euros general, 10 euros menores de 18 años.

Viernes Teatro Colegio Niño Jesús, 20:00 horas Alex O'Dogherty

El televisivo Alex O'Dogherty (Camera Café, El ministerio del tiempo, Doctor Mateo) presenta 'Palabras mayores', una actuación en la que ya no mide las palabras. Lo mismo habla de farmacias, de su propio entierro o de chistes en momentos inapropiados. Lo mismo te hace un Rap, que un Romancero. Y tiene un número especial para los que lleguen tarde.

Este espectáculo es muy diferente a todo lo anterior, porque su cabeza va a mil por hora. Así que no te sorprenda si en medio de un discurso te suelta otro, aunque no venga a cuento.

Entradas: 16 euros.

Viernes Kitsch, 21 Orangotango

El Kitsch (Cantón de San Francisco Javier, 2) trae a Vitoria al magnífico trío de Portugal, Orangotango. Desde 2017, la banda lusa ha estado sacudiendo escenarioscon su potente stoner rock psicodélico, proponiendo a sus seguidores un auténtico viaje cósmico entre riffs. Orangotango son Filipe Ferreira (batería), Rui Loureiro (guitarra) y Carlos Jorge (bajo).

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Viernes Urban Concept, 20:45 horas Grunge is not dead

Tributo a la música grunge con homenajes Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters y Soundgarden, bandas que en los 90 tuvieron un impacto significativo en la escena musical y dejaron una huella imborrable en la historia del rock.

En escena: RadioBleach, reconocidos por su magnífico tributo a Nirvana; Black Hole Jam, que traen lo mejor de Pearl Jam y Soundgarden; y Foo Fakers, tributo a Foo Fighters.

Entradas: 15 euros + gastos.

Sábado Centro Cívico Iparralde, 17:00-20:00 horas Fiesta del Euskera: 'Euskaraz bizi, euskaraz jolastu'

La cancha deportiva del Centro Cívico Iparralde acoge este sábado, de cinco a ocho de la tarde, la Fiesta del Euskera.

Será una tarde especial pensada para toda la familia, a partir de 3 años. Habrá juegos gigantes, rincón de juegos de mesa en euskera, manualidades, Herri kirolak, pintacaras y mucho más. Para finalizar, bailes al ritmo de la música de DJ Kaktus. Además, Kirika estará animando la jornada durante toda la tarde.

Actividad gratuita con inscripción en el Servicio de Información de cualquier centro cívico o instalación deportiva de Vitoria. Obligatorio uso de calzado deportivo.

Sábado Teatro Colegio Niño Jesús, 19:00 horas Yunez Chaib

Yunez Chaib es un cómico conocido por sus apariciones en La Revuelta (RTVE) y Comedy Cental, que le han convertido en uno de los cómicos de 'stand up' más relevantes de su generación. En el Teatro Colegio Niño Jesús de Vitoria presenta una hora de comedia, con un humor aplaudido porque aborda temas como el racismo y la discriminación, utilizando la comedia como herramienta para reflexionar sobre estos problemas sociales.

Entradas: 16 euros.

Sábado Teatro Jesús Ibáñez de Matauko, 19:30 horas Aitzina Folk: Karmento

Natural de La Mancha, esta artista folclórica inició su carrera en 2012 tras mudarse a Malta, donde empezó a componer las canciones de su primer álbum Mudanzas. En 2023 participó en el Benidorm Fest con 'Quiero y duelo', siendo una de las finalistas, y fue reconocida como Hija Predilecta de Castilla-La Mancha. En 2024 lanzó La Serrana, considerado por medios como Mondosonoro, Rockdelux, Efe Eme o Jenesaispop como uno de los mejores discos del año. El álbum ganó el Premio de la Academia de la Música a Mejor Álbum Folclórico y recibió cuatro nominaciones en los Premios MIN.

Entradas en la página web https://aitzinafolk.org/: 20 euros general, 10 euros menores de 18 años.

Sábado Jimmy Jazz, 21:00 horas Parabellum + Loncha Velasco

Parabellum es una mítica banda vizcaína nacida en los 80 que todavía hoy sigue exhibiendo en los escenarios auténticos himnos de la historia del punk-rock vasco como 'La locura', 'Envenenado', 'Nos engañan', 'Una Kanción de amor' o 'La vela se apaga'.

En la sala vitoriana estarán acompañados de la banda mañagueá Loncha Velasco, que apuesta firme por ser unas de las bandas con el directo más potente de la escena. Con un estilo definido como rap/punk, con cortes de metal, hard rock y electrónica. Loncha Velasco se presenta como una de las bandas que aspiran a ocupar las horas más fiesteras de los festivales y salas del panorama nacional.

Apertura de puertas: 20:30 horas.

Entradas: 20 euros anticipada.

Sábado Hell Dorado, 21:30 horas The Cinelli Brothers + MFC Chicken

The Cinelli Brothers es una banda que nace de una pasión común por el blues eléctrico de Chicago y Texas de los años 60 y 70, cuando los hermanos Marco (guitarrista y cantante principal) y Alessandro (bateria) decidieron formar un equipo explosivo que mostraba un repertorio original al estilo de Chess, Stax y Motown. Junto a los dos hermanos en el escenario, Stephen Giry al bajo y Tom Julian-Jones a la armónica y la guitarra. En enero de este año, la banda fue nominada a los Premios de Blues del Reino Unido como 'Banda de Blues del Año'.

MFC Chicken nacieron en Holloway Road (Londres) y apuesta por un crudo rock&roll y rhythm blues impulsado por el saxo. El grupo, con Spencer Evoy (Saxo/ Voz principal), Ravi Low-Beer (batería), Zig Criscuolo (Bajo/voces) y Dan Dan Criscuolo (Guitarra/Voces), ha incendiado el Reino Unido y Europa en cientos de conciertos con el sonido de «la música que escuchaban los Sonics y The Wailers».

Sábado Urban Concept, 21:45 horas Asgarth

Asgarth, banda guipuzcoana de power metal en euskera, vuelve a la sala Urban Rock Concept. Será su segunda visita, después de que en enero de 2023 presentaran 'Zeldatik', su quinto álbum de estudio, lanzado en diciembre de 2022 y con el que regresaron a los escenarios, tras década y media larga de silencio. Desde entonces no han parado, como demuestra el doble álbum en directo, 'Asgarth Zuzenean, que lanzaron en noviembre de 2024, con 20 canciones. Es el primer disco en directo de una trayectoria iniciada en 1999.

Apertura de puertas: 21:00 horas.

Entradas: 15 euros + gastos.

Domingo Centro Cultural Montehermoso, 19:00 horas Zinema Gaur: Proyección / Performance 'My Mexican Bretzel' + Zabala

El Centro Cultural Montehermoso acoge la proyección del galardonado film 'My Mexican Bretzel' con música en directo de Zabala. El compositor y productor bilbaíno Jon Aguirrezabalaga, conocido por su larga trayectoria con We Are Standard, adoptó el nombre de Zabala para producir su obra más personal. En ella se zambulle en géneros electrónicos como el ambient, el IDM o el drone con un enfoque experimental y abierto, que también comparte su trabajo para artes escénicas y cine.

'My Mexican Bretzel' es un diario íntimo de una mujer de clase acomodada, Vivian Barrett, ilustrado por las filmaciones caseras de su marido León, un rico industrial, entre los años 40 y 60 del siglo pasado. También es un melodrama clásico a lo Douglas Sirk o Todd Haynes, con los sentimientos a flor de piel. Un viaje en volandas a través de la vieja Europa.

Acceso mediante invitación (https://entradium.com/events/zinema-gaur-my-mexican-bretzel-zabala). Aforo limitado.